https://ria.ru/20221109/protest-1830377410.html

В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом

В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом - РИА Новости, 09.11.2022

В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом

Группа манифестантов пикетировала в среду вечером выходы аэропорта Кишинева, пытаясь таким образом привлечь внимание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T23:49

2022-11-09T23:49

2022-11-09T23:49

в мире

урсула фон дер ляйен

майя санду

молдавия

кишинев

россия

еврокомиссия

сергей литвиненко

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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Группа манифестантов пикетировала в среду вечером выходы аэропорта Кишинева, пытаясь таким образом привлечь внимание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден, которая прибыла с визитом в Молдавию, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие, выступая против президента страны Майи Санду, держали плакаты "Урсула, возьми Майю с собой". "Нам не нужна такая Европа", "Санду - диктатор". Манифестанты выражали свое недовольство отсутствием реакции Евросоюза на политическое преследование оппозиции в Молдавии. Акцию провели сторонники партии "Шор", которую власти страны намерены запретить, обвинив ее в незаконном финансировании из-за рубежа.Полиция оттеснила протестующих от проезжей части, кортеж с главой Еврокомиссии проследовал из аэропорта в центр Кишинева. В четверг у чиновницы Евросоюза запланированы встречи с руководством республики.Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд, запрос можно будет передать туда, если его одобрит правительство. Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации, незаконном финансировании и продвижении интересов иностранного государства. В свою очередь лидер оппозиционной партии обвинил руководство страны в узурпации власти.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20221109/lyayen-1830199022.html

https://ria.ru/20221108/klimat-1829987359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, урсула фон дер ляйен, майя санду, молдавия, кишинев, россия, еврокомиссия, сергей литвиненко