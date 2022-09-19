https://ria.ru/20220919/shaman-1817859398.html
SHAMAN откроет свой продюсерский центр
SHAMAN откроет свой продюсерский центр - РИА Новости, 19.09.2022
SHAMAN откроет свой продюсерский центр
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) создаст своей продюсерский центр. Об этом он объявил в своем телеграм-канале. 1 сентября завершился агентский договор между ним и РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:17
2022-09-19T14:17
2022-09-19T14:18
шоубиз
музыка
виктор дробыш
youtube
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) создаст своей продюсерский центр. Об этом он объявил в своем телеграм-канале. 1 сентября завершился агентский договор между ним и "Национальной музыкальной корпорацией" Виктора Дробыша. "Вы знаете, что я никогда не был "продюсерским проектом", и по сути, продюсировал себя сам. Сейчас с каждым днем становится все сложнее держать под контролем все аспекты моей деятельности и логичным образом возникла потребность выйти на новый уровень", – написал артист. Исполнитель уточнил, что продюсерский центр будет называться SHAMAN и сначала займется его личным продвижением и организацией концертов и выступлений. Далее, как уточнил автор хита "Я русский", его компания будет искать и помогать молодым артистам. Ранее SHAMAN в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube.
https://ria.ru/20220816/shaman-1809916223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, виктор дробыш, youtube
Шоубиз, Музыка, Виктор Дробыш, YouTube
14:17 19.09.2022 (обновлено: 14:18 19.09.2022)
SHAMAN откроет свой продюсерский центр
SHAMAN после завершения договора с Дробышем решил открыть свой продюсерский центр
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) создаст своей продюсерский центр. Об этом он объявил в своем телеграм-канале. 1 сентября завершился агентский договор между ним и "Национальной музыкальной корпорацией" Виктора Дробыша.
"Вы знаете, что я никогда не был "продюсерским проектом", и по сути, продюсировал себя сам. Сейчас с каждым днем становится все сложнее держать под контролем все аспекты моей деятельности и логичным образом возникла потребность выйти на новый уровень", – написал артист.
Исполнитель уточнил, что продюсерский центр будет называться SHAMAN и сначала займется его личным продвижением и организацией концертов и выступлений. Далее, как уточнил автор хита "Я русский", его компания будет искать и помогать молодым артистам.
Ранее SHAMAN в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыл
источники многомиллионных просмотров на YouTube.