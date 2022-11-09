https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830210697.html
Матвиенко призвала быстро перестроить экономику с учетом спецоперации
Матвиенко призвала быстро перестроить экономику с учетом спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022
Матвиенко призвала быстро перестроить экономику с учетом спецоперации
России надо быстро перестраивать экономику с учетом специальной военной операции, обеспечить устойчивое экономическое развитие страны, свой стратегический вклад РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:50
2022-11-09T13:50
2022-11-09T14:07
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
экономика
россия
совет федерации рф
российская академия наук
геннадий красников
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. России надо быстро перестраивать экономику с учетом специальной военной операции, обеспечить устойчивое экономическое развитие страны, свой стратегический вклад могут внести и институты Российской академии науки, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг на встрече с президентом РАН Геннадием Красниковым."У нас нет времени, нам надо быстро перестраивать экономику с учетом специальной военной операции и, конечно, обеспечивать устойчивое экономическое развитие. Удар мы этот выдержали, не обвалились", - сказала парламентарий.По словам Матвиенко, бизнес очень активно подстраивается под новые условия, находит возможности сохранить производство, рабочие места. "Но стратегически нужно смотреть вперед и думать, как нам делать страну устойчивой экономически, современной, развитой", - сказала она. И здесь, отметила спикер СФ, огромная ответственность лежит в том числе и на РАН.По мнению Матвиенко, Академия наук должна занимать более активную позицию как самый главный экспертный орган, институты РАН должны сосредоточиться на тех приоритетах, которые существуют в нынешнее время. "Санкции и ограничения - понятна их подоплека: сдержать развитие России. Они надолго", - отметила законодатель.
https://ria.ru/20221010/mid-1822869602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, экономика, россия, совет федерации рф, российская академия наук, геннадий красников, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко, Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, Российская академия наук, Геннадий Красников, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:50 09.11.2022 (обновлено: 14:07 09.11.2022)
Матвиенко призвала быстро перестроить экономику с учетом спецоперации
Матвиенко призвала обеспечить устойчивое развитие страны в условиях спецоперации
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. России надо быстро перестраивать экономику с учетом специальной военной операции, обеспечить устойчивое экономическое развитие страны, свой стратегический вклад могут внести и институты Российской академии науки, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг на встрече с президентом РАН Геннадием Красниковым.
"У нас нет времени, нам надо быстро перестраивать экономику с учетом специальной военной операции и, конечно, обеспечивать устойчивое экономическое развитие. Удар мы этот выдержали, не обвалились", - сказала парламентарий.
По словам Матвиенко, бизнес очень активно подстраивается под новые условия, находит возможности сохранить производство, рабочие места. "Но стратегически нужно смотреть вперед и думать, как нам делать страну устойчивой экономически, современной, развитой", - сказала она. И здесь, отметила спикер СФ, огромная ответственность лежит в том числе и на РАН.
По мнению Матвиенко, Академия наук должна занимать более активную позицию как самый главный экспертный орган, институты РАН должны сосредоточиться на тех приоритетах, которые существуют в нынешнее время. "Санкции и ограничения - понятна их подоплека: сдержать развитие России. Они надолго", - отметила законодатель.