19:33 09.11.2022 (обновлено: 19:34 09.11.2022)
Генсек НАТО ответил на вопрос о решении России по Херсону
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс ждет информацию о развитии ситуации по Херсону
© Фото : NIDS/NATO Multimedia LibraryГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Великобритании, сообщил, что альянс в курсе заявлений по Херсону, но ждет информацию по развитию ситуации на земле.
Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск.
"Мы слышали это заявление, мы будем смотреть, что происходит на земле", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов в Лондоне.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.