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Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры - РИА Новости, 29.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220729/shakira-1805816439.html
Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры - РИА Новости, 29.07.2022
Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму более 23 миллионов евро для певицы Шакиры по делу о неуплате налогов, пишет газета... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:11
2022-07-29T13:11
шоубиз
знаменитости
шакира
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму более 23 миллионов евро для певицы Шакиры по делу о неуплате налогов, пишет газета Pais.Как пишет издание, представление обвинительного заключения предполагает, что в ближайшие недели суд в провинции Барселона, который занимался расследованием по этому делу, вынесет постановление о начале судебных слушаний.В среду Pais сообщила, что Шакира отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, так как посчитала предложение несоразмерным и идущим вразрез с ее интересами. Она обвинила прокуратуру в "бескомпромиссности" и использовании "неподобающих средств давления". Позднее издание сообщило, что прокуратура предлагала певице заменить возможный тюремный срок на штраф.Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год, когда певица являлась налоговым резидентом в Испании. Согласно версии обвинения, певица выводила средства на счета в офшорах.
https://ria.ru/20220727/shakira-1805294052.html
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знаменитости, шакира, шоу-бизнес
13:11 29.07.2022
 
Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры

Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы и 23 млн евро штрафа для Шакиры

© РИА Новости / Антон Спирин / Перейти в фотобанкКонцерт певицы Шакиры в СК "Олимпийский" в Москве
Концерт певицы Шакиры в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Антон Спирин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму более 23 миллионов евро для певицы Шакиры по делу о неуплате налогов, пишет газета Pais.

"Прокуратура в пятницу оформила обвинительный акт против Шакиры, в котором требует приговорить колумбийскую певицу к восьми годам и двум месяцам тюремного заключения за шесть преступлений против государственной казны", – пишет издание.

Как пишет издание, представление обвинительного заключения предполагает, что в ближайшие недели суд в провинции Барселона, который занимался расследованием по этому делу, вынесет постановление о начале судебных слушаний.
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В среду Pais сообщила, что Шакира отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, так как посчитала предложение несоразмерным и идущим вразрез с ее интересами. Она обвинила прокуратуру в "бескомпромиссности" и использовании "неподобающих средств давления". Позднее издание сообщило, что прокуратура предлагала певице заменить возможный тюремный срок на штраф.
Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год, когда певица являлась налоговым резидентом в Испании. Согласно версии обвинения, певица выводила средства на счета в офшорах.
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