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Европарламент потребует от Маска объяснений из-за Twitter

Европарламент потребует от Маска объяснений из-за Twitter - РИА Новости, 08.11.2022

Европарламент потребует от Маска объяснений из-за Twitter

Депутаты либеральной фракции Европарламента (Renew Europe) предложили пригласить нового владельца Twitter Илона Маска на парламентские слушания, чтобы обсудить... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T22:22

2022-11-08T22:22

2022-11-08T22:22

в мире

технологии

илон маск

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты либеральной фракции Европарламента (Renew Europe) предложили пригласить нового владельца Twitter Илона Маска на парламентские слушания, чтобы обсудить проводимые им реформы в соцсети.Соответствующее письмо направлено председателю Европарламента Роберте Метсоле, говорится в сообщении фракции в Twitter."Слушания с участием Маска в Европарламенте позволили бы евродепутатам прояснить его действия и планы. Направление движения вызывает беспокойство: свобода слова – да. Но мы не можем терпеть нарушения европейского права или возвращения к "дикому западу", - написала один из авторов предложения депутат из Нидерландов Софи ин'т Велд.Евродепутаты, в частности, опасаются "ослабления норм" в соцсети, в том время как ведется "важная как никогда борьба с вмешательством в выборы, дезинформацией и разжиганием ненависти"."Маск должен прийти к нам, чтобы понять правила игры в Европе", - написала в свою очередь координатор Европарламента по внутреннему рынку евродепутат из Чехии Дита Чарназова.Ранее владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Он пообещал модернизировать соцсеть, сделав ее открытой для всех мнений, объявил о постепенном возвращении ранее удаленных аккаунтов и уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети. В числе инициатив Маска - платная подписка для верифицированных аккаунтов.Ранее Евросоюз утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом.В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами.

https://ria.ru/20221108/goldberg-1829874688.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, илон маск, роберта метсола, нидерланды, чехия, европарламент, twitter, spacex