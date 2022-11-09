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"Непобедимый": британцев восхитил российский солдат, отбрасывавший гранаты - РИА Новости, 09.11.2022
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"Непобедимый": британцев восхитил российский солдат, отбрасывавший гранаты
"Непобедимый": британцев восхитил российский солдат, отбрасывавший гранаты - РИА Новости, 09.11.2022
"Непобедимый": британцев восхитил российский солдат, отбрасывавший гранаты
Читатели британской The Indipendent высоко оценили бесстрашие российского солдата, отбросившего от себя несколько гранат, которыми его атаковал украинский дрон. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:31
2022-11-09T13:31
в мире
ленинградская область
каменка
выборгский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели британской The Indipendent высоко оценили бесстрашие российского солдата, отбросившего от себя несколько гранат, которыми его атаковал украинский дрон. Они поделились своим мнением в соцсетях газеты.Комментаторы признали россиянина храбрым воином, мужественно встретившим опасность, а также заметили, какими жестокими методами пользуются ВСУ."Мое сердце с этим смелым солдатом", — написала Liz moonpie."Должен выразить уважение этому парню за его несгибаемость и спокойствие, когда эти ребята пытаются снести ему голову", — заметил Unholylemonpledge."Этот дикий русский ловит гранаты, будто он на съемочной площадке", — восхитился Foot soldier c-229GB."Брат, почему, черт возьми, никто не говорит о том, что это в буквальном смысле военное преступление. Парень безоружен и ранен, а какой-то негодяй сбрасывает гранаты с беспилотника!" — возмутился Thorium."Впервые увидел это на украинском канале, где они хвастались своими успехами в охоте на этого солдата. Как отвратительно. Тот явно безоружен и ранен", — добавил isp send."Солдат был очевидно тяжело ранен и не представлял угрозы! Не было никакой логичной причины сбрасывать несколько боеприпасов", — поддержал его Russell Williams."Ничто так не угнетает и не разрывает мою душу, как осознание того, что мои деньги, насильно и без моего ведома взятые, используются для такого террора и для причинения вреда моим сверстникам", — заявил Horacio Spinelli.Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий, находясь в окопе, откидывает от себя несколько гранат, сброшенных на него с беспилотника. Позже власти Ленинградской области сообщили, что солдат оказался пехотинцем из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти.
https://ria.ru/20221109/podvig-1830162457.html
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в мире, ленинградская область, каменка, выборгский район, вооруженные силы украины
В мире, Ленинградская область, Каменка, Выборгский район, Вооруженные силы Украины
13:31 09.11.2022
 
"Непобедимый": британцев восхитил российский солдат, отбрасывавший гранаты

Британцы восхитились храбростью российского солдата, отбросившего несколько гранат ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели британской The Indipendent высоко оценили бесстрашие российского солдата, отбросившего от себя несколько гранат, которыми его атаковал украинский дрон. Они поделились своим мнением в соцсетях газеты.
Комментаторы признали россиянина храбрым воином, мужественно встретившим опасность, а также заметили, какими жестокими методами пользуются ВСУ.
"Мое сердце с этим смелым солдатом", — написала Liz moonpie.
"Должен выразить уважение этому парню за его несгибаемость и спокойствие, когда эти ребята пытаются снести ему голову", — заметил Unholylemonpledge.
"Этот человек - настоящий воин, настоящий мужчина, которого не остановит ни один снаряд, ни один беспилотник!" — высказался Letthal.
"Этот дикий русский ловит гранаты, будто он на съемочной площадке", — восхитился Foot soldier c-229GB.
"Брат, почему, черт возьми, никто не говорит о том, что это в буквальном смысле военное преступление. Парень безоружен и ранен, а какой-то негодяй сбрасывает гранаты с беспилотника!" — возмутился Thorium.
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"Впервые увидел это на украинском канале, где они хвастались своими успехами в охоте на этого солдата. Как отвратительно. Тот явно безоружен и ранен", — добавил isp send.
"Ну да, это не военное преступление, если это делают украинцы", — сыронизировал Black Screen.
"Солдат был очевидно тяжело ранен и не представлял угрозы! Не было никакой логичной причины сбрасывать несколько боеприпасов", — поддержал его Russell Williams.
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"Ничто так не угнетает и не разрывает мою душу, как осознание того, что мои деньги, насильно и без моего ведома взятые, используются для такого террора и для причинения вреда моим сверстникам", — заявил Horacio Spinelli.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий, находясь в окопе, откидывает от себя несколько гранат, сброшенных на него с беспилотника. Позже власти Ленинградской области сообщили, что солдат оказался пехотинцем из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти.
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