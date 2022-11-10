Рейтинг@Mail.ru
В Израиле рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/rossiya-1830423879.html
В Израиле рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке
В Израиле рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке - РИА Новости, 10.11.2022
В Израиле рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке
Обостряющаяся борьба за сферы влияния в конечном итоге приведет к полному изменению стратегического баланса сил и перестройке существующего мирового порядка,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:50
2022-11-10T12:02
в мире
россия
украина
израиль
брикс
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0abf74842cf56e1182b970b0b178050e.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Обостряющаяся борьба за сферы влияния в конечном итоге приведет к полному изменению стратегического баланса сил и перестройке существующего мирового порядка, пишет Салем Аль-Кетби в статье для израильской газеты The Jerusalem Post. "Действительно, многополярность постепенно выходит на международную арену. Мир больше не поддерживает американское лидерство. Усиливается даже склонность, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, к сотрудничеству с Китаем и Россией", — говорится в публикации. Автор считает, что украинский конфликт во многом определит ход дальнейшего переустройства мировой системы. "Будет ли это мир без Запада или Запад останется в нем партнером? Какую роль будут играть крупные блоки, такие как БРИКС и другие, в управлении мировыми делами и определении стратегических направлений на десятилетия и годы вперед?" — задается вопросами Аль-Кетби. Кроме того, он видит признаки раскола в Евросоюзе из-за военной и финансовой помощи Украине. "Скорее всего, мы увидим новую геостратегическую реальность, соответствующую состоянию дел в этот исторически значимый период", — полагает обозреватель. В итоге автор приходит к выводу, что из-за многих факторов новой глобальной политики происходят быстрые изменения глобального ландшафта. "Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что в Буркина-Фасо и Мали будут развеваться российские флаги", — заключил Аль-Кетби. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221110/bayden-1830409504.html
https://ria.ru/20221110/treschina-1830391444.html
россия
украина
израиль
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_56b32a1d672cced271bca551c75a37cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, израиль, брикс, китай, сша
В мире, Россия, Украина, Израиль, БРИКС, Китай, США
10:50 10.11.2022 (обновлено: 12:02 10.11.2022)
 
В Израиле рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке

The Jerusalem Post пишет, что миропорядку из-за конфликта на Украине грозит перестройка

© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России / Перейти в медиабанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России
Перейти в медиабанк
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Обостряющаяся борьба за сферы влияния в конечном итоге приведет к полному изменению стратегического баланса сил и перестройке существующего мирового порядка, пишет Салем Аль-Кетби в статье для израильской газеты The Jerusalem Post.
"Действительно, многополярность постепенно выходит на международную арену. Мир больше не поддерживает американское лидерство. Усиливается даже склонность, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, к сотрудничеству с Китаем и Россией", — говорится в публикации.
Байден перепутал Херсон и иракский город Эль-Фаллуджа - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
09:37
Байден "переименовал" Херсон
Автор считает, что украинский конфликт во многом определит ход дальнейшего переустройства мировой системы.
"Будет ли это мир без Запада или Запад останется в нем партнером? Какую роль будут играть крупные блоки, такие как БРИКС и другие, в управлении мировыми делами и определении стратегических направлений на десятилетия и годы вперед?" — задается вопросами Аль-Кетби.
Кроме того, он видит признаки раскола в Евросоюзе из-за военной и финансовой помощи Украине.
"Скорее всего, мы увидим новую геостратегическую реальность, соответствующую состоянию дел в этот исторически значимый период", — полагает обозреватель.
В итоге автор приходит к выводу, что из-за многих факторов новой глобальной политики происходят быстрые изменения глобального ландшафта.
"Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что в Буркина-Фасо и Мали будут развеваться российские флаги", — заключил Аль-Кетби.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
06:05
СМИ: заявление Зеленского выявило раскол в НАТО
 
В миреРоссияУкраинаИзраильБРИКСКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала