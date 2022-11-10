https://ria.ru/20221110/genotsid-1830436383.html
Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом
Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом - РИА Новости, 10.11.2022
Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом
Прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:34
2022-11-10T11:34
2022-11-10T11:34
россия
ссср
генеральная прокуратура рф
великая отечественная война (1941-1945)
игорь краснов
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова сегодня… прокурором Ставропольского края направлено в краевой суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, с августа 1942 по январь 1943 года на территории Ставропольского края немецкими оккупационными властями и их пособниками массово уничтожались советские граждане и военнопленные путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний. По данным, представленным помощником главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Львом Смирновым, нацисты впервые использовали "душегубки" в Ставропольском крае.Так, в Ставрополе 12 августа 1942 года фашистские захватчики, собрав на привокзальной площади 3,5 тысячи жителей города, перевезли их в район аэродрома, где расстреляли. Всего в Ставрополе замучены, расстреляны и отравлены около 5,5 тысяч человек.Массовые расстрелы мирного населения зафиксированы на всей временно оккупированной территории края. Также установлены факты отравления ядами несовершеннолетних и случаи погребения жертв заживо."Всего фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Ставропольского края истреблено более 28 тысяч мирных жителей, 274 военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии", - уточняется в релизе.Изложенные факты подтверждаются материалами уголовных дел и архивными данными. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.Ранее суды признали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны в девяти регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге во время блокады Ленинграда.
https://ria.ru/20220915/sud-1816904427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ссср, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), игорь краснов, ставропольский край, происшествия
Россия, СССР, Генеральная прокуратура РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), Игорь Краснов, Ставропольский край, Происшествия
Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом
Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье во время войны геноцидом
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова
сегодня… прокурором Ставропольского края направлено в краевой суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, с августа 1942 по январь 1943 года на территории Ставропольского края немецкими оккупационными властями и их пособниками массово уничтожались советские граждане и военнопленные путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний. По данным, представленным помощником главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Львом Смирновым, нацисты впервые использовали "душегубки" в Ставропольском крае.
Так, в Ставрополе
12 августа 1942 года фашистские захватчики, собрав на привокзальной площади 3,5 тысячи жителей города, перевезли их в район аэродрома, где расстреляли. Всего в Ставрополе замучены, расстреляны и отравлены около 5,5 тысяч человек.
Массовые расстрелы мирного населения зафиксированы на всей временно оккупированной территории края. Также установлены факты отравления ядами несовершеннолетних и случаи погребения жертв заживо.
"Всего фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Ставропольского края истреблено более 28 тысяч мирных жителей, 274 военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии", - уточняется в релизе.
Изложенные факты подтверждаются материалами уголовных дел и архивными данными. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.
Ранее суды признали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны в девяти регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге
во время блокады Ленинграда
.