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Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном - РИА Новости, 10.11.2022
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Туризм
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Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном
Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном - РИА Новости, 10.11.2022
Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном
Посетители Московского зоопарка теперь смогут подглядывать за медведем Диксоном, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T05:34
2022-11-10T05:34
туризм
светлана акулова
москва
московский зоопарк
животные
медведь
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Посетители Московского зоопарка теперь смогут подглядывать за медведем Диксоном, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова."На вольере медведя теперь есть баннеры со специальными щелочками для него и с отдельным окошком для посетителей. Это компромиссный вариант, при котором можно ненавязчиво подсмотреть за Диксоном и не пугать его при этом большим скоплением людей", — написала Акулова.Она уточнила, что увидеть Диксона можно будет уже в конце этой недели.Раненого белого медведя обнаружили ранее на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона в Московском зоопарке, так как с его травмами невозможно выжить в дикой природе.
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светлана акулова, москва, московский зоопарк, животные, медведь, новости - туризм, туризм
Туризм, Светлана Акулова, Москва, Московский зоопарк, Животные, медведь, Новости - Туризм, Туризм
05:34 10.11.2022
 
Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном

Светлана Акулова: посетители Московского зоопарка смогут подсмотреть за медведем Диксоном

© Фото : Московский зоопаркБелый медведь, спасенный с острова Большевик Красноярского края
Белый медведь, спасенный с острова Большевик Красноярского края - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Московский зоопарк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Посетители Московского зоопарка теперь смогут подглядывать за медведем Диксоном, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
"На вольере медведя теперь есть баннеры со специальными щелочками для него и с отдельным окошком для посетителей. Это компромиссный вариант, при котором можно ненавязчиво подсмотреть за Диксоном и не пугать его при этом большим скоплением людей", — написала Акулова.
Она уточнила, что увидеть Диксона можно будет уже в конце этой недели.
Раненого белого медведя обнаружили ранее на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона в Московском зоопарке, так как с его травмами невозможно выжить в дикой природе.
Еж - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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ТуризмСветлана АкуловаМоскваМосковский зоопаркЖивотныемедведьНовости - ТуризмТуризм
 
 
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