https://ria.ru/20221025/aeroplany-1826640687.html

Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую

Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую - РИА Новости, 25.10.2022

Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую

Начало Первой мировой показало реальную силу русского военно-воздушного флота. К концу 1914 года противники наладили конвейерное производство аэропланов, а к концу 1915 начали массово вооружать их пулемётами. Россия же подвозила новые моторы на оленьих упряжках и летала на трофейных вражеских самолётах — и, несмотря на это, продолжала сражаться.

2022-10-25T14:00

2022-10-25T14:00

2022-10-25T15:07

истории.doc

первая мировая война (1914-1918)

авиация

николай ii

истребители

российская империя

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Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую Начало Первой мировой показало реальную силу русского военно-воздушного флота. К концу 1914 года противники наладили конвейерное производство аэропланов, а к концу 1915 начали массово вооружать их пулемётами. Россия же подвозила новые моторы на оленьих упряжках и летала на трофейных вражеских самолётах — и, несмотря на это, продолжала сражаться. audio/mpeg

Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую Начало Первой мировой показало реальную силу русского военно-воздушного флота. К концу 1914 года противники наладили конвейерное производство аэропланов, а к концу 1915 начали массово вооружать их пулемётами. Россия же подвозила новые моторы на оленьих упряжках и летала на трофейных вражеских самолётах — и, несмотря на это, продолжала сражаться. audio/mpeg

Об авиации и авиапромышленности в Российской империи в годы Первой Мировой войны нам рассказал доктор исторических наук и главный научный сотрудник ИРИ РАН Михаил Мухин.О том, как Россия на протяжении XIX века пыталась покорить небо и как меньше чем за три года обзавелась собственными ВВС, можно послушать в первой части эпизода "Историй.doc" — "Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

первая мировая война (1914-1918), авиация, николай ii, истребители, аудио, российская империя