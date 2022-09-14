https://ria.ru/20220914/shaman-1813811254.html

Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube

Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube - РИА Новости, 14.09.2022

Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube

Певец Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на своем YouTube-канале, предоставив РИА Новости официальную статистику сервиса. Таким образом артист... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T06:30

2022-09-14T06:30

2022-09-14T06:30

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Певец Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на своем YouTube-канале, предоставив РИА Новости официальную статистику сервиса. Таким образом артист опровергнул слухи о "накрутках" на своих клипах и использовании рекламного трафика.Согласно полученным данным, общее число просмотров на канале составляет более 202 миллионов. Большая часть трафика за последний год приходится на рекомендации алгоритма самого YouTube – 53,3%. Сервис в автоматическом режиме отбирает видео, вызывающие наибольший интерес у пользователей платформы, и добавляет их в рекомендации пользователей.Следом среди источников трафика числятся плейлисты пользователей и прямой поиск на YouTube – 25% и 8,2% соответственно. Напротив графы "Реклама" стоит 0%.Среди уже упомянутых "внешних источников" наибольшее число запросов приходится на поиск Google и Yandex – это 20,5%. У мессенджеров доля – 36%.Статистика по отдельным клипам совпадает с общими данными канала. Рекомендации сервиса для видео "Я русский" занимают 33,3% от общего трафика. 21,5% просмотров было получено от "внешних источников" – поисковиков, мессенджеров, социальных сетей и новостных сайтов. Рекламный трафик снова составил 0%.Ранее стало известно, что клип с гимном России в исполнении Shaman вышел на первое место в главных трендах YouTube.

https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес