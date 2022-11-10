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Немцы потеряли дар речи после заявления Бербок - РИА Новости, 10.11.2022
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Немцы потеряли дар речи после заявления Бербок
Немцы потеряли дар речи после заявления Бербок - РИА Новости, 10.11.2022
Немцы потеряли дар речи после заявления Бербок
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что мир движется к пропасти. "С вами, госпожа Бербок, и... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:59
2022-11-10T15:24
в мире
анналена бербок
германия
мид германии
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что мир движется к пропасти. "С вами, госпожа Бербок, и остальным правительством Германии остается только пропасть", — пошутил один из комментаторов. "С такими квалифицированными специалистами неудивительно, что мир движется к пропасти", — поддержал другой. "Какая глупость! Теряю дар речи от таких заявлений, поэтому упадок благосостояния Германии с такими деятелями неизбежен", — отметил третий. "По мнению Бербок, мир катится к пропасти, при этом Германия отключает атомные электростанции и увеличивает мощность угольных станций, наверное, чтобы ускорить приближение этого момента", — поделился мнением еще один пользователь. "То, что люди без какой-либо подготовки (или приобретенных квалификаций) думают, будто могут объяснить, как жить остальному человечеству, — невероятно", — заключили читатели. В преддверии Всемирной климатической конференции Бербок выступила с заявлением, в котором выразила мнение, что потепление климата на два с половиной и более градуса будет означать для человечества падение в пропасть. По ее словам, сдержать климатический кризис можно, ограничив потепление, и для этого у человечества есть все инструменты.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. В таких условиях западная промышленность, прежде всего в Германии, во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Кроме того, немецкие власти, ранее провозгласившие зеленый переход и курс на отказ от АЭС, вынуждены искать решение проблемы нехватки энергоносителей, в том числе отказываясь от остановки угольных ТЭС и обсуждая вариант продления эксплуатации оставшихся трех АЭС. Рассматривается также и возможность добычи сланцевого газа запрещенным способом фрекинга.
https://ria.ru/20221110/rossiya-1830423879.html
https://ria.ru/20221110/katastrofa-1830387107.html
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в мире, анналена бербок, германия, мид германии
В мире, Анналена Бербок, Германия, МИД Германии
12:59 10.11.2022 (обновлено: 15:24 10.11.2022)
 
Немцы потеряли дар речи после заявления Бербок

Читатели Welt возмутились словами главы МИД ФРГ Бербок о движении мира к пропасти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что мир движется к пропасти.

"С вами, госпожа Бербок, и остальным правительством Германии остается только пропасть", — пошутил один из комментаторов.
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"С такими квалифицированными специалистами неудивительно, что мир движется к пропасти", — поддержал другой.
"Какая глупость! Теряю дар речи от таких заявлений, поэтому упадок благосостояния Германии с такими деятелями неизбежен", — отметил третий.
"По мнению Бербок, мир катится к пропасти, при этом Германия отключает атомные электростанции и увеличивает мощность угольных станций, наверное, чтобы ускорить приближение этого момента", — поделился мнением еще один пользователь.
"То, что люди без какой-либо подготовки (или приобретенных квалификаций) думают, будто могут объяснить, как жить остальному человечеству, — невероятно", — заключили читатели.
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В преддверии Всемирной климатической конференции Бербок выступила с заявлением, в котором выразила мнение, что потепление климата на два с половиной и более градуса будет означать для человечества падение в пропасть. По ее словам, сдержать климатический кризис можно, ограничив потепление, и для этого у человечества есть все инструменты.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. В таких условиях западная промышленность, прежде всего в Германии, во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Кроме того, немецкие власти, ранее провозгласившие зеленый переход и курс на отказ от АЭС, вынуждены искать решение проблемы нехватки энергоносителей, в том числе отказываясь от остановки угольных ТЭС и обсуждая вариант продления эксплуатации оставшихся трех АЭС. Рассматривается также и возможность добычи сланцевого газа запрещенным способом фрекинга.
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В миреАнналена БербокГерманияМИД Германии
 
 
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