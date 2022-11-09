https://ria.ru/20221109/soldat-1830204360.html

"Непобедимый": британцев восхитил российский солдат, отбрасывавший гранаты

"Непобедимый": британцев восхитил российский солдат, отбрасывавший гранаты - РИА Новости, 09.11.2022

"Непобедимый": британцев восхитил российский солдат, отбрасывавший гранаты

Читатели британской The Indipendent высоко оценили бесстрашие российского солдата, отбросившего от себя несколько гранат, которыми его атаковал украинский дрон. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:31

2022-11-09T13:31

2022-11-09T13:31

в мире

ленинградская область

каменка

выборгский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели британской The Indipendent высоко оценили бесстрашие российского солдата, отбросившего от себя несколько гранат, которыми его атаковал украинский дрон. Они поделились своим мнением в соцсетях газеты.Комментаторы признали россиянина храбрым воином, мужественно встретившим опасность, а также заметили, какими жестокими методами пользуются ВСУ."Мое сердце с этим смелым солдатом", — написала Liz moonpie."Должен выразить уважение этому парню за его несгибаемость и спокойствие, когда эти ребята пытаются снести ему голову", — заметил Unholylemonpledge."Этот дикий русский ловит гранаты, будто он на съемочной площадке", — восхитился Foot soldier c-229GB."Брат, почему, черт возьми, никто не говорит о том, что это в буквальном смысле военное преступление. Парень безоружен и ранен, а какой-то негодяй сбрасывает гранаты с беспилотника!" — возмутился Thorium."Впервые увидел это на украинском канале, где они хвастались своими успехами в охоте на этого солдата. Как отвратительно. Тот явно безоружен и ранен", — добавил isp send."Солдат был очевидно тяжело ранен и не представлял угрозы! Не было никакой логичной причины сбрасывать несколько боеприпасов", — поддержал его Russell Williams."Ничто так не угнетает и не разрывает мою душу, как осознание того, что мои деньги, насильно и без моего ведома взятые, используются для такого террора и для причинения вреда моим сверстникам", — заявил Horacio Spinelli.Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий, находясь в окопе, откидывает от себя несколько гранат, сброшенных на него с беспилотника. Позже власти Ленинградской области сообщили, что солдат оказался пехотинцем из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти.

https://ria.ru/20221109/podvig-1830162457.html

https://ria.ru/20221104/obmen-1829201447.html

https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1828935913.html

ленинградская область

каменка

выборгский район

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, ленинградская область, каменка, выборгский район, вооруженные силы украины