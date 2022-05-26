https://ria.ru/20220526/shakira-1790874264.html
Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро
Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро - РИА Новости, 26.05.2022
Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро
Барселонский суд принял решение о привлечении к ответственности Шакиры. Колумбийская певица подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:48
2022-05-26T15:48
2022-05-26T15:48
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МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Барселонский суд принял решение о привлечении к ответственности Шакиры. Колумбийская певица подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе Верховного суда Каталонии.Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год – в это время артистка была налоговым резидентом в Испании.Суд признал, что имеются "достаточные основания" для начала процесса.Решение суда было вынесено в ответ на предпринятую в прошлом году адвокатами Шакиры попытку обжаловать заключение о факте налоговых преступлений.Согласно версии обвинения, певица выводила средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах.
https://ria.ru/20220202/shakira-1770538356.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, шакира, шоу-бизнес
Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро
Суд заподозрил Шакиру в уклонении от уплаты налогов в размере 14,5 миллиона евро
МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Барселонский суд принял решение о привлечении к ответственности Шакиры. Колумбийская певица подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе Верховного суда Каталонии.
Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год – в это время артистка была налоговым резидентом в Испании.
Суд признал, что имеются "достаточные основания" для начала процесса.
Решение суда было вынесено в ответ на предпринятую в прошлом году адвокатами Шакиры попытку обжаловать заключение о факте налоговых преступлений.
Согласно версии обвинения, певица выводила средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах.