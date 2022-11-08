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В Ленобласти представлен бюджет на 2023 год

В Ленобласти представлен бюджет на 2023 год - РИА Новости, 08.11.2022

В Ленобласти представлен бюджет на 2023 год

Жителям Ленинградской области на открытых слушания представлен бюджет на 2023 год, который будет ориентирован на выполнение социальных обязательств, а также на... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:56

2022-11-08T17:56

2022-11-08T17:56

ленинградская область

ленинградская область

экономика

жкх

бюджет

нацпроекты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Жителям Ленинградской области на открытых слушания представлен бюджет на 2023 год, который будет ориентирован на выполнение социальных обязательств, а также на реализацию национальных проектов и ремонт дорог, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По словам первого заместителя председателя правительства Ленинградской области, председателя областного комитета финансов Романа Маркова, доходы области в 2023 году составят 171,3 миллиарда рублей, расходы — 183 миллиарда рублей, дефицит бюджета будет в размере 11,7 миллиарда рублей.Там сообщили, что среди национальных проектов самыми финансируемыми остаются такие направления как "Дороги" и "Демография" — по 5 миллиардов рублей, на "Жилье" предусмотрены 4,7 миллиарда рублей и 1,6 миллиарда рублей на "Здравоохранение". На реновацию восьми образовательных организаций — четырех школ и четырех детских садов область выделит 500 миллионов рублей. На капитальный ремонт объектов социальной сферы будет выделены 2,1 миллиарда рублей."Наша совместная работа с депутатами, муниципальными образованиями, органами исполнительной власти позволяет нам сформировать сбалансированный бюджет, который покрывает все затраты, публичные нормативные обязательства – это заработные платы и социальные выплаты, при этом у нас есть средства на поддержание инвестиционного цикла. Это дает уверенность, что в 2023 году мы сумеем поддержать сбалансированный бюджет, обеспечить планомерное расходование средств и процветание Ленинградской области", — отметил Марков.

https://ria.ru/20221005/popravki-1821763803.html

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Алёна Пава

ленинградская область, экономика, жкх, бюджет, нацпроекты