Адвокат: Бут вернется домой, когда США будут вести переговоры добросовестно
Адвокат Зиссу: Бут вернется домой, когда США начнут вести переговоры добросовестно
© РИА Новости / Михаил ТургиевУказатель на Тюремную улицу, которая ведет к тюрьме "Марион", где содержится Виктор Бут
Указатель на Тюремную улицу, которая ведет к тюрьме "Марион", где содержится Виктор Бут. Архивное фото
БАНГКОК, 9 ноя - РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, вернется в Россию к семье только тогда, когда американская сторона начнет добросовестно вести переговоры об обмене заключенными с РФ, заявил РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу.
"Виктор – российский патриот, гражданин России, который с нетерпением ждет воссоединения со своей семьей и своими земляками. Это произойдет только тогда, когда Соединенные Штаты прекратят разглагольствовать о возвращении американцев домой и начнут вести переговоры добросовестно", - сказал юрист.
13 октября, 01:37Бут надеется вернуться домой из тюрьмы в США, сообщил посол России
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер повторила в заявлении для СМИ неоднократно сказанные высокопоставленными чиновниками американской администрации слова о "несерьезности" российского подхода к "серьезным предложениям, давно переданным российской стороне" по вопросу обмена заключенными. Она уточнила, что американская сторона продолжает предлагать России также и альтернативные этим предложениям варианты, и подчеркнула, что власти США остаются непреклонными в своей решимости продолжать работу в интересах Бриттни Грайнер и других "неправомерно удерживаемых Россией" граждан США, в том числе Пола Уилана.
Несмотря на то, что имя Бута, как и имена других российских заключенных, находящихся в тюрьмах США, не звучали в формулировках Белого дома и госдепа, связанных с возвращением американских граждан на родину из российских тюрем в ходе обмена заключенными, СМИ США неоднократно сообщали со ссылкой на источник в госдепартаменте, что речь идет об обмене американцев Грайнер, звезды американского женского баскетбола, осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков, и Уилана, осужденного по обвинению в шпионаже, на Бута.
"Каждый новый день, на протяжении которого Виктор Бут вынужден терпеть противоправное содержание под стражей в США, – это уже слишком много", - заявил Зиссу, комментируя заявление представителя Белого дома.
11 октября, 23:18Адвокат Бута отреагировал на заявления об обмене заключенными
Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти пятнадцать лет, напомнил юрист. "Сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо. Пятнадцать лет – это на 14 лет больше, чем тюремный стаж Бриттни Грайнер в России и на 11 лет дольше, чем находится в российской тюрьме Пол Уилан", - отметил Зиссу.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
19 сентября, 10:43США не хотят общаться с Россией о Грайнер и Уилане, заявили в МИД