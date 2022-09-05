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На севере Красноярского края спасают белого медведя - РИА Новости, 05.09.2022
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На севере Красноярского края спасают белого медведя
На севере Красноярского края спасают белого медведя - РИА Новости, 05.09.2022
На севере Красноярского края спасают белого медведя
Тяжело раненного белого медведя перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им займутся московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора, сообщает... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:24
2022-09-05T15:26
диксон
норильск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
медведь
россия
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КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Тяжело раненного белого медведя перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им займутся московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора, сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.По ее данным, в краевое минэкологии поступила просьба оказать содействие в спасении белого медведя."Инспекторы ведомства незамедлительно отправились на Диксон. Обездвиженного хищника обнаружили недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Норильск... В настоящее время хищника транспортировали из Диксона в Норильск. По предварительным данным, медведь серьезно ранен", - говорится в сообщении.Отмечается, что для оказания помощи животному прибыли московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того, как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.
https://ria.ru/20220808/medved-1807953149.html
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диксон, норильск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, медведь, россия
Диксон, Норильск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Красноярский край, медведь, Россия
15:24 05.09.2022 (обновлено: 15:26 05.09.2022)
 
На севере Красноярского края спасают белого медведя

На севере Красноярского края специалисты спасают тяжело раненного белого медведя

© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в медиабанкБелый медведь
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
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Белый медведь. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Тяжело раненного белого медведя перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им займутся московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора, сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.
По ее данным, в краевое минэкологии поступила просьба оказать содействие в спасении белого медведя.
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"Инспекторы ведомства незамедлительно отправились на Диксон. Обездвиженного хищника обнаружили недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Норильск... В настоящее время хищника транспортировали из Диксона в Норильск. По предварительным данным, медведь серьезно ранен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оказания помощи животному прибыли московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.
"Но сейчас речь идет о спасении животного, поэтому мы действуем сообща. Инспекторы помогают нашим московским коллегам в организационных моментах и в случае необходимости обеспечивают сопровождение при транспортировке хищника", - цитирует пресс-служба главу краевого министерства Павла Борзых.
На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того, как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.
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ДиксонНорильскФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский краймедведьРоссия
 
 
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