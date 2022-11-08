https://ria.ru/20221108/bombardirovschiki-1829945524.html
"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации
"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации - РИА Новости, 08.11.2022
"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации
К концу Первой мировой русский воздушный флот чувствовал себя куда лучше, чем за два года до того. В бой вступили тяжёлые бомбардировщики Игоря Сикорского "Илья Муромец", появились первые авиагруппы истребителей, а воздушная разведка стала повсеместной. На 1917 год у русской авиации были грандиозные планы. Никто не знал, что им не суждено сбыться.
2022-11-08T14:00
2022-11-08T14:00
2022-11-08T14:00
истории.doc
игорь сикорский
илья муромец
российская империя
ввс рф
россия
алексей брусилов
илья муромец (бомбардировщик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829938144_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_a72827054d03e17fc632fc66251220f0.jpg
«Летающая крепость» Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации
К концу Первой мировой русский воздушный флот чувствовал себя куда лучше, чем за два года до того. В бой вступили тяжёлые бомбардировщики Игоря Сикорского «Илья Муромец», появились первые авиагруппы истребителей, а воздушная разведка стала повсеместной. На 1917 год у русской авиации были грандиозные планы, и никто не знал, что им не суждено сбыться.
audio/mpeg
«Летающая крепость» Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации
К концу Первой мировой русский воздушный флот чувствовал себя куда лучше, чем за два года до того. В бой вступили тяжёлые бомбардировщики Игоря Сикорского «Илья Муромец», появились первые авиагруппы истребителей, а воздушная разведка стала повсеместной. На 1917 год у русской авиации были грандиозные планы, и никто не знал, что им не суждено сбыться.
audio/mpeg
Об авиации и авиапромышленности в Российской империи в годы Первой Мировой войны с нами продолжил разговор доктор исторических наук и главный научный сотрудник ИРИ РАН Михаил Мухин.Это третья и заключительная часть эпизода "Историй.doc" об истории авиации в Российской империи. О том, как Россия начала покорять небо в XIX веке, можно послушать в первой части эпизода "Историй.doc" — "Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России". А о том, с чего началась Первая мировая для русских лётчиков, на какие подвиги они шли, чтобы завоевать победу, и как сражались, слушайте во второй части — "Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов
российская империя
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829938144_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ab0532ad5e9216f0daee9824709aa2ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь сикорский, илья муромец, российская империя, ввс рф, россия, алексей брусилов, илья муромец (бомбардировщик), авиация, истребители, аудио
Истории.doc, Игорь Сикорский, Илья Муромец, Российская империя, ВВС РФ, Россия, Алексей Брусилов, Илья Муромец (бомбардировщик), Авиация, Истребители
"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации
К концу Первой мировой русский воздушный флот чувствовал себя куда лучше, чем за два года до того. В бой вступили тяжёлые бомбардировщики Игоря Сикорского "Илья Муромец", появились первые авиагруппы истребителей, а воздушная разведка стала повсеместной. На 1917 год у русской авиации были грандиозные планы. Никто не знал, что им не суждено сбыться.