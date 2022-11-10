https://ria.ru/20221110/rossiya-1830423879.html
В Израиле рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке
В Израиле рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке - РИА Новости, 10.11.2022
В Израиле рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке
Обостряющаяся борьба за сферы влияния в конечном итоге приведет к полному изменению стратегического баланса сил и перестройке существующего мирового порядка,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:50
2022-11-10T10:50
2022-11-10T12:02
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Обостряющаяся борьба за сферы влияния в конечном итоге приведет к полному изменению стратегического баланса сил и перестройке существующего мирового порядка, пишет Салем Аль-Кетби в статье для израильской газеты The Jerusalem Post. "Действительно, многополярность постепенно выходит на международную арену. Мир больше не поддерживает американское лидерство. Усиливается даже склонность, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, к сотрудничеству с Китаем и Россией", — говорится в публикации. Автор считает, что украинский конфликт во многом определит ход дальнейшего переустройства мировой системы. "Будет ли это мир без Запада или Запад останется в нем партнером? Какую роль будут играть крупные блоки, такие как БРИКС и другие, в управлении мировыми делами и определении стратегических направлений на десятилетия и годы вперед?" — задается вопросами Аль-Кетби. Кроме того, он видит признаки раскола в Евросоюзе из-за военной и финансовой помощи Украине. "Скорее всего, мы увидим новую геостратегическую реальность, соответствующую состоянию дел в этот исторически значимый период", — полагает обозреватель. В итоге автор приходит к выводу, что из-за многих факторов новой глобальной политики происходят быстрые изменения глобального ландшафта. "Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что в Буркина-Фасо и Мали будут развеваться российские флаги", — заключил Аль-Кетби. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221110/bayden-1830409504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, израиль, брикс, китай, сша
В мире, Россия, Украина, Израиль, БРИКС, Китай, США
10:50 10.11.2022 (обновлено: 12:02 10.11.2022)
В Израиле рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке
The Jerusalem Post пишет, что миропорядку из-за конфликта на Украине грозит перестройка
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Обостряющаяся борьба за сферы влияния в конечном итоге приведет к полному изменению стратегического баланса сил и перестройке существующего мирового порядка, пишет Салем Аль-Кетби в статье для израильской газеты The Jerusalem Post
.
"Действительно, многополярность постепенно выходит на международную арену. Мир больше не поддерживает американское лидерство. Усиливается даже склонность, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, к сотрудничеству с Китаем и Россией", — говорится в публикации.
Автор считает, что украинский конфликт во многом определит ход дальнейшего переустройства мировой системы.
"Будет ли это мир без Запада или Запад останется в нем партнером? Какую роль будут играть крупные блоки, такие как БРИКС и другие, в управлении мировыми делами и определении стратегических направлений на десятилетия и годы вперед?" — задается вопросами Аль-Кетби.
Кроме того, он видит признаки раскола в Евросоюзе из-за военной и финансовой помощи Украине.
"Скорее всего, мы увидим новую геостратегическую реальность, соответствующую состоянию дел в этот исторически значимый период", — полагает обозреватель.
В итоге автор приходит к выводу, что из-за многих факторов новой глобальной политики происходят быстрые изменения глобального ландшафта.
"Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что в Буркина-Фасо и Мали будут развеваться российские флаги", — заключил Аль-Кетби.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.