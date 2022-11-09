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Генсек НАТО ответил на вопрос о решении России по Херсону - РИА Новости, 09.11.2022
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Генсек НАТО ответил на вопрос о решении России по Херсону
Генсек НАТО ответил на вопрос о решении России по Херсону - РИА Новости, 09.11.2022
Генсек НАТО ответил на вопрос о решении России по Херсону
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Великобритании, сообщил, что альянс в курсе заявлений по Херсону, но ждет информацию по развитию ситуации... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:33
2022-11-09T19:34
в мире
сергей суровикин
йенс столтенберг
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
херсонская область
нато
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Великобритании, сообщил, что альянс в курсе заявлений по Херсону, но ждет информацию по развитию ситуации на земле.Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.
https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html
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в мире, сергей суровикин, йенс столтенберг, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, херсонская область , нато
В мире, Сергей Суровикин, Йенс Столтенберг, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , НАТО
19:33 09.11.2022 (обновлено: 19:34 09.11.2022)
 
Генсек НАТО ответил на вопрос о решении России по Херсону

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс ждет информацию о развитии ситуации по Херсону

© Фото : NIDS/NATO Multimedia LibraryГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Великобритании, сообщил, что альянс в курсе заявлений по Херсону, но ждет информацию по развитию ситуации на земле.
Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск.
"Мы слышали это заявление, мы будем смотреть, что происходит на земле", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов в Лондоне.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон
 
В миреСергей СуровикинЙенс СтолтенбергСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФХерсонская областьНАТО
 
 
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