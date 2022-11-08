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Европарламент потребует от Маска объяснений из-за Twitter - РИА Новости, 08.11.2022
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Европарламент потребует от Маска объяснений из-за Twitter
Европарламент потребует от Маска объяснений из-за Twitter - РИА Новости, 08.11.2022
Европарламент потребует от Маска объяснений из-за Twitter
Депутаты либеральной фракции Европарламента (Renew Europe) предложили пригласить нового владельца Twitter Илона Маска на парламентские слушания, чтобы обсудить... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T22:22
2022-11-08T22:22
в мире
технологии
илон маск
роберта метсола
нидерланды
чехия
европарламент
twitter
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты либеральной фракции Европарламента (Renew Europe) предложили пригласить нового владельца Twitter Илона Маска на парламентские слушания, чтобы обсудить проводимые им реформы в соцсети.Соответствующее письмо направлено председателю Европарламента Роберте Метсоле, говорится в сообщении фракции в Twitter."Слушания с участием Маска в Европарламенте позволили бы евродепутатам прояснить его действия и планы. Направление движения вызывает беспокойство: свобода слова – да. Но мы не можем терпеть нарушения европейского права или возвращения к "дикому западу", - написала один из авторов предложения депутат из Нидерландов Софи ин'т Велд.Евродепутаты, в частности, опасаются "ослабления норм" в соцсети, в том время как ведется "важная как никогда борьба с вмешательством в выборы, дезинформацией и разжиганием ненависти"."Маск должен прийти к нам, чтобы понять правила игры в Европе", - написала в свою очередь координатор Европарламента по внутреннему рынку евродепутат из Чехии Дита Чарназова.Ранее владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Он пообещал модернизировать соцсеть, сделав ее открытой для всех мнений, объявил о постепенном возвращении ранее удаленных аккаунтов и уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети. В числе инициатив Маска - платная подписка для верифицированных аккаунтов.Ранее Евросоюз утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом.В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами.
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в мире, технологии, илон маск, роберта метсола, нидерланды, чехия, европарламент, twitter, spacex
В мире, Технологии, Илон Маск, Роберта Метсола, Нидерланды, Чехия, Европарламент, Twitter, SpaceX
22:22 08.11.2022
 
Европарламент потребует от Маска объяснений из-за Twitter

В Европарламенте хотят, чтобы Маск объяснился по поводу новой политики в Twitter

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты либеральной фракции Европарламента (Renew Europe) предложили пригласить нового владельца Twitter Илона Маска на парламентские слушания, чтобы обсудить проводимые им реформы в соцсети.
Соответствующее письмо направлено председателю Европарламента Роберте Метсоле, говорится в сообщении фракции в Twitter.
"Слушания с участием Маска в Европарламенте позволили бы евродепутатам прояснить его действия и планы. Направление движения вызывает беспокойство: свобода слова – да. Но мы не можем терпеть нарушения европейского права или возвращения к "дикому западу", - написала один из авторов предложения депутат из Нидерландов Софи ин'т Велд.
Евродепутаты, в частности, опасаются "ослабления норм" в соцсети, в том время как ведется "важная как никогда борьба с вмешательством в выборы, дезинформацией и разжиганием ненависти".
Вупи Голдберг и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 11:05Культура
Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском
"Маск должен прийти к нам, чтобы понять правила игры в Европе", - написала в свою очередь координатор Европарламента по внутреннему рынку евродепутат из Чехии Дита Чарназова.
Ранее владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Он пообещал модернизировать соцсеть, сделав ее открытой для всех мнений, объявил о постепенном возвращении ранее удаленных аккаунтов и уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети. В числе инициатив Маска - платная подписка для верифицированных аккаунтов.
Ранее Евросоюз утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом.
В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 03:17
СМИ: прирост пользователей Twitter за неделю достиг рекордного уровня
 
В миреТехнологииИлон МаскРоберта МетсолаНидерландыЧехияЕвропарламентTwitterSpaceX
 
 
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