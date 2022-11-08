https://ria.ru/20221108/ukraina-1829888141.html

Сенатор назвала переговоры с Украиной до конца операции нецелесообразными

Сенатор назвала переговоры с Украиной до конца операции нецелесообразными - РИА Новости, 08.11.2022

Сенатор назвала переговоры с Украиной до конца операции нецелесообразными

Проведение переговоров по Украине до достижения задач российской специальной военной операции нецелесообразно, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:20

2022-11-08T11:20

2022-11-08T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

ольга ковитиди

россия

украина

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проведение переговоров по Украине до достижения задач российской специальной военной операции нецелесообразно, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Кроме того, полагает она, вести переговоры по этой теме необходимо с США, но состояние нынешнего американского президента Джо Байдена не позволяет ему заниматься подобными вопросами."Прежде всего мы должны решить задачи специальной военной операции. Пока этого не произойдёт, ни в каком другом ракурсе никаких переговоров с хозяевами Зеленского вести нельзя. Говорить сегодня о переговорах любых нецелесообразно до достижения задач операции с их коррективами, которые вносит время", - заявила Ковитиди РИА Новости. Сенатор подчеркнула, что смысла в проведении переговорного процесса с самим Киевом нет, поскольку Зеленский является не самостоятельным главой государства, а лишь западной марионеткой.При этом, заявила Ковитиди, очевидно, что заявление Зеленского с условиями, на которых Киев якобы может пойти на переговоры, было не самостоятельным, а инициированным Вашингтоном. "Это заявление - элемент борьбы демократов за места в Конгрессе, которые должны как-то объяснять налогоплательщикам, почему тратится столько денег из бюджета США на военную и иную помощь Украине", - подчеркнула сенатор."Говорить нужно с теми, кто решает, но и в США пока говорить не с кем: Джо Байден находится, по сути, в состоянии деменции", - сказала она.Ковитиди напомнила, что во вторник в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Они не принесут существенных изменений в политику Вашингтона в отношении России, но, тем не менее, после выборов в этой политике "будут расставлены уже иные акценты", убеждена парламентарий. "Особых надежд мы не возлагаем, я не уверена, что республиканцы будут лучше чем демократы, мы должны это твёрдо понимать. Но, тем не менее, мы понимаем, что инстинкт самосохранения, мне кажется, так или иначе в США должен сработать, и политика Вашингтона в российском вопросе претерпит изменения", - отметила она.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

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https://ria.ru/20221029/shtaynmayer-1827781268.html

https://ria.ru/20221030/politika-1827589656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ольга ковитиди, россия, украина, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр