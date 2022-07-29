https://ria.ru/20220729/shakira-1805816439.html

Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры

Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры - РИА Новости, 29.07.2022

Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры

Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму более 23 миллионов евро для певицы Шакиры по делу о неуплате налогов, пишет газета... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:11

2022-07-29T13:11

2022-07-29T13:11

шоубиз

знаменитости

шакира

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40212/55/402125584_0:48:1366:816_1920x0_80_0_0_b368ca2b8fe5bc4be2a086cc7caa1d33.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму более 23 миллионов евро для певицы Шакиры по делу о неуплате налогов, пишет газета Pais.Как пишет издание, представление обвинительного заключения предполагает, что в ближайшие недели суд в провинции Барселона, который занимался расследованием по этому делу, вынесет постановление о начале судебных слушаний.В среду Pais сообщила, что Шакира отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, так как посчитала предложение несоразмерным и идущим вразрез с ее интересами. Она обвинила прокуратуру в "бескомпромиссности" и использовании "неподобающих средств давления". Позднее издание сообщило, что прокуратура предлагала певице заменить возможный тюремный срок на штраф.Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год, когда певица являлась налоговым резидентом в Испании. Согласно версии обвинения, певица выводила средства на счета в офшорах.

https://ria.ru/20220727/shakira-1805294052.html

https://ria.ru/20220729/kirkorov-1805778541.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шакира, шоу-бизнес