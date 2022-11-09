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Адвокат: Бут вернется домой, когда США будут вести переговоры добросовестно - РИА Новости, 09.11.2022
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Адвокат: Бут вернется домой, когда США будут вести переговоры добросовестно
Адвокат: Бут вернется домой, когда США будут вести переговоры добросовестно - РИА Новости, 09.11.2022
Адвокат: Бут вернется домой, когда США будут вести переговоры добросовестно
Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, вернется в Россию к семье только тогда, когда... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:20
2022-11-09T23:20
в мире
виктор бут
стив зиссу
бриттни грайнер
сша
россия
таиланд
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БАНГКОК, 9 ноя - РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, вернется в Россию к семье только тогда, когда американская сторона начнет добросовестно вести переговоры об обмене заключенными с РФ, заявил РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу."Виктор – российский патриот, гражданин России, который с нетерпением ждет воссоединения со своей семьей и своими земляками. Это произойдет только тогда, когда Соединенные Штаты прекратят разглагольствовать о возвращении американцев домой и начнут вести переговоры добросовестно", - сказал юрист.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер повторила в заявлении для СМИ неоднократно сказанные высокопоставленными чиновниками американской администрации слова о "несерьезности" российского подхода к "серьезным предложениям, давно переданным российской стороне" по вопросу обмена заключенными. Она уточнила, что американская сторона продолжает предлагать России также и альтернативные этим предложениям варианты, и подчеркнула, что власти США остаются непреклонными в своей решимости продолжать работу в интересах Бриттни Грайнер и других "неправомерно удерживаемых Россией" граждан США, в том числе Пола Уилана.Несмотря на то, что имя Бута, как и имена других российских заключенных, находящихся в тюрьмах США, не звучали в формулировках Белого дома и госдепа, связанных с возвращением американских граждан на родину из российских тюрем в ходе обмена заключенными, СМИ США неоднократно сообщали со ссылкой на источник в госдепартаменте, что речь идет об обмене американцев Грайнер, звезды американского женского баскетбола, осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков, и Уилана, осужденного по обвинению в шпионаже, на Бута."Каждый новый день, на протяжении которого Виктор Бут вынужден терпеть противоправное содержание под стражей в США, – это уже слишком много", - заявил Зиссу, комментируя заявление представителя Белого дома.Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти пятнадцать лет, напомнил юрист. "Сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо. Пятнадцать лет – это на 14 лет больше, чем тюремный стаж Бриттни Грайнер в России и на 11 лет дольше, чем находится в российской тюрьме Пол Уилан", - отметил Зиссу.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20221013/but-1823557822.html
https://ria.ru/20221011/advokat-1823253627.html
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сша
россия
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в мире, виктор бут, стив зиссу, бриттни грайнер, сша, россия, таиланд
В мире, Виктор Бут, Стив Зиссу, Бриттни Грайнер, США, Россия, Таиланд
23:20 09.11.2022
 
Адвокат: Бут вернется домой, когда США будут вести переговоры добросовестно

Адвокат Зиссу: Бут вернется домой, когда США начнут вести переговоры добросовестно

© РИА Новости / Михаил ТургиевУказатель на Тюремную улицу, которая ведет к тюрьме "Марион", где содержится Виктор Бут
Указатель на Тюремную улицу, которая ведет к тюрьме Марион, где содержится Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Указатель на Тюремную улицу, которая ведет к тюрьме "Марион", где содержится Виктор Бут. Архивное фото
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БАНГКОК, 9 ноя - РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, вернется в Россию к семье только тогда, когда американская сторона начнет добросовестно вести переговоры об обмене заключенными с РФ, заявил РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу.
"Виктор – российский патриот, гражданин России, который с нетерпением ждет воссоединения со своей семьей и своими земляками. Это произойдет только тогда, когда Соединенные Штаты прекратят разглагольствовать о возвращении американцев домой и начнут вести переговоры добросовестно", - сказал юрист.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 01:37
Бут надеется вернуться домой из тюрьмы в США, сообщил посол России
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер повторила в заявлении для СМИ неоднократно сказанные высокопоставленными чиновниками американской администрации слова о "несерьезности" российского подхода к "серьезным предложениям, давно переданным российской стороне" по вопросу обмена заключенными. Она уточнила, что американская сторона продолжает предлагать России также и альтернативные этим предложениям варианты, и подчеркнула, что власти США остаются непреклонными в своей решимости продолжать работу в интересах Бриттни Грайнер и других "неправомерно удерживаемых Россией" граждан США, в том числе Пола Уилана.
Несмотря на то, что имя Бута, как и имена других российских заключенных, находящихся в тюрьмах США, не звучали в формулировках Белого дома и госдепа, связанных с возвращением американских граждан на родину из российских тюрем в ходе обмена заключенными, СМИ США неоднократно сообщали со ссылкой на источник в госдепартаменте, что речь идет об обмене американцев Грайнер, звезды американского женского баскетбола, осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков, и Уилана, осужденного по обвинению в шпионаже, на Бута.
"Каждый новый день, на протяжении которого Виктор Бут вынужден терпеть противоправное содержание под стражей в США, – это уже слишком много", - заявил Зиссу, комментируя заявление представителя Белого дома.
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
11 октября, 23:18
Адвокат Бута отреагировал на заявления об обмене заключенными
Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти пятнадцать лет, напомнил юрист. "Сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо. Пятнадцать лет – это на 14 лет больше, чем тюремный стаж Бриттни Грайнер в России и на 11 лет дольше, чем находится в российской тюрьме Пол Уилан", - отметил Зиссу.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 10:43
США не хотят общаться с Россией о Грайнер и Уилане, заявили в МИД
 
В миреВиктор БутСтив ЗиссуБриттни ГрайнерСШАРоссияТаиланд
 
 
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