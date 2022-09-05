https://ria.ru/20220905/medved-1814575233.html

На севере Красноярского края спасают белого медведя

На севере Красноярского края спасают белого медведя - РИА Новости, 05.09.2022

На севере Красноярского края спасают белого медведя

Тяжело раненного белого медведя перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им займутся московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора, сообщает... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:24

2022-09-05T15:24

2022-09-05T15:26

диксон

норильск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

медведь

россия

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КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Тяжело раненного белого медведя перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им займутся московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора, сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.По ее данным, в краевое минэкологии поступила просьба оказать содействие в спасении белого медведя."Инспекторы ведомства незамедлительно отправились на Диксон. Обездвиженного хищника обнаружили недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Норильск... В настоящее время хищника транспортировали из Диксона в Норильск. По предварительным данным, медведь серьезно ранен", - говорится в сообщении.Отмечается, что для оказания помощи животному прибыли московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того, как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.

https://ria.ru/20220808/medved-1807953149.html

https://ria.ru/20220810/medved-1808563205.html

диксон

норильск

красноярский край

россия

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диксон, норильск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, медведь, россия