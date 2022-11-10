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Работы фешен-фотографа и модели Тибурци покажут в музее Эрарта - РИА Новости, 10.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221110/vystavka-1830328012.html
Работы фешен-фотографа и модели Тибурци покажут в музее Эрарта
Работы фешен-фотографа и модели Тибурци покажут в музее Эрарта - РИА Новости, 10.11.2022
Работы фешен-фотографа и модели Тибурци покажут в музее Эрарта
Портреты Моники Беллуччи, Микеланджело Антониони, Джека Николсона, Энди Уорхола, Бернардо Бертолуччи, Катрин Денев, Орнеллы Мути и других знаменитостей, а также РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:04
2022-11-10T11:04
культура
новости культуры
выставки
эрарта (музей современного искусства)
музеи
энди уорхол (андрей вархола)
моника беллуччи
микеланджело антониони
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Портреты Моники Беллуччи, Микеланджело Антониони, Джека Николсона, Энди Уорхола, Бернардо Бертолуччи, Катрин Денев, Орнеллы Мути и других знаменитостей, а также кадры для глянца, сделанные Альбертой Тибурци представят в Музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба институции. До того, как стать фотографом Тибурци была моделью. Позировала перед объективом Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона, Джана Паоло Барбьери, Ирвина Пенна, Хиро Вакабаяси. Последний и подарил ей камеру.Первые же работы Альберты высоко оценили мастера. Они отметили смелость выбранных ракурсов и игру света на снимках. "Позднее Тибурци назовут signora della luce — "королева света", — рассказывают в музее. В конце 1960-х редактор Vogue Диана Вриланд пригласила Альберту в Нью-Йорк. Там она посещала "Фабрику" Энди Уорхола, познакомилась со звездами фотографии. Альберта Тибурци работала в годы расцвета высокой моды в Италии. На площадке она лично контролировала весь съемочный процесс. В том числе отбирала моделей. Так фотограф открыла таких икон мира моды, как Симонетту Джанфеличи, напоминающую героинь полотен Боттичелли, и Дейл Хэддон."Женщины на фотографиях Тибурци свободны, современны, энергичны и чувственны. Они существуют в согласии с окружающей природой. Во взгляде Тибурци на женское тело нет и намека на мужской фетишизм, в котором главенствуют борьба и подчинение", — добавляют в пресс-службе. Выставка "Альберта Тибурци. Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х" продлится по 12 марта 2023 года.
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4.7
96
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РИА Новости
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новости культуры, выставки, эрарта (музей современного искусства), музеи, энди уорхол (андрей вархола), моника беллуччи, микеланджело антониони, санкт-петербург, нью-йорк (город), италия, мода, катрин денев, орнелла мути, джек николсон, бернардо бертолуччи
Культура, Новости культуры, Выставки, Эрарта (музей современного искусства), Музеи, Энди Уорхол (Андрей Вархола), Моника Беллуччи, Микеланджело Антониони, Санкт-Петербург, Нью-Йорк (город), Италия, мода, Катрин Денев, Орнелла Мути, Джек Николсон, Бернардо Бертолуччи
11:04 10.11.2022
 
Работы фешен-фотографа и модели Тибурци покажут в музее Эрарта

В Музее современного искусства Эрарта открылась выставка фешен-фотографа Альберты Тибурци

© Фото предоставлено авторомАльберта Тибурци. Съемка для журнала Amica. Модель — Микаэла Бок. 1987
Альберта Тибурци. Съемка для журнала Amica. Модель — Микаэла Бок. 1987
© Фото предоставлено автором
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Портреты Моники Беллуччи, Микеланджело Антониони, Джека Николсона, Энди Уорхола, Бернардо Бертолуччи, Катрин Денев, Орнеллы Мути и других знаменитостей, а также кадры для глянца, сделанные Альбертой Тибурци представят в Музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба институции.
© Фото предоставлено авторомАльберта Тибурци. Съемка для журнала Amica. Кэрол Альт в образе от Энрико Ковери. 1983
Альберта Тибурци. Съемка для журнала Amica. Кэрол Альт в образе от Энрико Ковери. 1983
© Фото предоставлено автором
Альберта Тибурци. Съемка для журнала Amica. Кэрол Альт в образе от Энрико Ковери. 1983
До того, как стать фотографом Тибурци была моделью. Позировала перед объективом Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона, Джана Паоло Барбьери, Ирвина Пенна, Хиро Вакабаяси. Последний и подарил ей камеру.
Первые же работы Альберты высоко оценили мастера. Они отметили смелость выбранных ракурсов и игру света на снимках.
"Позднее Тибурци назовут signora della luce — "королева света", — рассказывают в музее.
В конце 1960-х редактор Vogue Диана Вриланд пригласила Альберту в Нью-Йорк. Там она посещала "Фабрику" Энди Уорхола, познакомилась со звездами фотографии.
© Фото предоставлено авторомАльберта Тибурци. Энди Уорхол. Съемка для журнала Bolaffi Arte. Рим, 1974
Альберта Тибурци. Энди Уорхол. Съемка для журнала Bolaffi Arte. Рим, 1974
© Фото предоставлено автором
Альберта Тибурци. Энди Уорхол. Съемка для журнала Bolaffi Arte. Рим, 1974
Альберта Тибурци работала в годы расцвета высокой моды в Италии. На площадке она лично контролировала весь съемочный процесс. В том числе отбирала моделей. Так фотограф открыла таких икон мира моды, как Симонетту Джанфеличи, напоминающую героинь полотен Боттичелли, и Дейл Хэддон.
"Женщины на фотографиях Тибурци свободны, современны, энергичны и чувственны. Они существуют в согласии с окружающей природой. Во взгляде Тибурци на женское тело нет и намека на мужской фетишизм, в котором главенствуют борьба и подчинение", — добавляют в пресс-службе.
© Фото предоставлено авторомАльберта Тибурци. Съемка для Рокко Барокко. 1979
Альберта Тибурци. Съемка для Рокко Барокко. 1979
© Фото предоставлено автором
Альберта Тибурци. Съемка для Рокко Барокко. 1979
Выставка "Альберта Тибурци. Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х" продлится по 12 марта 2023 года.
 
КультураНовости культурыВыставкиЭрарта (музей современного искусства)МузеиЭнди Уорхол (Андрей Вархола)Моника БеллуччиМикеланджело АнтониониСанкт-ПетербургНью-Йорк (город)ИталиямодаКатрин ДеневОрнелла МутиДжек НиколсонБернардо Бертолуччи
 
 
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