https://ria.ru/20221110/zoopark-1830262272.html
Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном
Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном - РИА Новости, 10.11.2022
Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном
Посетители Московского зоопарка теперь смогут подглядывать за медведем Диксоном, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T05:34
2022-11-10T05:34
2022-11-10T05:34
туризм
светлана акулова
москва
московский зоопарк
животные
медведь
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730480889_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_6971a4c787675ba20a377bb91bcb33d1.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Посетители Московского зоопарка теперь смогут подглядывать за медведем Диксоном, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова."На вольере медведя теперь есть баннеры со специальными щелочками для него и с отдельным окошком для посетителей. Это компромиссный вариант, при котором можно ненавязчиво подсмотреть за Диксоном и не пугать его при этом большим скоплением людей", — написала Акулова.Она уточнила, что увидеть Диксона можно будет уже в конце этой недели.Раненого белого медведя обнаружили ранее на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона в Московском зоопарке, так как с его травмами невозможно выжить в дикой природе.
https://ria.ru/20221108/zoopark-1829862889.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730480889_213:206:2214:1707_1920x0_80_0_0_12388d90d7545fea211725aafd2b7b82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана акулова, москва, московский зоопарк, животные, медведь, новости - туризм, туризм
Туризм, Светлана Акулова, Москва, Московский зоопарк, Животные, медведь, Новости - Туризм, Туризм
Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном
Светлана Акулова: посетители Московского зоопарка смогут подсмотреть за медведем Диксоном