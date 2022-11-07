17:35 07.11.2022 (обновлено: 17:38 07.11.2022)
Клип SHAMAN и артистов "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров
Клип SHAMAN и звезд эстрады "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров за три дня
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Клип SHAMAN (Ярослав Дронов) и артистов российского шоу-бизнеса "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров в YouTube. Ролик был размещен в Сети четвертого ноября. Он занял первое место во вкладке "тренды".
"Родные, я рад, что наш клип "Встанем" вам понравился. Несколько дней он занимает первое место в трендах YouTube. Только на моей странице просмотров уже свыше 2 500 000, а общее количество на всех площадках давно превысило 5 000 000", – поделился певец в своем Telegram-канале.
В записи песни SHAMAN и видео на нее поучаствовали известные исполнители: Надежда Бабкина, Николай Басков, Ая ("Город 312"), Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Стас Михайлов, Николай Расторгуев и Сергей Ф. Скляр.
Другой клип артиста "Вызов" собрал более миллиона просмотров за четыре дня.
Ранее SHAMAN рассказал историю создания композиции "Встанем". Он подчеркнул, что идея песни пришла ему в голову случайно.
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