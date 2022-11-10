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Военный комитет ОДКБ обсудил противодействие новым вызовам и угрозам - РИА Новости, 10.11.2022
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Военный комитет ОДКБ обсудил противодействие новым вызовам и угрозам
Военный комитет ОДКБ обсудил противодействие новым вызовам и угрозам - РИА Новости, 10.11.2022
Военный комитет ОДКБ обсудил противодействие новым вызовам и угрозам
Военный комитет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел заседание в режиме видеоконференции, обсудил противодействие новым вызовам и... РИА Новости, 10.11.2022
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армения
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Военный комитет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел заседание в режиме видеоконференции, обсудил противодействие новым вызовам и угрозам, сообщили в Минобороны РФ."В режиме видеоконференцсвязи 10 ноября состоялось заседание военного комитета ОДКБ. В нем приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также представители объединенного штаба и секретариата ОДКБ", - сказали в ведомстве."В рамках заседания состоялся обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, мерах по противодействию новым вызовам и угрозам, а также по актуальным вопросам взаимодействия оборонных ведомств государств союзного блока", - добавили в МО РФ.
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россия, армения, белоруссия, одкб, в мире
Россия, Армения, Белоруссия, ОДКБ, В мире
12:01 10.11.2022
 
Военный комитет ОДКБ обсудил противодействие новым вызовам и угрозам

Минобороны России: военный комитет ОДКБ обсудил противодействия новым вызовам и угрозам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Военный комитет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел заседание в режиме видеоконференции, обсудил противодействие новым вызовам и угрозам, сообщили в Минобороны РФ.
"В режиме видеоконференцсвязи 10 ноября состоялось заседание военного комитета ОДКБ. В нем приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также представители объединенного штаба и секретариата ОДКБ", - сказали в ведомстве.
"В рамках заседания состоялся обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, мерах по противодействию новым вызовам и угрозам, а также по актуальным вопросам взаимодействия оборонных ведомств государств союзного блока", - добавили в МО РФ.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили безопасность в регионе
 
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