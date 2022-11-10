https://ria.ru/20221110/energetika-1830640330.html

В МАГАТЭ заявили о растущем интересе африканских стран к атомной энергетике

В МАГАТЭ заявили о растущем интересе африканских стран к атомной энергетике - РИА Новости, 10.11.2022

В МАГАТЭ заявили о растущем интересе африканских стран к атомной энергетике

Африканские страны выражают все больший интерес к атомной энергетике, особенно малым реакторам, заявил в четверг генсек Международного агентства по атомной... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:59

2022-11-10T23:59

2022-11-10T23:59

в мире

рафаэль гросси

польша

восточная европа

сша

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Африканские страны выражают все больший интерес к атомной энергетике, особенно малым реакторам, заявил в четверг генсек Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Интерес проявляется и странами "глобального юга": в ЮАР объявили, что программа АЭС продолжается и будет расширена, Индия строит 8 реакторов, не говоря о Китае - он строит 18 реакторов", - отметил Гросси.По его словам, повышенный интерес к сфере выражается и в Мексике и Аргентине."Чуть ли не каждую неделю во время встречи с министром африканской страны я слышу от него, что его стране тоже нужна ядерная энергетика. Особенно для них важны малые модульные реакторы и те, что способны подключаться к электросетям малого масштаба", - подчеркнул генсек МАГАТЭ.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует в 2033 году запустить первый блок своей первой АЭС, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт. Кроме того, частные инвесторы планируют строительство в Польше АЭС из трех энергоблоков.COP27 – центральное событие климатической политики мира в этом году - открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября. Один из ключевых вопросов форума – о финансовой и технологической помощи странам Африки и другим государствам, особенно пострадавшим от изменения климата при том, что сами они вносят минимальный вклад в глобальное потепление. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.

https://ria.ru/20221110/dogovorennost-1830616900.html

польша

восточная европа

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рафаэль гросси, польша, восточная европа, сша, магатэ, оон