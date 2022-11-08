В Китае назвали страшный грех канцлера Германии перед США
"Хуаньцю шибао": США возмутились из-за поездки канцлера Германии Шольца в Китай
© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Китай воспринимается Соединенными Штатами как угроза, считает китайская газета "Хуаньцю шибао".
Как заявил обозреватель издания Сяо Чуань, Америку раздражает успешное взаимодействия Китая со странами Евросоюза.
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"Тщательно формируемая поколениями система сотрудничества и стратегического партнерства Германии и Китая стала "первородным грехом". Говоря о кооперации между странами, некоторые политики вынуждены использовать слова "угроза национальной безопасности", — пояснил он.
"Надо сказать, что украинский кризис предоставил США отличное прикрытие для реализации своих стратегических намерений. <...> Для Европы, угодившей в "стратегическую ловушку", Штаты стали спасительной соломинкой, но они воспользовались возможностью и всучили ЕС "рецепт" отделения от Китая и "связывания Москвы и Пекина", чтобы блок служил американским целям "двойного сдерживания", — написал Сяо Чуань.
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Шольц побывал в Пекине 4 ноября и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром страны Ли Кэцяном. Стороны обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине.
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