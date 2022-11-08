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Шакира получила опеку над детьми после расставания с Пике - РИА Новости, 08.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221108/shakira-1829986328.html
Шакира получила опеку над детьми после расставания с Пике
Шакира получила опеку над детьми после расставания с Пике - РИА Новости, 08.11.2022
Шакира получила опеку над детьми после расставания с Пике
Колумбийская певица Шакира получила опеку над детьми после расставания с игроком испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. Об этом сообщила газета... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:41
2022-11-08T15:41
шоубиз
шакира
испания
америка
жерар пике
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МАДРИД, 8 ноя - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира получила опеку над детьми после расставания с игроком испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники, близкие к поп-звезде.Артистка подала в суд после измен со стороны бывшего партнера. Пара не зарегистрировала отношения официально и решала вопрос, с кем в дальнейшем будут проживать наследники. В результате было принято решение о проживании детей с матерью. Источник проинформировал, что после рождественских праздников Шакира с девятилетним Миланом и семилетним Сашей переедет в Майами. Пике останется в Испании, но сможет навещать детей в любое время. Расходы на перелет будут оплачивать оба партнера. По мнению исполнительницы, в Америке она сможет обеспечить сыновьям более комфортную жизнь. В начале июня артистка заявила о расставании с футболистом. Пара состояла в отношениях с 2011 года. Ранее Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов. Барселонский суд в мае принял решение о привлечении Шакиры к ответственности.
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шакира, испания, америка, жерар пике
Шоубиз, Шакира, Испания, Америка, Жерар Пике
15:41 08.11.2022
 
Шакира получила опеку над детьми после расставания с Пике

Шакира получила опеку над сыновьями после расставания с экс-партнером Жераром Пике

© РИА Новости / Антон Спирин / Перейти в медиабанкКонцерт певицы Шакиры в СК "Олимпийский" в Москве
Концерт певицы Шакиры в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Антон Спирин
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МАДРИД, 8 ноя - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира получила опеку над детьми после расставания с игроком испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники, близкие к поп-звезде.
Артистка подала в суд после измен со стороны бывшего партнера. Пара не зарегистрировала отношения официально и решала вопрос, с кем в дальнейшем будут проживать наследники. В результате было принято решение о проживании детей с матерью.
Источник проинформировал, что после рождественских праздников Шакира с девятилетним Миланом и семилетним Сашей переедет в Майами. Пике останется в Испании, но сможет навещать детей в любое время. Расходы на перелет будут оплачивать оба партнера.
По мнению исполнительницы, в Америке она сможет обеспечить сыновьям более комфортную жизнь.
В начале июня артистка заявила о расставании с футболистом. Пара состояла в отношениях с 2011 года.
Ранее Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов. Барселонский суд в мае принял решение о привлечении Шакиры к ответственности.
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ШоубизШакираИспанияАмерикаЖерар Пике
 
 
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