https://ria.ru/20221107/briks-1829751362.html

Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС

Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 07.11.2022

Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС

Алжир подал заявку на вступление в БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:58

2022-11-07T17:58

2022-11-07T18:38

в мире

алжир (провинция)

брикс

абдельмаджид теббун

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150208/49/1502084968_0:213:3261:2047_1920x0_80_0_0_6448ee7d6227bdd14f664e7c64c6c99e.jpg

КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Алжир подал заявку на вступление в БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание "Аш-Шурук".В августе президент страны Абдельмаджид Теббун заявил о готовности республики присоединиться к БРИКС. Он отметил, что для этого у Алжира есть почти все условия.Позже посол России в стране Валерьян Шуваев указал, что Москва не возражает против присоединения Алжира к организации.Как уточнял в сентябре замглавы МИД Сергей Рябков, полтора десятка стран в той или иной форме выразили интерес к вступлению в БРИКС. Он отметил, что лидеры государств, входящих в объединение, летом поручили разработать процедуру принятия новых членов. При этом Рябков подчеркивал, что Москва приветствует перспективу расширения блока, но быстрых решений ждать не стоит.В конце июня в МИД Ирана сообщили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к блоку говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь уточнил, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" объединения: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.О намерении Эр-Рияда вступить в БРИКС также рассказал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса после визита в ближневосточное королевство. Эту инициативу поддержали в Москве и Пекине.Сейчас в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20221021/briks-1825572884.html

https://ria.ru/20221028/briks-1827430958.html

алжир (провинция)

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алжир (провинция), брикс, абдельмаджид теббун, россия, китай