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Названа минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/zarplata-1829853301.html
Названа минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации
Названа минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации - РИА Новости, 08.11.2022
Названа минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации
Минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации составит 195 тысяч рублей, заявил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:48
2022-11-08T09:49
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации составит 195 тысяч рублей, заявил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей", — сказал представитель ведомства.Он добавил, что эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет."Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей", — уточнил военный финансист.Возможны и дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или исключительные достижения.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, как утверждает глава ведомства, решены все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
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частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
08:48 08.11.2022 (обновлено: 09:49 08.11.2022)
 
Названа минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации

Минобороны: зарплата призванного по частичной мобилизации составит от 195 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные
Мобилизованные - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации составит 195 тысяч рублей, заявил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
"Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей", — сказал представитель ведомства.
Он добавил, что эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет.
"Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей", — уточнил военный финансист.
Возможны и дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или исключительные достижения.
Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, как утверждает глава ведомства, решены все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
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