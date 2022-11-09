https://ria.ru/20221109/but-1830375711.html

Адвокат: Бут вернется домой, когда США будут вести переговоры добросовестно

Адвокат: Бут вернется домой, когда США будут вести переговоры добросовестно - РИА Новости, 09.11.2022

Адвокат: Бут вернется домой, когда США будут вести переговоры добросовестно

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, вернется в Россию к семье только тогда, когда... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T23:20

2022-11-09T23:20

2022-11-09T23:20

в мире

виктор бут

стив зиссу

бриттни грайнер

сша

россия

таиланд

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БАНГКОК, 9 ноя - РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, вернется в Россию к семье только тогда, когда американская сторона начнет добросовестно вести переговоры об обмене заключенными с РФ, заявил РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу."Виктор – российский патриот, гражданин России, который с нетерпением ждет воссоединения со своей семьей и своими земляками. Это произойдет только тогда, когда Соединенные Штаты прекратят разглагольствовать о возвращении американцев домой и начнут вести переговоры добросовестно", - сказал юрист.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер повторила в заявлении для СМИ неоднократно сказанные высокопоставленными чиновниками американской администрации слова о "несерьезности" российского подхода к "серьезным предложениям, давно переданным российской стороне" по вопросу обмена заключенными. Она уточнила, что американская сторона продолжает предлагать России также и альтернативные этим предложениям варианты, и подчеркнула, что власти США остаются непреклонными в своей решимости продолжать работу в интересах Бриттни Грайнер и других "неправомерно удерживаемых Россией" граждан США, в том числе Пола Уилана.Несмотря на то, что имя Бута, как и имена других российских заключенных, находящихся в тюрьмах США, не звучали в формулировках Белого дома и госдепа, связанных с возвращением американских граждан на родину из российских тюрем в ходе обмена заключенными, СМИ США неоднократно сообщали со ссылкой на источник в госдепартаменте, что речь идет об обмене американцев Грайнер, звезды американского женского баскетбола, осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков, и Уилана, осужденного по обвинению в шпионаже, на Бута."Каждый новый день, на протяжении которого Виктор Бут вынужден терпеть противоправное содержание под стражей в США, – это уже слишком много", - заявил Зиссу, комментируя заявление представителя Белого дома.Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти пятнадцать лет, напомнил юрист. "Сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо. Пятнадцать лет – это на 14 лет больше, чем тюремный стаж Бриттни Грайнер в России и на 11 лет дольше, чем находится в российской тюрьме Пол Уилан", - отметил Зиссу.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221013/but-1823557822.html

https://ria.ru/20221011/advokat-1823253627.html

https://ria.ru/20220919/ssha-1817783859.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виктор бут, стив зиссу, бриттни грайнер, сша, россия, таиланд