https://ria.ru/20221110/energetika-1830640330.html
В МАГАТЭ заявили о растущем интересе африканских стран к атомной энергетике
В МАГАТЭ заявили о растущем интересе африканских стран к атомной энергетике - РИА Новости, 10.11.2022
В МАГАТЭ заявили о растущем интересе африканских стран к атомной энергетике
Африканские страны выражают все больший интерес к атомной энергетике, особенно малым реакторам, заявил в четверг генсек Международного агентства по атомной... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:59
2022-11-10T23:59
2022-11-10T23:59
в мире
рафаэль гросси
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восточная европа
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Африканские страны выражают все больший интерес к атомной энергетике, особенно малым реакторам, заявил в четверг генсек Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Интерес проявляется и странами "глобального юга": в ЮАР объявили, что программа АЭС продолжается и будет расширена, Индия строит 8 реакторов, не говоря о Китае - он строит 18 реакторов", - отметил Гросси.По его словам, повышенный интерес к сфере выражается и в Мексике и Аргентине."Чуть ли не каждую неделю во время встречи с министром африканской страны я слышу от него, что его стране тоже нужна ядерная энергетика. Особенно для них важны малые модульные реакторы и те, что способны подключаться к электросетям малого масштаба", - подчеркнул генсек МАГАТЭ.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует в 2033 году запустить первый блок своей первой АЭС, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт. Кроме того, частные инвесторы планируют строительство в Польше АЭС из трех энергоблоков.COP27 – центральное событие климатической политики мира в этом году - открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября. Один из ключевых вопросов форума – о финансовой и технологической помощи странам Африки и другим государствам, особенно пострадавшим от изменения климата при том, что сами они вносят минимальный вклад в глобальное потепление. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, польша, восточная европа, сша, магатэ, оон
В мире, Рафаэль Гросси, Польша, Восточная Европа, США, МАГАТЭ, ООН
В МАГАТЭ заявили о растущем интересе африканских стран к атомной энергетике
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о растущем интересе африканских стран к атомной энергетике
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Африканские страны выражают все больший интерес к атомной энергетике, особенно малым реакторам, заявил в четверг генсек Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Мы сейчас, бесспорно, наблюдаем интерес к атомной энергетике со стороны государств, получавших выгоду от мирного использования атома… Даже Польша - единственная страна в Восточной Европе без источников атомной энергии - объявила о запуске вместе с США мощного амбициозного проекта", - заявил Гросси на мероприятии в рамках 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27).
"Интерес проявляется и странами "глобального юга": в ЮАР
объявили, что программа АЭС продолжается и будет расширена, Индия
строит 8 реакторов, не говоря о Китае
- он строит 18 реакторов", - отметил Гросси.
По его словам, повышенный интерес к сфере выражается и в Мексике
и Аргентине
.
"Чуть ли не каждую неделю во время встречи с министром африканской страны я слышу от него, что его стране тоже нужна ядерная энергетика. Особенно для них важны малые модульные реакторы и те, что способны подключаться к электросетям малого масштаба", - подчеркнул генсек МАГАТЭ.
В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует в 2033 году запустить первый блок своей первой АЭС, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт. Кроме того, частные инвесторы планируют строительство в Польше АЭС из трех энергоблоков.
COP27 – центральное событие климатической политики мира в этом году - открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх
6 ноября. Один из ключевых вопросов форума – о финансовой и технологической помощи странам Африки
и другим государствам, особенно пострадавшим от изменения климата при том, что сами они вносят минимальный вклад в глобальное потепление. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.