https://ria.ru/20221110/azerbaydzhan-1830491850.html

Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт

Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт - РИА Новости, 10.11.2022

Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт

FUN&SUN запустил туры на горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:46

2022-11-10T18:46

2022-11-10T18:46

туризм

новости - туризм

азербайджан

ассоциация туроператоров россии (атор)

курорт

турпоток

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104737/15/1047371522_0:0:3872:2178_1920x0_80_0_0_261807ef90b2da65f96917135497adfd.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. FUN&SUN запустил туры на горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, сообщает АТОР.В начале декабря неделя отдыха обойдется в 49 тысяч рублей с человека с размещением в четырехзвездочном отеле на завтраках. Ближе к Новому году дороже — от 57 тысяч.Уточняется, что пакетные туры с прямыми перелетами доступны из девяти городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Новосибирска, Сочи, Минеральных вод, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.Помимо FUN&SUN, путевки на Шахдаг есть у "Русского Экспресса", "Интуриста", PAC Group, Space Travel. Стоимость примерно такая же — от 95 тысяч рублей за двоих на семь дней."Сезон на Шахдаге обычно начинается в декабре и продолжается до апреля, в этом году все раньше. Спрос, пусть не ажиотажный, но уже есть", — отмечают в ассоциации.Главное преимущество курорта — цены. Ски-пасс стоит около 20 евро в день (1200 рублей). Для сравнения, в Сочи стоимость начинается от 50 евро (3000 рублей). На территории — 18 трасс, горнолыжная школа, несколько отелей, спа, кафе и рестораны.Однако, по словам экспертов, мешать росту турпотока может отдаленность курорта от аэропорта (от Баку — более 200 километров), отсутствие достопримечательностей поблизости, а также ковидные ограничения: в страну до сих пор пускают только обладателей сертификата о вакцинации ("Спутник V" подходит).

https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, азербайджан, ассоциация туроператоров россии (атор), курорт, турпоток, туризм, туристы, цены