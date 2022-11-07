https://ria.ru/20221107/shaman-1829732208.html

Клип SHAMAN и артистов "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров

Клип SHAMAN и артистов "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров - РИА Новости, 07.11.2022

Клип SHAMAN и артистов "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров

Клип SHAMAN (Ярослав Дронов) и артистов российского шоу-бизнеса "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров в YouTube. Ролик был размещен в Сети четвертого РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:35

2022-11-07T17:35

2022-11-07T17:38

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825656436_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_bd578aad7e610d19b76b566bca243d67.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Клип SHAMAN (Ярослав Дронов) и артистов российского шоу-бизнеса "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров в YouTube. Ролик был размещен в Сети четвертого ноября. Он занял первое место во вкладке "тренды". В записи песни SHAMAN и видео на нее поучаствовали известные исполнители: Надежда Бабкина, Николай Басков, Ая ("Город 312"), Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Стас Михайлов, Николай Расторгуев и Сергей Ф. Скляр. Другой клип артиста "Вызов" собрал более миллиона просмотров за четыре дня. Ранее SHAMAN рассказал историю создания композиции "Встанем". Он подчеркнул, что идея песни пришла ему в голову случайно.

https://ria.ru/20221028/shoubiz-1827445854.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , youtube