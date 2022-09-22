https://ria.ru/20220922/shakira-1818779507.html
Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов
Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов - РИА Новости, 22.09.2022
Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов
Колумбийская певица Шакира в своих первых публичных комментариях по делу против нее назвала обвинения испанских властей в уклонении от уплаты налогов на 14,5... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:12
2022-09-22T19:12
2022-09-22T19:12
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МАДРИД, 22 сен - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира в своих первых публичных комментариях по делу против нее назвала обвинения испанских властей в уклонении от уплаты налогов на 14,5 миллиона евро ложными.Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных с 2012 по 2014 год, когда она была налоговым резидентом в Испании. Согласно версии обвинения, Шакира выводила средства, подлежавшие налогообложению в королевстве, на счета в офшорах.Барселонский суд в мае принял решение о привлечении Шакиры к ответственности. Там заявили, что для процесса имеются "достаточные основания". Решение суда было вынесено в ответ на предпринятую в прошлом году адвокатами Шакиры попытку обжаловать заключение о факте налоговых преступлений. В конце июля испанская прокуратура запросила для Шакиры более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму более 23 миллионов евро.
https://ria.ru/20211003/ofshory-1752902355.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, шакира, испания
Шоубиз, В мире, Шакира, Испания
Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов
Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов в Испании
МАДРИД, 22 сен - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира в своих первых публичных комментариях по делу против нее назвала обвинения испанских властей в уклонении от уплаты налогов на 14,5 миллиона евро ложными.
"Я должна бороться за то, во что я верю потому что это ложные обвинения", — сказала она в интервью журналу Elle.
Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных с 2012 по 2014 год, когда она была налоговым резидентом в Испании. Согласно версии обвинения, Шакира выводила средства, подлежавшие налогообложению в королевстве, на счета в офшорах.
Барселонский суд в мае принял решение о привлечении Шакиры к ответственности. Там заявили, что для процесса имеются "достаточные основания". Решение суда было вынесено в ответ на предпринятую в прошлом году адвокатами Шакиры попытку обжаловать заключение о факте налоговых преступлений. В конце июля испанская прокуратура запросила
для Шакиры более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму более 23 миллионов евро.