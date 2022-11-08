Европарламент потребует от Маска объяснений из-за Twitter
В Европарламенте хотят, чтобы Маск объяснился по поводу новой политики в Twitter
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты либеральной фракции Европарламента (Renew Europe) предложили пригласить нового владельца Twitter Илона Маска на парламентские слушания, чтобы обсудить проводимые им реформы в соцсети.
Соответствующее письмо направлено председателю Европарламента Роберте Метсоле, говорится в сообщении фракции в Twitter.
"Слушания с участием Маска в Европарламенте позволили бы евродепутатам прояснить его действия и планы. Направление движения вызывает беспокойство: свобода слова – да. Но мы не можем терпеть нарушения европейского права или возвращения к "дикому западу", - написала один из авторов предложения депутат из Нидерландов Софи ин'т Велд.
Евродепутаты, в частности, опасаются "ослабления норм" в соцсети, в том время как ведется "важная как никогда борьба с вмешательством в выборы, дезинформацией и разжиганием ненависти".
"Маск должен прийти к нам, чтобы понять правила игры в Европе", - написала в свою очередь координатор Европарламента по внутреннему рынку евродепутат из Чехии Дита Чарназова.
Ранее владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Он пообещал модернизировать соцсеть, сделав ее открытой для всех мнений, объявил о постепенном возвращении ранее удаленных аккаунтов и уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети. В числе инициатив Маска - платная подписка для верифицированных аккаунтов.
Ранее Евросоюз утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом.
В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами.