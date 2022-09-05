15:24 05.09.2022 (обновлено: 15:26 05.09.2022)
На севере Красноярского края спасают белого медведя
На севере Красноярского края специалисты спасают тяжело раненного белого медведя
Белый медведь. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Тяжело раненного белого медведя перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им займутся московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора, сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.
По ее данным, в краевое минэкологии поступила просьба оказать содействие в спасении белого медведя.
"Инспекторы ведомства незамедлительно отправились на Диксон. Обездвиженного хищника обнаружили недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Норильск... В настоящее время хищника транспортировали из Диксона в Норильск. По предварительным данным, медведь серьезно ранен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оказания помощи животному прибыли московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.
"Но сейчас речь идет о спасении животного, поэтому мы действуем сообща. Инспекторы помогают нашим московским коллегам в организационных моментах и в случае необходимости обеспечивают сопровождение при транспортировке хищника", - цитирует пресс-служба главу краевого министерства Павла Борзых.
На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того, как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.