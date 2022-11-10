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Работы фешен-фотографа и модели Тибурци покажут в музее Эрарта

Работы фешен-фотографа и модели Тибурци покажут в музее Эрарта - РИА Новости, 10.11.2022

Работы фешен-фотографа и модели Тибурци покажут в музее Эрарта

Портреты Моники Беллуччи, Микеланджело Антониони, Джека Николсона, Энди Уорхола, Бернардо Бертолуччи, Катрин Денев, Орнеллы Мути и других знаменитостей, а также РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:04

2022-11-10T11:04

2022-11-10T11:04

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Портреты Моники Беллуччи, Микеланджело Антониони, Джека Николсона, Энди Уорхола, Бернардо Бертолуччи, Катрин Денев, Орнеллы Мути и других знаменитостей, а также кадры для глянца, сделанные Альбертой Тибурци представят в Музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба институции. До того, как стать фотографом Тибурци была моделью. Позировала перед объективом Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона, Джана Паоло Барбьери, Ирвина Пенна, Хиро Вакабаяси. Последний и подарил ей камеру.Первые же работы Альберты высоко оценили мастера. Они отметили смелость выбранных ракурсов и игру света на снимках. "Позднее Тибурци назовут signora della luce — "королева света", — рассказывают в музее. В конце 1960-х редактор Vogue Диана Вриланд пригласила Альберту в Нью-Йорк. Там она посещала "Фабрику" Энди Уорхола, познакомилась со звездами фотографии. Альберта Тибурци работала в годы расцвета высокой моды в Италии. На площадке она лично контролировала весь съемочный процесс. В том числе отбирала моделей. Так фотограф открыла таких икон мира моды, как Симонетту Джанфеличи, напоминающую героинь полотен Боттичелли, и Дейл Хэддон."Женщины на фотографиях Тибурци свободны, современны, энергичны и чувственны. Они существуют в согласии с окружающей природой. Во взгляде Тибурци на женское тело нет и намека на мужской фетишизм, в котором главенствуют борьба и подчинение", — добавляют в пресс-службе. Выставка "Альберта Тибурци. Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х" продлится по 12 марта 2023 года.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, эрарта (музей современного искусства), музеи, энди уорхол (андрей вархола), моника беллуччи, микеланджело антониони, санкт-петербург, нью-йорк (город), италия, мода, катрин денев, орнелла мути, джек николсон, бернардо бертолуччи