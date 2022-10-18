https://ria.ru/20221018/shaman-1824870584.html
Клип SHAMAN "Вызов" собрал более миллиона просмотров за четыре дня
Клип SHAMAN "Вызов" собрал более миллиона просмотров за четыре дня - РИА Новости, 18.10.2022
Клип SHAMAN "Вызов" собрал более миллиона просмотров за четыре дня
Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Вызов" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был размещен в Сети 14 октября. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:45
2022-10-18T14:45
2022-10-18T14:45
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
youtube
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Вызов" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был размещен в Сети 14 октября.По словам артиста, он написал композицию в качестве саундтрека к телепередаче. Другой клип артиста "Я русский" собрал более 17 миллионов просмотров и ранее вошел в "ТОП-100 лучших клипов мира". Видео заняло 93 место в списке. Ранее певец сообщил о планах открыть продюсерский центр. SHAMAN отметил, что сначала компания займется его личным продвижением, а затем молодыми артистами.
https://ria.ru/20221017/shaman-1824649260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , youtube
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , YouTube
Клип SHAMAN "Вызов" собрал более миллиона просмотров за четыре дня
Клип на песню SHAMAN "Вызов" собрал на YouTube более миллиона просмотров за четыре дня