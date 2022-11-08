https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

На выборах в США проигрывает Америка

На выборах в США проигрывает Америка - РИА Новости, 08.11.2022

На выборах в США проигрывает Америка

Восьмое ноября, которого так ждали и боялись в США, все-таки наступило, и американцы потянулись на избирательные участки. Это основной день голосования на... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T21:10

2022-11-08T21:10

2022-11-08T22:04

авторы

промежуточные выборы в сша

сша

америка

джо байден

дональд трамп

карин жан-пьер

технологии

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Восьмое ноября, которого так ждали и боялись в США, все-таки наступило, и американцы потянулись на избирательные участки. Это основной день голосования на промежуточных выборах, которые проходят в середине каждого президентского срока. Американцы выбирают губернаторов штатов (36 из 50), представителей в конгресс (435 человек) и сенат США (там обновится примерно треть состава).По всем опросам долгое время лидировали республиканцы. Что касается конгресса, им достаточно набрать еще пять мест — и у них будет большинство. С сенатом ситуация сложнее, но и тут у них есть весомый шанс на то, чтобы победить демократов и отвоевать хотя бы 51 место — его хватит для большинства.Однако уже в понедельник стали поступать странные вести с полей. Первые результаты предварительного голосования и голосования по почте показали, что демократы заметно опережают республиканцев.Многим американцам это напомнило точно такую же ситуацию на президентских выборах — 2020. Тогда, вопреки всем опросам, Джо Байден стал внезапно побеждать Дональда Трампа, причем больше всего бюллетеней демократу пришло именно по почте. Демпартия объясняла тогда этот феномен просто: по почте голосуют самые прогрессивные американцы, естественно, что они выбрали нашего представителя. Доля правды в этом есть: действительно, избиратели республиканцев предпочитают теплое ламповое голосование по старинке — на избирательных участках.Однако многие американцы полагали, что бюллетени, присланные по почте, учитывают и считают на избирательных участках без наблюдателей. И, соответственно, здесь открывается полный простор для фальсификаций и массовых вбросов. Возможно, они были неправы. Но сейчас налицо тот же самый тренд: большинство присланных по почте бюллетеней пошли в копилку Демпартии.Сегодня, 8 ноября, избиратели ножками пошли на участки, чтобы справедливость все-таки восторжествовала. Явка заметно выросла по сравнению с предыдущими midterms — где-то в полтора раза, где-то еще больше.Накануне основного дня голосования президент Байден призвал американцев "защитить демократию". В его понимании это значит не выбрать политика с наиболее подходящей программой, предварительно пораздумав, а тупо проголосовать за кандидата от Демпартии. "Вы не рефлексируйте, вы голосуйте".Интересно, что Байден даже не помнит "своих" кандидатов по именам. Агитируя за демократа на пост губернатора штата Мэриленд, он сказал: "У вас есть новый губернатор… Как же его зовут?.. Уэс… Уэс…" На самом деле чернокожего кандидата зовут Уэс Мур и он еще не стал губернатором — для этого надо выиграть выборы. Мур очень известный деятель, и, что характерно, его имя и фамилия были большими печатными буквами написаны на сотнях плакатов, которыми толпа размахивала прямо перед лицом Джо Байдена. Ну ладно, мы все к такому привыкли, хорошо, что дедушка хоть со сцены не свалился.Не прошло и нескольких часов, как влиятельнейшая газета The Wall Street Journal ответила президенту США, сообщив, что главной угрозой для демократии является сам Джо Байден — "безответственный и бессовестный политикан, <…> запугивающий своими гнусными предсказаниями людей, чтобы они проголосовали за продолжение его политической карьеры".В общем, голосование проходит в достаточно нервной обстановке. Избиратели, голосующие за республиканцев, уверены, что выборы опять украдут — с помощью таких же махинаций, что и в 2020-м. Демократы боятся, что победят трамписты-"фашисты".Масла в огонь подлило заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что результаты выборов будут оглашены не сразу: для их подсчета, по ее словам, потребуется "несколько дней". Республиканцы от этих слов взвыли благим матом — кому не понятно, сколько можно успеть намутить с бюллетенями за "несколько дней"?А самый популярный республиканский нарратив насчет выборов гласит, что машины для подсчета бюллетеней подключены к интернету и программисты, нанятые Демпартией, давно уже накрутили счетчики в пользу демократов. "Выборы хакнули" — это сегодня такой же популярный мем, как и "Выборы украли". Дональд Трамп тоже, кстати, разделяет эту точку зрения.Представители Демпартии заявляют, что все это ерунда и конспирология. Что никакие машины к интернету не подключены и везде стоит защита. Однако на случай неудачного для себя исхода они разгоняют очень похожие фейки. Например, что американские выборы могут "атаковать" русские, китайские или иранские хакеры. Причем эти злодеи, по мнению демократов, собираются "проникнуть на избирательные участки, в списки избирателей, в машины для подсчета голосов, в процедуру подсчета бюллетеней и даже в эфир прямых новостей, где объявляются результаты голосования". Но позвольте, у вас же ничего к интернету не подключено и везде стоит защита. Как же туда влезут хакеры?На самом деле это просто страховка демократов, на случай если победа действительно окажется за республиканцами. Объявят, что выборы взломали иностранцы, значит, результаты их недействительны. Люди возмутятся, выйдут на улицы — посадят их на локдауны, эка невидаль.Принято считать, что выборы в США — это такой регулярный спектакль, политическое шоу, ничего больше. Однако для десятков миллионов людей, пытающихся сегодня снести власть Демпартии, дело обстоит предельно серьезно. Эти люди идут голосовать за то, чтобы их детей не развращали еще в младенчестве, за то, чтобы не таяли на глазах их пенсионные накопления, за то, чтобы лекарства, еда и бензин не становились бы предметами роскоши. За то, чтобы диссидентов не гноили в тюрьмах.Никогда за последние полвека американцы не жили так плохо. Никогда их страну не трясло так, как под властью геронтократов из Демпартии: то попытки использовать коронавирус против собственного народа, то бессмысленные войны, то внезапный скачок цен. Глобалистские элиты вымаривают население США в точности по методичке Клауса Шваба. На промежуточных выборах миллионы американцев хотят с этим покончить.Но и для демократов это вполне себе экзистенциальный выбор. Они действительно не хотят жить под властью "полуфашистов", как они называют своих консервативных соотечественников. Все это придает ноябрьским выборам совершенно непривычный накал.Внутри США публично звучат все более жесткие высказывания в адрес вашингтонского режима. "Вы все забыли, кому вы служите, — предупреждает истеблишмент видный политический деятель, бригадный генерал ВВС в отставке Блейн Хольт. — Мы все молимся за свободные, справедливые и мирные выборы, но если на следующее утро мы проснемся и увидим еще более шокирующие доказательства подлога, тогда наше право, более того, наш долг — поставить под вопрос эти результаты и пересмотреть их".Чем бы ни закончились промежуточные выборы в США, какие бы результаты ни нарисовали эти светочи демократии, главный результат ясен уже сейчас. Америка как государство проиграла их с треском.Эти люди в Вашингтоне, которые десятилетиями читали всему миру нотации про свободные выборы, обвиняли всех, кого попало, в "авторитаризме", попадаются сегодня на самом примитивном, мелком, дешевом мухлеже. Демократия по-американски скомпрометирована безнадежно на годы и десятилетия вперед. Но проблемы не только у выборной системы Америки. Проблемы у самого государства — оно на пороге всеобъемлющего кризиса управления.Этим выборам нет доверия ни у кого из избирателей. Победят демократы — взбунтуются десятки миллионов человек, голосовавших за республиканцев. Победят республиканцы — Демпартия вряд ли удержится от искушения натравить на них силовиков и организовать масштабную провокацию покруче, чем "штурм Капитолия".Соответственно, нет доверия и к власти, выбранной с помощью подобных подтасовок. Новый виток гражданского противостояния, хаос, политические репрессии, война всех против всех — вот и все, что принесут Америке эти выборы.Почему это важно для России? Потому что в мире сегодня оперирует ровно три по-настоящему суверенных глобальных игрока. Это наша страна, Китай и Штаты. И если самый агрессивный игрок, который все время пытается смахнуть фигуры, перевернуть доску и начать драться с партнерами на кулачках, внезапно огребет проблем на внутреннем фронте, это может заметно снизить международную напряженность. Так что запасаемся попкорном. Все самое интересное начнется в Штатах после 8 ноября.

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авторы, промежуточные выборы в сша, сша, америка, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер, технологии, политика, конгресс сша, сенат сша