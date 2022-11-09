https://ria.ru/20221109/kherson-1830345085.html

Генсек НАТО ответил на вопрос о решении России по Херсону

Генсек НАТО ответил на вопрос о решении России по Херсону - РИА Новости, 09.11.2022

Генсек НАТО ответил на вопрос о решении России по Херсону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Великобритании, сообщил, что альянс в курсе заявлений по Херсону, но ждет информацию по развитию ситуации... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:33

2022-11-09T19:33

2022-11-09T19:34

в мире

сергей суровикин

йенс столтенберг

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

херсонская область

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156042/79/1560427985_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_47b18ee156da5834c1edc750e2aa1bc1.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Великобритании, сообщил, что альянс в курсе заявлений по Херсону, но ждет информацию по развитию ситуации на земле.Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.

https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830315852.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей суровикин, йенс столтенберг, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, херсонская область , нато