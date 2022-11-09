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Спецоперация, 9 ноября: ВС России отразили атаки в ЛНР и Херсонской области - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830366062.html
Спецоперация, 9 ноября: ВС России отразили атаки в ЛНР и Херсонской области
Спецоперация, 9 ноября: ВС России отразили атаки в ЛНР и Херсонской области - РИА Новости, 09.11.2022
Спецоперация, 9 ноября: ВС России отразили атаки в ЛНР и Херсонской области
Российские вооруженные силы предотвратили ряд атак украинских войск на территории ЛНР, Херсонской области, а также отразили контратаку на Южно-Донецком... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T21:40
2022-11-09T21:40
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
луганская народная республика
херсонская область
вооруженные силы рф
магатэ
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские вооруженные силы предотвратили ряд атак украинских войск на территории ЛНР, Херсонской области, а также отразили контратаку на Южно-Донецком направлении, сообщило в среду Минобороны РФ.Ход операцииВ среду в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы предотвратили ряд украинских атак в ЛНР и в Херсонской области.Так, в ЛНР за сутки российские войска отбили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона, уничтожено около 160 украинских военных и иностранных наемников. А в Херсонской области были пресечены попытки украинских войск атаковать на Николаево-Криворожском направлении, а также 12 попыток проникновения в тыловые районы обороны диверсионно-разведывательных групп, сообщается в ежедневной сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны, в ДНР российские вооруженные силы отбросили на исходные позиции украинские войска, пытавшиеся контратаками замедлить наступление российской армии на Южно-Донецком направлении - уничтожено более 80 украинских военных, танк, шесть бронемашин.Российская авиация и артиллерия уничтожила за сутки в районе Днепропетровска склад боеприпасов противника с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха" и артиллерийскими боеприпасами, а системы ПВО РФ сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", три противорадарные ракеты HARM, а также пять беспилотников, сообщило российское оборонное ведомство.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы специальной военной автомобильной техники, говорится в сводке Минобороны РФ.Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил сегодня министру обороны Сергею Шойгу, что обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, российские военные успешно отражают обстрелы со стороны украинских войск, но 20% достигают целей, в этих условиях город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, маневр начнется в ближайшее время. Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.Вокруг УкраиныГлава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на полях 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), заявил, что после сообщений о "грязной бомбе" агентство направило команду инспекторов на Украину для изучения ядерных объектов, в ходе инспекции специалисты не смогли обнаружить признаки ее подготовки.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе еженедельного брифинга, что Москва надеется, что Украина будет выполнять гарантии по зерновой сделке лучше, чем Минские соглашения.Захарова также назвала фейками заявления о тайных поставках КНДР боеприпасов для России. По ее словам, США нашли повод для того, чтобы вводить санкции.
https://ria.ru/20221109/dnr-1830247173.html
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луганская народная республика
херсонская область
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сергей суровикин, сергей шойгу, россия, луганская народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, магатэ, оон, украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, МАГАТЭ, ООН, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
21:40 09.11.2022
 
Спецоперация, 9 ноября: ВС России отразили атаки в ЛНР и Херсонской области

Спецоперация, 9 ноября: российские войска отразили атаки ВСУ в ЛНР и Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские вооруженные силы предотвратили ряд атак украинских войск на территории ЛНР, Херсонской области, а также отразили контратаку на Южно-Донецком направлении, сообщило в среду Минобороны РФ.

Ход операции

В среду в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы предотвратили ряд украинских атак в ЛНР и в Херсонской области.
Так, в ЛНР за сутки российские войска отбили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона, уничтожено около 160 украинских военных и иностранных наемников. А в Херсонской области были пресечены попытки украинских войск атаковать на Николаево-Криворожском направлении, а также 12 попыток проникновения в тыловые районы обороны диверсионно-разведывательных групп, сообщается в ежедневной сводке министерства.
Кроме того, по данным Минобороны, в ДНР российские вооруженные силы отбросили на исходные позиции украинские войска, пытавшиеся контратаками замедлить наступление российской армии на Южно-Донецком направлении - уничтожено более 80 украинских военных, танк, шесть бронемашин.
Российская авиация и артиллерия уничтожила за сутки в районе Днепропетровска склад боеприпасов противника с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха" и артиллерийскими боеприпасами, а системы ПВО РФ сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", три противорадарные ракеты HARM, а также пять беспилотников, сообщило российское оборонное ведомство.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы специальной военной автомобильной техники, говорится в сводке Минобороны РФ.
Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил сегодня министру обороны Сергею Шойгу, что обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, российские военные успешно отражают обстрелы со стороны украинских войск, но 20% достигают целей, в этих условиях город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.
Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, маневр начнется в ближайшее время. Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
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Вокруг Украины

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на полях 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), заявил, что после сообщений о "грязной бомбе" агентство направило команду инспекторов на Украину для изучения ядерных объектов, в ходе инспекции специалисты не смогли обнаружить признаки ее подготовки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе еженедельного брифинга, что Москва надеется, что Украина будет выполнять гарантии по зерновой сделке лучше, чем Минские соглашения.
Захарова также назвала фейками заявления о тайных поставках КНДР боеприпасов для России. По ее словам, США нашли повод для того, чтобы вводить санкции.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей СуровикинСергей ШойгуРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВооруженные силы РФМАГАТЭООНУкраинаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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