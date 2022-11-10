02:49 10.11.2022 (обновлено: 12:28 10.11.2022)
"Наломали дров": раскрыта смертельная угроза для десятков миллионов людей
The Guardian: Арктике в ближайшие десятилетия грозит исчезновение льда в летние периоды
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В ближайшие десять лет Арктика может окончательно остаться без морского льда на летнее время, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на отчет о состоянии криосферы, опубликованный учеными в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
"Сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться", — приводится в документе мнение сотрудника Массачусетского технологического университета и соавтора исследования Джули Бригам-Гретта.
Исчезновение морского льда откроет темный Северный Ледовитый океан, который будет поглощать, а не отражать тепло, тем самым усиливая глобальное потепление, считают исследователи. По их подсчетам, Арктика нагревается примерно в четыре раза быстрее, чем остальной мир. Вместе с рекордными волнами тепла в Антарктиде это может привести к невиданному за 130 тысяч лет "импульсу талой воды", что обернется катастрофическими последствиями для прибрежных регионов.
Тревожная ситуация наблюдается не только на полюсах, предупреждают учение. Таяние ледников в Гималаях и Андах грозит оставить без питьевой воды десятки миллионов людей и при этом повышает угрозу катастрофических наводнений.
"Мы не сможем запихнуть джина обратно в бутылку", — заключил Бригам-Гретт.
Ученые регулярно выступают с предупреждениями об опасности глобального потепления. Как заявлял климатолог Йохан Рокстрем, менее чем через 50 лет из-за повышения температуры из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока может начаться массовая эмиграция. По его прогнозам, потепление на 2,4 градуса грозит Земле непредсказуемыми и катастрофическими последствиями и создаст совершенно новые условия жизни. Возможно, часть планеты перестанет быть обитаемой.
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Для сдерживания глобального потепления в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, цель которого — снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к происходящим изменениям. Предполагается увеличить и долю возобновляемых источников энергии.
В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, год назад президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов до 2050 года.