08:00 09.11.2022 (обновлено: 08:05 09.11.2022)
США перекрывают Китаю кислород. Во всяком случае, пытаются
© AFP 2022 / STRСтенд Qualcomm, где демонстрируется технология XR, на V Международной китайской выставке импортных товаров в Шанхае
Стенд Qualcomm, где демонстрируется технология XR, на V Международной китайской выставке импортных товаров в Шанхае
Два связанных события оказались в последние пару недель первыми по части всемирного внимания: это, конечно же, выборы в США и китайский XX партийный съезд. Какой будет Америка после выборов, мы пока не знаем, зато стало яснее, что происходит с Китаем после съезда. А именно: там открылись "золотые ворота" — так в стране неформально называют грандиозную шанхайскую ярмарку, посвященную исключительно импорту в Китай.
Это очень ясный сигнал для всего мира: золото здесь, Китай покупает. Это, конечно, бизнес, но в условиях все более жесткой борьбы Америки с Китаем, Россией и прочими это сигнал еще и военно-политический. Который множество озабоченных аналитиков воспринимают правильно — со словами: а США вообще понимают последствия своих действий?
К аналитикам этим мы еще вернемся, а пока что пару слов о ключевой, осевой, несущей конструкции всей сегодняшней мировой политики. Она вот какая: США с союзниками пытаются остановить развитие конкурентов, то есть Китая, России и не только их, не дать этим державам оттеснить Запад с ключевых позиций в торговле, финансах, технологии. Против России используются военные методы с последующими экономическими блокадами и ограничениями (санкциями), против Китая — пока только санкции.
И это, прежде всего, попытка не дать Пекину выйти на полное самообеспечение (и вдобавок стать мировым лидером) по части полупроводников — самых сложных, нужных для работы с искусственным интеллектом и с самыми продвинутыми военными технологиями. Санкции следуют одна за другой — по сути, без всяких поводов и предлогов. Последний раунд — это решение, что никто и нигде в мире не может продавать Китаю ни таких полупроводников, ни оборудования для их производства. Якобы полное перекрытие кислорода.
И тут возникает вопрос: чем Китай отвечает? Встречными санкциями — например, блокировкой доступа в США и иные страны редкоземельных металлов, нужных для производства тех самых полупроводников и многого прочего? Нет. Ответ — это, в частности, шанхайская ярмарка и множество тому подобных акций. Они все вместе создают вокруг Китая и России мощную инфраструктуру партнерских связей.
То есть десяткам стран мира должно быть выгодно иметь дело с Китаем и Россией и очень невыгодно следовать все новым санкциям (сворачиванию бизнеса с ними0.
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Здесь интересно, как идеологи Запада выстраивают очередной информационный фантом по поводу того, что такое Китай сегодня (что такое Россия — для этого есть свой фантом, нам давно знакомый до боли). Вот один из тысяч таких фантомных материалов — в данном случае из The New York Times. Согласно публикации, XX съезд КПК привел не только к установлению невиданной диктатуры одного человека (Си Цзиньпина) — он еще создает в стране новый коммунистический режим, при котором бизнес в депрессии и ужасе. О чем свидетельствуют анонимные (а вы как думали — диктатура же) жалобы китайского бизнеса корреспонденту той самой газеты.
То есть бизнеса не будет — будет диктатура, которая все удушит. И вот мы видим, как в Шанхай приехали представители компаний из списка первых 500 в мире, 284 лидера большого бизнеса из 145 "стран, регионов и международных организаций". Ярмарка эта работает не впервые — китайские СМИ напоминают, что прежние привели в страну 1500 новых продуктов или услуг, сгенерировав 270 миллиардов долларов для китайского рынка. А сегодня предварительные и отрывочные оценки происходящего в Шанхае следующие: китайские государственные энергетические компании уже подписали там контрактов на 69 миллиардов с бизнесом из России, Германии и США (речь только о поставках в страну угля, нефтепродуктов и смежной продукции).
И это еще Китай не задействовал мощнейший резерв для резкого оживления деловой активности — пока не отменил политику "ноль ковида". Но ведь отменит. Что же касается итогов съезда, то они очевидны: на страну напали, нужен военный кабинет, координирующий усилия по отражению экономической агрессии. Но таковой не означает удушения всякого и любого бизнеса, экономики в целом.
Хотя иногда можно кое-что и придушить. Тут есть интересная история с видеообращением, которое направил ярмарке глава Евросовета Шарль Мишель. Он мало того что начал в обращении атаковать Россию, так еще и заявил, что нужно уменьшать зависимость Европы от торговли с Китаем. Так вот, китайские власти этот призыв просто не пустили в эфир — по очевидным соображениям: люди едут в Шанхай не для того, чтобы что-то ограничивать, а ровно по противоположным соображениям. И ничего — ярмарка работает, контракты подписываются.
А вот теперь насчет обещанных оценок аналитиков, озабоченных попытками Запада устроить Китаю и России экономическую войну. Один из них — Йон Бэйтман, работавший раньше в Пентагоне, — мрачно замечает: может, полупроводниковая блокада и законсервирует нынешнее примерно десятилетнее отставание Китая по этой части (а может, и нет), но такая политика предполагает, что надо неуклонно тащить за собой множество союзников, которые при этом лягаются и визжат. А из этого ничего хорошего не выйдет.
И другой аналитик — Энтони Роули, десятилетиями известный как специалист по азиатской экономике, базировавшийся в Гонконге. Он перечисляет все хорошо нам известное — резкую активизацию желающих вступить в БРИКС, деятельность ШОС, действие возглавляемого Китаем регионального торгового соглашения RCEP — и делает вывод: это происходит потому, что все в Азии многое потеряют от политики давления на Китай и Россию, поэтому все в Азии резко ускорили давно шедшие процессы экономической и политической интеграции.
То есть картина получается такая: как во внутренней политике демократов в США и их клонов в Европе, так и в их внешней политике чуть ли не единственный инструмент — давить людей и государства, заставлять их делать что-то такое, что они делать не хотят. И ничего удивительного, что Китай в ответ делает нечто ровно противоположное.