https://ria.ru/20221110/kherson-1830531077.html

Столтенберг назвал ситуацию вокруг Херсона сильным давлением на Россию

Столтенберг назвал ситуацию вокруг Херсона сильным давлением на Россию - РИА Новости, 10.11.2022

Столтенберг назвал ситуацию вокруг Херсона сильным давлением на Россию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию вокруг Херсона, заявил, что, по мнению альянса, Россия якобы находится "под сильным давлением". РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:28

2022-11-10T15:28

2022-11-10T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

нато

йенс столтенберг

россия

херсон

херсонская область

сергей суровикин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию вокруг Херсона, заявил, что, по мнению альянса, Россия якобы находится "под сильным давлением".В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск. Как отметил Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра."Мы приняли к сведению заявление России об отступлении из Херсона. Мы должны посмотреть, как в ближайшие дни будет развиваться ситуация на земле. Но совершенно очевидно, что Россия находится под сильным давлением. И, если они уйдут из Херсона, это станет еще одной победой Украины", - заявил генсек НАТО в совместном заявлении с премьером Италии Джорджей Мелони.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.

https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830484882.html

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

россия

херсон

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, россия, херсон, херсонская область , сергей суровикин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр