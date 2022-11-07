https://ria.ru/20221107/siriya-1829657025.html

В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии

В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии - РИА Новости, 07.11.2022

В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии

Девятнадцатый раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии состоится в столице... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:53

2022-11-07T13:53

2022-11-07T14:06

война в сирии

в мире

астана

сирия

казахстан

айбек смадияров

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155817/39/1558173906_0:95:1759:1085_1920x0_80_0_0_0a0097a0584947febaad043153865eda.jpg

АСТАНА, 7 ноя – РИА Новости. Девятнадцатый раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии состоится в столице Казахстана в конце ноября, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."Состоятся в конце ноября", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в столице Казахстана, известные как "астанинский формат" (по названию города), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.Восемнадцатый раунд переговоров с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН прошел в столице Казахстана 15-16 июня.

https://ria.ru/20220701/siriya-1799460511.html

https://ria.ru/20220615/peregovory-1795162304.html

астана

сирия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, астана, сирия, казахстан, айбек смадияров, оон