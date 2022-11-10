https://ria.ru/20221110/azerbaydzhan-1830491850.html
Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт
Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт - РИА Новости, 10.11.2022
Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт
FUN&SUN запустил туры на горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:46
2022-11-10T18:46
2022-11-10T18:46
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. FUN&SUN запустил туры на горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, сообщает АТОР.В начале декабря неделя отдыха обойдется в 49 тысяч рублей с человека с размещением в четырехзвездочном отеле на завтраках. Ближе к Новому году дороже — от 57 тысяч.Уточняется, что пакетные туры с прямыми перелетами доступны из девяти городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Новосибирска, Сочи, Минеральных вод, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.Помимо FUN&SUN, путевки на Шахдаг есть у "Русского Экспресса", "Интуриста", PAC Group, Space Travel. Стоимость примерно такая же — от 95 тысяч рублей за двоих на семь дней."Сезон на Шахдаге обычно начинается в декабре и продолжается до апреля, в этом году все раньше. Спрос, пусть не ажиотажный, но уже есть", — отмечают в ассоциации.Главное преимущество курорта — цены. Ски-пасс стоит около 20 евро в день (1200 рублей). Для сравнения, в Сочи стоимость начинается от 50 евро (3000 рублей). На территории — 18 трасс, горнолыжная школа, несколько отелей, спа, кафе и рестораны.Однако, по словам экспертов, мешать росту турпотока может отдаленность курорта от аэропорта (от Баку — более 200 километров), отсутствие достопримечательностей поблизости, а также ковидные ограничения: в страну до сих пор пускают только обладателей сертификата о вакцинации ("Спутник V" подходит).
https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, азербайджан, ассоциация туроператоров россии (атор), курорт, турпоток, туризм, туристы, цены
Туризм, Новости - Туризм, Азербайджан, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Курорт, турпоток, Туризм, туристы, Цены
Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт
В ассортименте туроператора FUN&SUN появились путевки на горнолыжный курорт Шахдаг