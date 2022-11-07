13:53 07.11.2022 (обновлено: 14:06 07.11.2022)
В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии
МИД Казахстана: новый раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане в конце ноября
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкУчастники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане . Архивное фото
АСТАНА, 7 ноя – РИА Новости. Девятнадцатый раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии состоится в столице Казахстана в конце ноября, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Состоятся в конце ноября", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в столице Казахстана, известные как "астанинский формат" (по названию города), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
Восемнадцатый раунд переговоров с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН прошел в столице Казахстана 15-16 июня.
15 июня, 06:13Переговоры по Сирии в астанинском формате