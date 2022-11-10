Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/genotsid-1830436383.html
Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом
Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом - РИА Новости, 10.11.2022
Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом
Прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:34
2022-11-10T11:34
россия
ссср
генеральная прокуратура рф
великая отечественная война (1941-1945)
игорь краснов
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764940298_0:253:2448:1631_1920x0_80_0_0_50aa86fe8f64beea68a42434e8072900.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова сегодня… прокурором Ставропольского края направлено в краевой суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, с августа 1942 по январь 1943 года на территории Ставропольского края немецкими оккупационными властями и их пособниками массово уничтожались советские граждане и военнопленные путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний. По данным, представленным помощником главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Львом Смирновым, нацисты впервые использовали "душегубки" в Ставропольском крае.Так, в Ставрополе 12 августа 1942 года фашистские захватчики, собрав на привокзальной площади 3,5 тысячи жителей города, перевезли их в район аэродрома, где расстреляли. Всего в Ставрополе замучены, расстреляны и отравлены около 5,5 тысяч человек.Массовые расстрелы мирного населения зафиксированы на всей временно оккупированной территории края. Также установлены факты отравления ядами несовершеннолетних и случаи погребения жертв заживо."Всего фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Ставропольского края истреблено более 28 тысяч мирных жителей, 274 военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии", - уточняется в релизе.Изложенные факты подтверждаются материалами уголовных дел и архивными данными. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.Ранее суды признали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны в девяти регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге во время блокады Ленинграда.
https://ria.ru/20220915/sud-1816904427.html
https://ria.ru/20220912/forum-1816181522.html
россия
ссср
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764940298_0:180:2448:2016_1920x0_80_0_0_0109defba503bca6ee6f780e33399d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), игорь краснов, ставропольский край, происшествия
Россия, СССР, Генеральная прокуратура РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), Игорь Краснов, Ставропольский край, Происшествия
11:34 10.11.2022
 
Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье геноцидом

Прокуратура попросила признать действия нацистов на Ставрополье во время войны геноцидом

© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкГитлеровцы сожгли дотла деревню
Гитлеровцы сожгли дотла деревню - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в медиабанк
Гитлеровцы сожгли дотла деревню. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова сегодня… прокурором Ставропольского края направлено в краевой суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 09:47
На суде о геноциде в блокаду Ленинграда представят секретные документы
Как отмечает ведомство, с августа 1942 по январь 1943 года на территории Ставропольского края немецкими оккупационными властями и их пособниками массово уничтожались советские граждане и военнопленные путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний. По данным, представленным помощником главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Львом Смирновым, нацисты впервые использовали "душегубки" в Ставропольском крае.
Так, в Ставрополе 12 августа 1942 года фашистские захватчики, собрав на привокзальной площади 3,5 тысячи жителей города, перевезли их в район аэродрома, где расстреляли. Всего в Ставрополе замучены, расстреляны и отравлены около 5,5 тысяч человек.
Массовые расстрелы мирного населения зафиксированы на всей временно оккупированной территории края. Также установлены факты отравления ядами несовершеннолетних и случаи погребения жертв заживо.
"Всего фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Ставропольского края истреблено более 28 тысяч мирных жителей, 274 военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии", - уточняется в релизе.
Изложенные факты подтверждаются материалами уголовных дел и архивными данными. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.
Ранее суды признали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны в девяти регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге во время блокады Ленинграда.
Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 13:44Ростовская область
В Ростове-на-Дону открылся форум "Змиевская балка: история геноцида"
 
РоссияСССРГенеральная прокуратура РФВеликая Отечественная война (1941-1945)Игорь КрасновСтавропольский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала