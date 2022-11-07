Рейтинг@Mail.ru
Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/briks-1829751362.html
Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 07.11.2022
Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Алжир подал заявку на вступление в БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:58
2022-11-07T18:38
в мире
алжир (провинция)
брикс
абдельмаджид теббун
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150208/49/1502084968_0:213:3261:2047_1920x0_80_0_0_6448ee7d6227bdd14f664e7c64c6c99e.jpg
КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Алжир подал заявку на вступление в БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание "Аш-Шурук".В августе президент страны Абдельмаджид Теббун заявил о готовности республики присоединиться к БРИКС. Он отметил, что для этого у Алжира есть почти все условия.Позже посол России в стране Валерьян Шуваев указал, что Москва не возражает против присоединения Алжира к организации.Как уточнял в сентябре замглавы МИД Сергей Рябков, полтора десятка стран в той или иной форме выразили интерес к вступлению в БРИКС. Он отметил, что лидеры государств, входящих в объединение, летом поручили разработать процедуру принятия новых членов. При этом Рябков подчеркивал, что Москва приветствует перспективу расширения блока, но быстрых решений ждать не стоит.В конце июня в МИД Ирана сообщили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к блоку говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь уточнил, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" объединения: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.О намерении Эр-Рияда вступить в БРИКС также рассказал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса после визита в ближневосточное королевство. Эту инициативу поддержали в Москве и Пекине.Сейчас в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
https://ria.ru/20221021/briks-1825572884.html
https://ria.ru/20221028/briks-1827430958.html
алжир (провинция)
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150208/49/1502084968_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_7b62326004a22342506c474d7532b96a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алжир (провинция), брикс, абдельмаджид теббун, россия, китай
В мире, Алжир (провинция), БРИКС, Абдельмаджид Теббун, Россия, Китай
17:58 07.11.2022 (обновлено: 18:38 07.11.2022)
 
Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС

Спецпосланник МИД Заруки: Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Алжир подал заявку на вступление в БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание "Аш-Шурук".
"Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС", — сказала дипломат.
В августе президент страны Абдельмаджид Теббун заявил о готовности республики присоединиться к БРИКС. Он отметил, что для этого у Алжира есть почти все условия.
Позже посол России в стране Валерьян Шуваев указал, что Москва не возражает против присоединения Алжира к организации.
Посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 09:51
Индонезия выиграет от присоединения к формату БРИКС, заявил посол
Как уточнял в сентябре замглавы МИД Сергей Рябков, полтора десятка стран в той или иной форме выразили интерес к вступлению в БРИКС. Он отметил, что лидеры государств, входящих в объединение, летом поручили разработать процедуру принятия новых членов. При этом Рябков подчеркивал, что Москва приветствует перспективу расширения блока, но быстрых решений ждать не стоит.
В конце июня в МИД Ирана сообщили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к блоку говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь уточнил, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" объединения: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.
О намерении Эр-Рияда вступить в БРИКС также рассказал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса после визита в ближневосточное королевство. Эту инициативу поддержали в Москве и Пекине.
Сейчас в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 11:04
Китай поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС
 
В миреАлжир (провинция)БРИКСАбдельмаджид ТеббунРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала