https://ria.ru/20220922/shakira-1818779507.html

Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов

Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов - РИА Новости, 22.09.2022

Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов

Колумбийская певица Шакира в своих первых публичных комментариях по делу против нее назвала обвинения испанских властей в уклонении от уплаты налогов на 14,5... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:12

2022-09-22T19:12

2022-09-22T19:12

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МАДРИД, 22 сен - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира в своих первых публичных комментариях по делу против нее назвала обвинения испанских властей в уклонении от уплаты налогов на 14,5 миллиона евро ложными.Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных с 2012 по 2014 год, когда она была налоговым резидентом в Испании. Согласно версии обвинения, Шакира выводила средства, подлежавшие налогообложению в королевстве, на счета в офшорах.Барселонский суд в мае принял решение о привлечении Шакиры к ответственности. Там заявили, что для процесса имеются "достаточные основания". Решение суда было вынесено в ответ на предпринятую в прошлом году адвокатами Шакиры попытку обжаловать заключение о факте налоговых преступлений. В конце июля испанская прокуратура запросила для Шакиры более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму более 23 миллионов евро.

https://ria.ru/20211003/ofshory-1752902355.html

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

в мире, шакира, испания