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В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии - РИА Новости, 07.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221107/siriya-1829657025.html
В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии
В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии - РИА Новости, 07.11.2022
В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии
Девятнадцатый раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии состоится в столице... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:53
2022-11-07T14:06
война в сирии
в мире
астана
сирия
казахстан
айбек смадияров
оон
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АСТАНА, 7 ноя – РИА Новости. Девятнадцатый раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии состоится в столице Казахстана в конце ноября, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."Состоятся в конце ноября", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в столице Казахстана, известные как "астанинский формат" (по названию города), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.Восемнадцатый раунд переговоров с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН прошел в столице Казахстана 15-16 июня.
https://ria.ru/20220701/siriya-1799460511.html
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в мире, астана, сирия, казахстан, айбек смадияров, оон
Война в Сирии, В мире, Астана, Сирия, Казахстан, Айбек Смадияров, ООН
13:53 07.11.2022 (обновлено: 14:06 07.11.2022)
 
В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии

МИД Казахстана: новый раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане в конце ноября

© Sputnik / Болат Шайхинов  / Перейти в медиабанкУчастники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане
Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане . Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 7 ноя – РИА Новости. Девятнадцатый раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии состоится в столице Казахстана в конце ноября, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Состоятся в конце ноября", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 07:55
МИД Казахстана оценил роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в столице Казахстана, известные как "астанинский формат" (по названию города), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
Восемнадцатый раунд переговоров с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН прошел в столице Казахстана 15-16 июня.
Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. 23 января 2017 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 06:13
Переговоры по Сирии в астанинском формате
 
Война в СирииВ миреАстанаСирияКазахстанАйбек СмадияровООН
 
 
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