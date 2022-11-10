Рейтинг@Mail.ru
Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221110/azerbaydzhan-1830491850.html
Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт
Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт - РИА Новости, 10.11.2022
Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт
FUN&SUN запустил туры на горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:46
2022-11-10T18:46
туризм
новости - туризм
азербайджан
ассоциация туроператоров россии (атор)
курорт
турпоток
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104737/15/1047371522_0:0:3872:2178_1920x0_80_0_0_261807ef90b2da65f96917135497adfd.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. FUN&amp;SUN запустил туры на горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, сообщает АТОР.В начале декабря неделя отдыха обойдется в 49 тысяч рублей с человека с размещением в четырехзвездочном отеле на завтраках. Ближе к Новому году дороже — от 57 тысяч.Уточняется, что пакетные туры с прямыми перелетами доступны из девяти городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Новосибирска, Сочи, Минеральных вод, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.Помимо FUN&amp;SUN, путевки на Шахдаг есть у "Русского Экспресса", "Интуриста", PAC Group, Space Travel. Стоимость примерно такая же — от 95 тысяч рублей за двоих на семь дней."Сезон на Шахдаге обычно начинается в декабре и продолжается до апреля, в этом году все раньше. Спрос, пусть не ажиотажный, но уже есть", — отмечают в ассоциации.Главное преимущество курорта — цены. Ски-пасс стоит около 20 евро в день (1200 рублей). Для сравнения, в Сочи стоимость начинается от 50 евро (3000 рублей). На территории — 18 трасс, горнолыжная школа, несколько отелей, спа, кафе и рестораны.Однако, по словам экспертов, мешать росту турпотока может отдаленность курорта от аэропорта (от Баку — более 200 километров), отсутствие достопримечательностей поблизости, а также ковидные ограничения: в страну до сих пор пускают только обладателей сертификата о вакцинации ("Спутник V" подходит).
https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104737/15/1047371522_416:0:3872:2592_1920x0_80_0_0_9b7abd88a76df7193f62f77a74299d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, азербайджан, ассоциация туроператоров россии (атор), курорт, турпоток, туризм, туристы, цены
Туризм, Новости - Туризм, Азербайджан, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Курорт, турпоток, Туризм, туристы, Цены
18:46 10.11.2022
 
Россиянам предложили туры на еще один зарубежный горнолыжный курорт

В ассортименте туроператора FUN&SUN появились путевки на горнолыжный курорт Шахдаг

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаСпуски и подъемники курорта "Шахдаг"
Спуски и подъемники курорта Шахдаг - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. FUN&SUN запустил туры на горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, сообщает АТОР.
В начале декабря неделя отдыха обойдется в 49 тысяч рублей с человека с размещением в четырехзвездочном отеле на завтраках. Ближе к Новому году дороже — от 57 тысяч.
Уточняется, что пакетные туры с прямыми перелетами доступны из девяти городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Новосибирска, Сочи, Минеральных вод, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
Помимо FUN&SUN, путевки на Шахдаг есть у "Русского Экспресса", "Интуриста", PAC Group, Space Travel. Стоимость примерно такая же — от 95 тысяч рублей за двоих на семь дней.
"Сезон на Шахдаге обычно начинается в декабре и продолжается до апреля, в этом году все раньше. Спрос, пусть не ажиотажный, но уже есть", — отмечают в ассоциации.
Главное преимущество курорта — цены. Ски-пасс стоит около 20 евро в день (1200 рублей). Для сравнения, в Сочи стоимость начинается от 50 евро (3000 рублей). На территории — 18 трасс, горнолыжная школа, несколько отелей, спа, кафе и рестораны.
Однако, по словам экспертов, мешать росту турпотока может отдаленность курорта от аэропорта (от Баку — более 200 километров), отсутствие достопримечательностей поблизости, а также ковидные ограничения: в страну до сих пор пускают только обладателей сертификата о вакцинации ("Спутник V" подходит).
Пара в колпаках Санта-Клауса на пляже на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
08:00Туризм
Пляжи, горы, спа-курорты. Выбираем туры на Новый год
 
ТуризмНовости - ТуризмАзербайджанАссоциация туроператоров России (АТОР)КурорттурпотокТуризмтуристыЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала