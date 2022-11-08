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В Китае назвали страшный грех канцлера Германии перед США - РИА Новости, 08.11.2022
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В Китае назвали страшный грех канцлера Германии перед США
В Китае назвали страшный грех канцлера Германии перед США - РИА Новости, 08.11.2022
В Китае назвали страшный грех канцлера Германии перед США
Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Китай воспринимается Соединенными Штатами как угроза, считает китайская газета "Хуаньцю шибао". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:17
2022-11-08T09:17
в мире
олаф шольц
си цзиньпин
ли кэцян
китай
германия
москва
евросоюз
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Китай воспринимается Соединенными Штатами как угроза, считает китайская газета "Хуаньцю шибао".Как заявил обозреватель издания Сяо Чуань, Америку раздражает успешное взаимодействия Китая со странами Евросоюза."Тщательно формируемая поколениями система сотрудничества и стратегического партнерства Германии и Китая стала "первородным грехом". Говоря о кооперации между странами, некоторые политики вынуждены использовать слова "угроза национальной безопасности", — пояснил он.Автор при этом подчеркнул, что Белый дом использует украинский кризис, чтобы оторвать ЕС не только от Москвы, но и от Пекина."Надо сказать, что украинский кризис предоставил США отличное прикрытие для реализации своих стратегических намерений. &lt;...&gt; Для Европы, угодившей в "стратегическую ловушку", Штаты стали спасительной соломинкой, но они воспользовались возможностью и всучили ЕС "рецепт" отделения от Китая и "связывания Москвы и Пекина", чтобы блок служил американским целям "двойного сдерживания", — написал Сяо Чуань.Шольц побывал в Пекине 4 ноября и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром страны Ли Кэцяном. Стороны обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, олаф шольц, си цзиньпин, ли кэцян, китай, германия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Олаф Шольц, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Китай, Германия, Москва, Евросоюз, Санкции в отношении России
09:17 08.11.2022
 
В Китае назвали страшный грех канцлера Германии перед США

"Хуаньцю шибао": США возмутились из-за поездки канцлера Германии Шольца в Китай

© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Китай воспринимается Соединенными Штатами как угроза, считает китайская газета "Хуаньцю шибао".
Как заявил обозреватель издания Сяо Чуань, Америку раздражает успешное взаимодействия Китая со странами Евросоюза.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 08:00
"В пику санкциям". О чем договорились Россия и Китай
"Тщательно формируемая поколениями система сотрудничества и стратегического партнерства Германии и Китая стала "первородным грехом". Говоря о кооперации между странами, некоторые политики вынуждены использовать слова "угроза национальной безопасности", — пояснил он.
Автор при этом подчеркнул, что Белый дом использует украинский кризис, чтобы оторвать ЕС не только от Москвы, но и от Пекина.
"Надо сказать, что украинский кризис предоставил США отличное прикрытие для реализации своих стратегических намерений. <...> Для Европы, угодившей в "стратегическую ловушку", Штаты стали спасительной соломинкой, но они воспользовались возможностью и всучили ЕС "рецепт" отделения от Китая и "связывания Москвы и Пекина", чтобы блок служил американским целям "двойного сдерживания", — написал Сяо Чуань.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 09:59
СМИ узнали, что Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай
Шольц побывал в Пекине 4 ноября и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром страны Ли Кэцяном. Стороны обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 18:41
Китай призвал уважать собственные пути развития государств
 
В миреОлаф ШольцСи ЦзиньпинЛи КэцянКитайГерманияМоскваЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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