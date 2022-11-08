https://ria.ru/20221108/bombardirovschiki-1829945524.html

"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации

"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации - РИА Новости, 08.11.2022

"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации

К концу Первой мировой русский воздушный флот чувствовал себя куда лучше, чем за два года до того. В бой вступили тяжёлые бомбардировщики Игоря Сикорского "Илья Муромец", появились первые авиагруппы истребителей, а воздушная разведка стала повсеместной. На 1917 год у русской авиации были грандиозные планы. Никто не знал, что им не суждено сбыться.

2022-11-08T14:00

2022-11-08T14:00

2022-11-08T14:00

истории.doc

игорь сикорский

илья муромец

российская империя

ввс рф

россия

алексей брусилов

илья муромец (бомбардировщик)

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«Летающая крепость» Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации К концу Первой мировой русский воздушный флот чувствовал себя куда лучше, чем за два года до того. В бой вступили тяжёлые бомбардировщики Игоря Сикорского «Илья Муромец», появились первые авиагруппы истребителей, а воздушная разведка стала повсеместной. На 1917 год у русской авиации были грандиозные планы, и никто не знал, что им не суждено сбыться. audio/mpeg

«Летающая крепость» Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации К концу Первой мировой русский воздушный флот чувствовал себя куда лучше, чем за два года до того. В бой вступили тяжёлые бомбардировщики Игоря Сикорского «Илья Муромец», появились первые авиагруппы истребителей, а воздушная разведка стала повсеместной. На 1917 год у русской авиации были грандиозные планы, и никто не знал, что им не суждено сбыться. audio/mpeg

Об авиации и авиапромышленности в Российской империи в годы Первой Мировой войны с нами продолжил разговор доктор исторических наук и главный научный сотрудник ИРИ РАН Михаил Мухин.Это третья и заключительная часть эпизода "Историй.doc" об истории авиации в Российской империи. О том, как Россия начала покорять небо в XIX веке, можно послушать в первой части эпизода "Историй.doc" — "Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России". А о том, с чего началась Первая мировая для русских лётчиков, на какие подвиги они шли, чтобы завоевать победу, и как сражались, слушайте во второй части — "Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь сикорский, илья муромец, российская империя, ввс рф, россия, алексей брусилов, илья муромец (бомбардировщик), авиация, истребители, аудио