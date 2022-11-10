https://ria.ru/20221110/genotsid-1830436383.html

Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом

Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом - РИА Новости, 10.11.2022

Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом

Прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:34

2022-11-10T11:34

2022-11-10T11:34

россия

ссср

генеральная прокуратура рф

великая отечественная война (1941-1945)

игорь краснов

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова сегодня… прокурором Ставропольского края направлено в краевой суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, с августа 1942 по январь 1943 года на территории Ставропольского края немецкими оккупационными властями и их пособниками массово уничтожались советские граждане и военнопленные путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний. По данным, представленным помощником главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Львом Смирновым, нацисты впервые использовали "душегубки" в Ставропольском крае.Так, в Ставрополе 12 августа 1942 года фашистские захватчики, собрав на привокзальной площади 3,5 тысячи жителей города, перевезли их в район аэродрома, где расстреляли. Всего в Ставрополе замучены, расстреляны и отравлены около 5,5 тысяч человек.Массовые расстрелы мирного населения зафиксированы на всей временно оккупированной территории края. Также установлены факты отравления ядами несовершеннолетних и случаи погребения жертв заживо."Всего фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Ставропольского края истреблено более 28 тысяч мирных жителей, 274 военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии", - уточняется в релизе.Изложенные факты подтверждаются материалами уголовных дел и архивными данными. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.Ранее суды признали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны в девяти регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге во время блокады Ленинграда.

https://ria.ru/20220915/sud-1816904427.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, ссср, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), игорь краснов, ставропольский край, происшествия