Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/protest-1830377410.html
В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом
В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом - РИА Новости, 09.11.2022
В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом
Группа манифестантов пикетировала в среду вечером выходы аэропорта Кишинева, пытаясь таким образом привлечь внимание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:49
2022-11-09T23:49
в мире
урсула фон дер ляйен
майя санду
молдавия
кишинев
россия
еврокомиссия
сергей литвиненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286602_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_5a19cf1cc0c999ba784ac67c55ebafe6.jpg
КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Группа манифестантов пикетировала в среду вечером выходы аэропорта Кишинева, пытаясь таким образом привлечь внимание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден, которая прибыла с визитом в Молдавию, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие, выступая против президента страны Майи Санду, держали плакаты "Урсула, возьми Майю с собой". "Нам не нужна такая Европа", "Санду - диктатор". Манифестанты выражали свое недовольство отсутствием реакции Евросоюза на политическое преследование оппозиции в Молдавии. Акцию провели сторонники партии "Шор", которую власти страны намерены запретить, обвинив ее в незаконном финансировании из-за рубежа.Полиция оттеснила протестующих от проезжей части, кортеж с главой Еврокомиссии проследовал из аэропорта в центр Кишинева. В четверг у чиновницы Евросоюза запланированы встречи с руководством республики.Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд, запрос можно будет передать туда, если его одобрит правительство. Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации, незаконном финансировании и продвижении интересов иностранного государства. В свою очередь лидер оппозиционной партии обвинил руководство страны в узурпации власти.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20221109/lyayen-1830199022.html
https://ria.ru/20221108/klimat-1829987359.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286602_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_736a132eaca2e1ab8c3203837b6b52da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, майя санду, молдавия, кишинев, россия, еврокомиссия, сергей литвиненко
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия, Еврокомиссия, Сергей Литвиненко
23:49 09.11.2022
 
В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом

В Молдавии манифестанты встретили главу ЕК с плакатами: "Урсула, возьми Майю с собой"

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Группа манифестантов пикетировала в среду вечером выходы аэропорта Кишинева, пытаясь таким образом привлечь внимание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден, которая прибыла с визитом в Молдавию, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие, выступая против президента страны Майи Санду, держали плакаты "Урсула, возьми Майю с собой". "Нам не нужна такая Европа", "Санду - диктатор". Манифестанты выражали свое недовольство отсутствием реакции Евросоюза на политическое преследование оппозиции в Молдавии. Акцию провели сторонники партии "Шор", которую власти страны намерены запретить, обвинив ее в незаконном финансировании из-за рубежа.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 13:09
"Разжигатель войны": в Сети осудили слова фон дер Ляйен о топливе из России
Полиция оттеснила протестующих от проезжей части, кортеж с главой Еврокомиссии проследовал из аэропорта в центр Кишинева. В четверг у чиновницы Евросоюза запланированы встречи с руководством республики.
Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд, запрос можно будет передать туда, если его одобрит правительство. Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации, незаконном финансировании и продвижении интересов иностранного государства. В свою очередь лидер оппозиционной партии обвинил руководство страны в узурпации власти.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 15:35
Урсула фон дер Ляйен возмутила европейцев одним твитом
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенМайя СандуМолдавияКишиневРоссияЕврокомиссияСергей Литвиненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала