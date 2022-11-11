https://ria.ru/20221111/lenoblast-1830732644.html

Ленобласть помогла "выйти на экспорт" 31 региональному предприятию МСП

Ленобласть помогла "выйти на экспорт" 31 региональному предприятию МСП - РИА Новости, 11.11.2022

Ленобласть помогла "выйти на экспорт" 31 региональному предприятию МСП

Ленобласть помогла "выйти на экспорт" 31 региональному предприятию из числа малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:15

2022-11-11T12:15

2022-11-11T12:15

ленинградская область

экономика

экспорт

эстония

узбекистан

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Ленобласть помогла "выйти на экспорт" 31 региональному предприятию из числа малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, по итогам девяти месяцев, при поддержке Центра поддержки экспорта Ленинградской области, компаниям удалось заключить 63 договора о поставках продукции за рубеж, при этом восемь компаний вышли на международный уровень впервые. "Объем поддержанного экспорта с начала года составил 14,6 миллионов долларов, что на 25 процентов выше планового показателя", — сказали в пресс-службе обладминистрации. В пресс-службе также отметили, что самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Эстонию, полиэфирных смол и акриловых полимеров в Узбекистан, а также каучука и резины в Белоруссию. В целом, география поставок областных экспортеров насчитывает 27 стран мира, включая такие направления как СНГ, Европа, Восточная Азия, Ближний Восток и Африка. "Всего за девять месяцев текущего года 313 предпринимателей обратились за услугами в Центр поддержки экспорта. Самые востребованные запросы бизнеса ― это консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности, проведение мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и других мероприятий", — уточнили в обладминистрации и напомнили, что работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20221108/byudzhet-1830036665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, экспорт, эстония, узбекистан, снг