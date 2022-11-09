https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830366062.html

Спецоперация, 9 ноября: ВС России отразили атаки в ЛНР и Херсонской области

Спецоперация, 9 ноября: ВС России отразили атаки в ЛНР и Херсонской области - РИА Новости, 09.11.2022

Спецоперация, 9 ноября: ВС России отразили атаки в ЛНР и Херсонской области

Российские вооруженные силы предотвратили ряд атак украинских войск на территории ЛНР, Херсонской области, а также отразили контратаку на Южно-Донецком... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T21:40

2022-11-09T21:40

2022-11-09T21:40

специальная военная операция на украине

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

луганская народная республика

херсонская область

вооруженные силы рф

магатэ

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские вооруженные силы предотвратили ряд атак украинских войск на территории ЛНР, Херсонской области, а также отразили контратаку на Южно-Донецком направлении, сообщило в среду Минобороны РФ.Ход операцииВ среду в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы предотвратили ряд украинских атак в ЛНР и в Херсонской области.Так, в ЛНР за сутки российские войска отбили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона, уничтожено около 160 украинских военных и иностранных наемников. А в Херсонской области были пресечены попытки украинских войск атаковать на Николаево-Криворожском направлении, а также 12 попыток проникновения в тыловые районы обороны диверсионно-разведывательных групп, сообщается в ежедневной сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны, в ДНР российские вооруженные силы отбросили на исходные позиции украинские войска, пытавшиеся контратаками замедлить наступление российской армии на Южно-Донецком направлении - уничтожено более 80 украинских военных, танк, шесть бронемашин.Российская авиация и артиллерия уничтожила за сутки в районе Днепропетровска склад боеприпасов противника с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха" и артиллерийскими боеприпасами, а системы ПВО РФ сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", три противорадарные ракеты HARM, а также пять беспилотников, сообщило российское оборонное ведомство.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы специальной военной автомобильной техники, говорится в сводке Минобороны РФ.Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил сегодня министру обороны Сергею Шойгу, что обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, российские военные успешно отражают обстрелы со стороны украинских войск, но 20% достигают целей, в этих условиях город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, маневр начнется в ближайшее время. Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.Вокруг УкраиныГлава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на полях 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), заявил, что после сообщений о "грязной бомбе" агентство направило команду инспекторов на Украину для изучения ядерных объектов, в ходе инспекции специалисты не смогли обнаружить признаки ее подготовки.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе еженедельного брифинга, что Москва надеется, что Украина будет выполнять гарантии по зерновой сделке лучше, чем Минские соглашения.Захарова также назвала фейками заявления о тайных поставках КНДР боеприпасов для России. По ее словам, США нашли повод для того, чтобы вводить санкции.

https://ria.ru/20221109/dnr-1830247173.html

https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830315542.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

херсонская область

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