Ленобласть помогла "выйти на экспорт" 31 региональному предприятию МСП
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкВид на Южный порт со Смоляного мыса в Выборге
Вид на Южный порт со Смоляного мыса в Выборге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Ленобласть помогла "выйти на экспорт" 31 региональному предприятию из числа малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, по итогам девяти месяцев, при поддержке Центра поддержки экспорта Ленинградской области, компаниям удалось заключить 63 договора о поставках продукции за рубеж, при этом восемь компаний вышли на международный уровень впервые.
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"Объем поддержанного экспорта с начала года составил 14,6 миллионов долларов, что на 25 процентов выше планового показателя", — сказали в пресс-службе обладминистрации.
В пресс-службе также отметили, что самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Эстонию, полиэфирных смол и акриловых полимеров в Узбекистан, а также каучука и резины в Белоруссию. В целом, география поставок областных экспортеров насчитывает 27 стран мира, включая такие направления как СНГ, Европа, Восточная Азия, Ближний Восток и Африка.
"Всего за девять месяцев текущего года 313 предпринимателей обратились за услугами в Центр поддержки экспорта. Самые востребованные запросы бизнеса ― это консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности, проведение мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и других мероприятий", — уточнили в обладминистрации и напомнили, что работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".