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ВТБ попросил приравнять IT-специалистов в банках к сотрудникам IT-компаний - РИА Новости, 10.11.2022
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ВТБ попросил приравнять IT-специалистов в банках к сотрудникам IT-компаний
ВТБ попросил приравнять IT-специалистов в банках к сотрудникам IT-компаний - РИА Новости, 10.11.2022
ВТБ попросил приравнять IT-специалистов в банках к сотрудникам IT-компаний
Глава ВТБ Андрей Костин попросил Минцифры приравнять IT-специалистов в финансовом секторе к сотрудникам IT-компаний и телеком-операторов, с такой просьбой он... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:36
2022-11-10T14:36
экономика
технологии
андрей костин (банкир)
максут шадаев
россия
втб
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин попросил Минцифры приравнять IT-специалистов в финансовом секторе к сотрудникам IT-компаний и телеком-операторов, с такой просьбой он обратился к главе министерства Максуту Шадаеву, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis."А по технологиям, Максут Игоревич, я попросил бы вернуться к вопросу приравнивания IT-специалистов в банках, уж коль вы так высоко оценили роль банков в этой области, к IT-компаниям", – сказал Костин.Шадаев ранее в своем выступлении назвал финансовую отрасль большим локомотивом по цифровизации. По его словам, российский финансовый сектор по уровню цифровой зрелости соответствует лучшим мировым практикам. "То, что происходит в финансах, мы через несколько лет будем смотреть в других отраслях", - сказал Шадаев."Это несправедливо: если у нас такая большая роль, то признайте ее хотя бы в это вопросе", - заявил Костин, комментируя свою просьбу. Причем, по словам главы ВТБ, с ним в этом будут солидарны и другие банки. "Здесь банки объединятся и напишут вам дулю на любой адрес", - пообещал Костин.Власти РФ в условиях международных санкций приняли ряд мер для поддержки компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для компаний из сферы информационных технологий нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях этой сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Кроме того, для IT-специалистов действует программа льготной ипотеки.
https://ria.ru/20221110/otkrytie-1830451397.html
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экономика, технологии, андрей костин (банкир), максут шадаев, россия, втб, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Технологии, Андрей Костин (банкир), Максут Шадаев, Россия, ВТБ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
14:36 10.11.2022
 
ВТБ попросил приравнять IT-специалистов в банках к сотрудникам IT-компаний

Костин попросил Минцифры приравнять IT-специалистов в банках к сотрудникам IT-компаний

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин попросил Минцифры приравнять IT-специалистов в финансовом секторе к сотрудникам IT-компаний и телеком-операторов, с такой просьбой он обратился к главе министерства Максуту Шадаеву, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
"А по технологиям, Максут Игоревич, я попросил бы вернуться к вопросу приравнивания IT-специалистов в банках, уж коль вы так высоко оценили роль банков в этой области, к IT-компаниям", – сказал Костин.
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Шадаев ранее в своем выступлении назвал финансовую отрасль большим локомотивом по цифровизации. По его словам, российский финансовый сектор по уровню цифровой зрелости соответствует лучшим мировым практикам. "То, что происходит в финансах, мы через несколько лет будем смотреть в других отраслях", - сказал Шадаев.
"Это несправедливо: если у нас такая большая роль, то признайте ее хотя бы в это вопросе", - заявил Костин, комментируя свою просьбу. Причем, по словам главы ВТБ, с ним в этом будут солидарны и другие банки. "Здесь банки объединятся и напишут вам дулю на любой адрес", - пообещал Костин.
Власти РФ в условиях международных санкций приняли ряд мер для поддержки компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для компаний из сферы информационных технологий нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.
Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях этой сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Кроме того, для IT-специалистов действует программа льготной ипотеки.
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ЭкономикаТехнологииАндрей Костин (банкир)Максут ШадаевРоссияВТБМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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