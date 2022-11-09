В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом
В Молдавии манифестанты встретили главу ЕК с плакатами: "Урсула, возьми Майю с собой"
© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Группа манифестантов пикетировала в среду вечером выходы аэропорта Кишинева, пытаясь таким образом привлечь внимание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден, которая прибыла с визитом в Молдавию, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие, выступая против президента страны Майи Санду, держали плакаты "Урсула, возьми Майю с собой". "Нам не нужна такая Европа", "Санду - диктатор". Манифестанты выражали свое недовольство отсутствием реакции Евросоюза на политическое преследование оппозиции в Молдавии. Акцию провели сторонники партии "Шор", которую власти страны намерены запретить, обвинив ее в незаконном финансировании из-за рубежа.
Полиция оттеснила протестующих от проезжей части, кортеж с главой Еврокомиссии проследовал из аэропорта в центр Кишинева. В четверг у чиновницы Евросоюза запланированы встречи с руководством республики.
Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд, запрос можно будет передать туда, если его одобрит правительство. Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации, незаконном финансировании и продвижении интересов иностранного государства. В свою очередь лидер оппозиционной партии обвинил руководство страны в узурпации власти.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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