17:58 07.11.2022 (обновлено: 18:38 07.11.2022)
Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Спецпосланник МИД Заруки: Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Алжир подал заявку на вступление в БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание "Аш-Шурук".
"Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС", — сказала дипломат.
В августе президент страны Абдельмаджид Теббун заявил о готовности республики присоединиться к БРИКС. Он отметил, что для этого у Алжира есть почти все условия.
Позже посол России в стране Валерьян Шуваев указал, что Москва не возражает против присоединения Алжира к организации.
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Как уточнял в сентябре замглавы МИД Сергей Рябков, полтора десятка стран в той или иной форме выразили интерес к вступлению в БРИКС. Он отметил, что лидеры государств, входящих в объединение, летом поручили разработать процедуру принятия новых членов. При этом Рябков подчеркивал, что Москва приветствует перспективу расширения блока, но быстрых решений ждать не стоит.
В конце июня в МИД Ирана сообщили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к блоку говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь уточнил, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" объединения: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.
О намерении Эр-Рияда вступить в БРИКС также рассказал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса после визита в ближневосточное королевство. Эту инициативу поддержали в Москве и Пекине.
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