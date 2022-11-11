https://ria.ru/20221111/insulin-1830800805.html

Эксперт рассказала, что в России создали базу для производства инсулинов

Эксперт рассказала, что в России создали базу для производства инсулинов - РИА Новости, 11.11.2022

Эксперт рассказала, что в России создали базу для производства инсулинов

В России удалось создать базу для производства отечественного инсулина, заявила директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии"... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:23

2022-11-11T14:23

2022-11-11T14:38

общество

здоровье - общество

наталья мокрышева

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России удалось создать базу для производства отечественного инсулина, заявила директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. По ее словам, сейчас на долю зарубежных производителей инсулина приходится около 70% рынка в стране."Мы должны сказать, что, проанализировав ситуацию, мы понимаем, что у нас абсолютно создана база фармацевтического производства, которая может взять на себя создание и производство отечественных инсулинов", — сказала Мокрышева на пресс-конференции, посвященной поддержке пациентов с сахарным диабетом в России.Она уточнила, что также создана база клинических исследований, которая позволит эндокринологическому сообществу контролировать качество препаратов.По словам Мокрышевой, в России уже есть прекрасные отечественные инсулины, и их линейка расширяется.

https://ria.ru/20221021/ris-1825530950.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, наталья мокрышева, россия, российская академия наук