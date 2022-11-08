https://ria.ru/20221108/germaniya-1829859093.html

В Китае назвали страшный грех канцлера Германии перед США

В Китае назвали страшный грех канцлера Германии перед США - РИА Новости, 08.11.2022

В Китае назвали страшный грех канцлера Германии перед США

Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Китай воспринимается Соединенными Штатами как угроза, считает китайская газета "Хуаньцю шибао". РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:17

2022-11-08T09:17

2022-11-08T09:17

в мире

олаф шольц

си цзиньпин

ли кэцян

китай

германия

москва

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829207002_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47654a9068fcaff771f0c4bb84be01c4.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Китай воспринимается Соединенными Штатами как угроза, считает китайская газета "Хуаньцю шибао".Как заявил обозреватель издания Сяо Чуань, Америку раздражает успешное взаимодействия Китая со странами Евросоюза."Тщательно формируемая поколениями система сотрудничества и стратегического партнерства Германии и Китая стала "первородным грехом". Говоря о кооперации между странами, некоторые политики вынуждены использовать слова "угроза национальной безопасности", — пояснил он.Автор при этом подчеркнул, что Белый дом использует украинский кризис, чтобы оторвать ЕС не только от Москвы, но и от Пекина."Надо сказать, что украинский кризис предоставил США отличное прикрытие для реализации своих стратегических намерений. <...> Для Европы, угодившей в "стратегическую ловушку", Штаты стали спасительной соломинкой, но они воспользовались возможностью и всучили ЕС "рецепт" отделения от Китая и "связывания Москвы и Пекина", чтобы блок служил американским целям "двойного сдерживания", — написал Сяо Чуань.Шольц побывал в Пекине 4 ноября и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром страны Ли Кэцяном. Стороны обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html

https://ria.ru/20221104/sholts-1829175651.html

https://ria.ru/20221107/kitay-1829772287.html

китай

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, си цзиньпин, ли кэцян, китай, германия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии