12:19 10.11.2022 (обновлено: 16:56 10.11.2022)
В США спрогнозировали действия Байдена на Украине
NI: президент США Байден затягивает конфликт, что может привести к немыслимым последствиям
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден затягивает конфликт на Украине, в котором даже самый оптимистичный для нее сценарий может привести к немыслимым последствиям, пишет Саша Глезер в статье для издания The National Interest.
"Администрация Байдена отказалась подтолкнуть Украину к мирным переговорам, несмотря на растущую обеспокоенность обеих сторон экономическими последствиями и угрозами для безопасности, если США втянутся в прямые боевые действия с Россией. Вместо этого Вашингтон продолжает отправлять Киеву оружие, оборудование и помощь на миллиарды долларов, хотя и не верит, что тот может выиграть", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что США сочувствуют Украине, но ее судьба не имеет принципиального значения для американской безопасности. При этом недавний комментарий Байдена о том, что конфликт на Украине поднял риск ядерного Армагеддона до наивысшей точки со времен Карибского кризиса, должен был навести на тревожные мысли и побудить Вашингтон к размышлениям о текущей политике.
Однако нынешнее положение дел устраивает Белый дом, и там намерены продолжать в том же духе, приходит к выводу обозреватель. При этом ставки высоки, и американский народ заслуживает большего от своих избранных должностных лиц, заключает он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>