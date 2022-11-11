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Эксперт рассказала, что в России создали базу для производства инсулинов - РИА Новости, 11.11.2022
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Эксперт рассказала, что в России создали базу для производства инсулинов
Эксперт рассказала, что в России создали базу для производства инсулинов - РИА Новости, 11.11.2022
Эксперт рассказала, что в России создали базу для производства инсулинов
В России удалось создать базу для производства отечественного инсулина, заявила директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии"... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:23
2022-11-11T14:38
общество
здоровье - общество
наталья мокрышева
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России удалось создать базу для производства отечественного инсулина, заявила директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. По ее словам, сейчас на долю зарубежных производителей инсулина приходится около 70% рынка в стране."Мы должны сказать, что, проанализировав ситуацию, мы понимаем, что у нас абсолютно создана база фармацевтического производства, которая может взять на себя создание и производство отечественных инсулинов", — сказала Мокрышева на пресс-конференции, посвященной поддержке пациентов с сахарным диабетом в России.Она уточнила, что также создана база клинических исследований, которая позволит эндокринологическому сообществу контролировать качество препаратов.По словам Мокрышевой, в России уже есть прекрасные отечественные инсулины, и их линейка расширяется.
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общество, здоровье - общество, наталья мокрышева, россия, российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Наталья Мокрышева, Россия, Российская академия наук
14:23 11.11.2022 (обновлено: 14:38 11.11.2022)
 
Эксперт рассказала, что в России создали базу для производства инсулинов

Глава НМИЦЭ Мокрышева: в России создали базу для производства отечественных инсулинов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРаботник лаборатории
Работник лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работник лаборатории . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России удалось создать базу для производства отечественного инсулина, заявила директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.
По ее словам, сейчас на долю зарубежных производителей инсулина приходится около 70% рынка в стране.
"Мы должны сказать, что, проанализировав ситуацию, мы понимаем, что у нас абсолютно создана база фармацевтического производства, которая может взять на себя создание и производство отечественных инсулинов", — сказала Мокрышева на пресс-конференции, посвященной поддержке пациентов с сахарным диабетом в России.
Она уточнила, что также создана база клинических исследований, которая позволит эндокринологическому сообществу контролировать качество препаратов.
По словам Мокрышевой, в России уже есть прекрасные отечественные инсулины, и их линейка расширяется.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоНаталья МокрышеваРоссияРоссийская академия наук
 
 
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