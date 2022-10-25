https://ria.ru/20221025/aeroplany-1826640687.html
Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую
Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую - РИА Новости, 25.10.2022
Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую
Начало Первой мировой показало реальную силу русского военно-воздушного флота. К концу 1914 года противники наладили конвейерное производство аэропланов, а к концу 1915 начали массово вооружать их пулемётами. Россия же подвозила новые моторы на оленьих упряжках и летала на трофейных вражеских самолётах — и, несмотря на это, продолжала сражаться.
2022-10-25T14:00
2022-10-25T14:00
2022-10-25T15:07
истории.doc
первая мировая война (1914-1918)
авиация
николай ii
истребители
российская империя
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Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую
Начало Первой мировой показало реальную силу русского военно-воздушного флота. К концу 1914 года противники наладили конвейерное производство аэропланов, а к концу 1915 начали массово вооружать их пулемётами. Россия же подвозила новые моторы на оленьих упряжках и летала на трофейных вражеских самолётах — и, несмотря на это, продолжала сражаться.
audio/mpeg
Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую
Начало Первой мировой показало реальную силу русского военно-воздушного флота. К концу 1914 года противники наладили конвейерное производство аэропланов, а к концу 1915 начали массово вооружать их пулемётами. Россия же подвозила новые моторы на оленьих упряжках и летала на трофейных вражеских самолётах — и, несмотря на это, продолжала сражаться.
audio/mpeg
Об авиации и авиапромышленности в Российской империи в годы Первой Мировой войны нам рассказал доктор исторических наук и главный научный сотрудник ИРИ РАН Михаил Мухин.О том, как Россия на протяжении XIX века пыталась покорить небо и как меньше чем за три года обзавелась собственными ВВС, можно послушать в первой части эпизода "Историй.doc" — "Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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первая мировая война (1914-1918), авиация, николай ii, истребители, аудио, российская империя
Истории.doc, Первая мировая война (1914-1918), Авиация, Николай II, Истребители, Российская империя
14:00 25.10.2022 (обновлено: 15:07 25.10.2022)
Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую
Начало Первой мировой показало реальную силу русского военно-воздушного флота. К концу 1914 года противники наладили конвейерное производство аэропланов, а к концу 1915 начали массово вооружать их пулемётами. Россия же подвозила новые моторы на оленьих упряжках и летала на трофейных вражеских самолётах — и, несмотря на это, продолжала сражаться.