https://ria.ru/20221110/zoopark-1830262272.html

Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном

Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном - РИА Новости, 10.11.2022

Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном

Посетители Московского зоопарка теперь смогут подглядывать за медведем Диксоном, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T05:34

2022-11-10T05:34

2022-11-10T05:34

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светлана акулова

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Посетители Московского зоопарка теперь смогут подглядывать за медведем Диксоном, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова."На вольере медведя теперь есть баннеры со специальными щелочками для него и с отдельным окошком для посетителей. Это компромиссный вариант, при котором можно ненавязчиво подсмотреть за Диксоном и не пугать его при этом большим скоплением людей", — написала Акулова.Она уточнила, что увидеть Диксона можно будет уже в конце этой недели.Раненого белого медведя обнаружили ранее на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона в Московском зоопарке, так как с его травмами невозможно выжить в дикой природе.

https://ria.ru/20221108/zoopark-1829862889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

светлана акулова, москва, московский зоопарк, животные, медведь, новости - туризм, туризм