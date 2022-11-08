https://ria.ru/20221108/ledokol-1829985205.html

В Петербурге спустят на воду новый российский атомный ледокол "Якутия"

В Петербурге спустят на воду новый российский атомный ледокол "Якутия" - РИА Новости, 08.11.2022

В Петербурге спустят на воду новый российский атомный ледокол "Якутия"

Корпус нового российского серийного атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 спустят на воду в Санкт-Петербурге 18 ноября, "крестной матерью" атомохода станет... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:25

2022-11-08T15:25

2022-11-08T15:25

экономика

виктория абрамченко

балтийский завод

санкт-петербург

россия

объединенная судостроительная корпорация

алексей лихачев

алексей рахманов

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Корпус нового российского серийного атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 спустят на воду в Санкт-Петербурге 18 ноября, "крестной матерью" атомохода станет вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, сообщила пресс-служба "Балтийского завода", на котором строится ледокол."18 ноября 2022 года на Балтийском заводе (входит с состав Объединенной судостроительной корпорации) состоится торжественный спуск на воду третьего серийного атомного ледокола "Якутия" проекта 22220", - говорится в сообщении."Крестной матерью" атомохода любезно согласилась стать заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко", - отмечается в пресс-релизе.Среди почетных гостей на спуске ожидается присутствие представителей правительства РФ, правительства Санкт-Петербурга, генерального директора заказчика строительства ледокола - госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, генерального директора ОСК Алексея Рахманова.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20221028/indiya-1827475801.html

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экономика, виктория абрамченко, балтийский завод, санкт-петербург, россия, объединенная судостроительная корпорация, алексей лихачев, алексей рахманов