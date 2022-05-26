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Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро - РИА Новости, 26.05.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220526/shakira-1790874264.html
Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро
Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро - РИА Новости, 26.05.2022
Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро
Барселонский суд принял решение о привлечении к ответственности Шакиры. Колумбийская певица подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:48
2022-05-26T15:48
шоубиз
знаменитости
шакира
шоу-бизнес
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МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Барселонский суд принял решение о привлечении к ответственности Шакиры. Колумбийская певица подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе Верховного суда Каталонии.Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год – в это время артистка была налоговым резидентом в Испании.Суд признал, что имеются "достаточные основания" для начала процесса.Решение суда было вынесено в ответ на предпринятую в прошлом году адвокатами Шакиры попытку обжаловать заключение о факте налоговых преступлений.Согласно версии обвинения, певица выводила средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах.
https://ria.ru/20220202/shakira-1770538356.html
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знаменитости, шакира, шоу-бизнес
15:48 26.05.2022
 
Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро

Суд заподозрил Шакиру в уклонении от уплаты налогов в размере 14,5 миллиона евро

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Певица Шакира выступает на вручении наград Billboard Music Awards
Певица Шакира выступает на вручении наград Billboard Music Awards - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
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МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Барселонский суд принял решение о привлечении к ответственности Шакиры. Колумбийская певица подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе Верховного суда Каталонии.
Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год – в это время артистка была налоговым резидентом в Испании.
Суд признал, что имеются "достаточные основания" для начала процесса.
Певица Шакира - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 10:47Шоубиз
Колумбийская суперзвезда: Шакире – 45
Решение суда было вынесено в ответ на предпринятую в прошлом году адвокатами Шакиры попытку обжаловать заключение о факте налоговых преступлений.
Согласно версии обвинения, певица выводила средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах.
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