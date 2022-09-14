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Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube - РИА Новости, 14.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220914/shaman-1813811254.html
Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube
Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube - РИА Новости, 14.09.2022
Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube
Певец Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на своем YouTube-канале, предоставив РИА Новости официальную статистику сервиса. Таким образом артист... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T06:30
2022-09-14T06:30
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Певец Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на своем YouTube-канале, предоставив РИА Новости официальную статистику сервиса. Таким образом артист опровергнул слухи о "накрутках" на своих клипах и использовании рекламного трафика.Согласно полученным данным, общее число просмотров на канале составляет более 202 миллионов. Большая часть трафика за последний год приходится на рекомендации алгоритма самого YouTube – 53,3%. Сервис в автоматическом режиме отбирает видео, вызывающие наибольший интерес у пользователей платформы, и добавляет их в рекомендации пользователей.Следом среди источников трафика числятся плейлисты пользователей и прямой поиск на YouTube – 25% и 8,2% соответственно. Напротив графы "Реклама" стоит 0%.Среди уже упомянутых "внешних источников" наибольшее число запросов приходится на поиск Google и Yandex – это 20,5%. У мессенджеров доля – 36%.Статистика по отдельным клипам совпадает с общими данными канала. Рекомендации сервиса для видео "Я русский" занимают 33,3% от общего трафика. 21,5% просмотров было получено от "внешних источников" – поисковиков, мессенджеров, социальных сетей и новостных сайтов. Рекламный трафик снова составил 0%.Ранее стало известно, что клип с гимном России в исполнении Shaman вышел на первое место в главных трендах YouTube.
https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html
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Жанна Старицына
Жанна Старицына
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60
знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес
06:30 14.09.2022
 
Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube

Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube и опроверг слухи о накрутке

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Певец Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на своем YouTube-канале, предоставив РИА Новости официальную статистику сервиса. Таким образом артист опровергнул слухи о "накрутках" на своих клипах и использовании рекламного трафика.
Согласно полученным данным, общее число просмотров на канале составляет более 202 миллионов. Большая часть трафика за последний год приходится на рекомендации алгоритма самого YouTube – 53,3%. Сервис в автоматическом режиме отбирает видео, вызывающие наибольший интерес у пользователей платформы, и добавляет их в рекомендации пользователей.
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN Детализация по Youtube-каналу
 Детализация по Youtube-каналу
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN
Детализация по Youtube-каналу
Следом среди источников трафика числятся плейлисты пользователей и прямой поиск на YouTube – 25% и 8,2% соответственно. Напротив графы "Реклама" стоит 0%.
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN Весь YouTube канал - детализация по внешним источникам трафика
 Весь YouTube канал - детализация по внешним источникам трафика
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN
Весь YouTube канал - детализация по внешним источникам трафика
Среди уже упомянутых "внешних источников" наибольшее число запросов приходится на поиск Google и Yandex – это 20,5%. У мессенджеров доля – 36%.
Статистика по отдельным клипам совпадает с общими данными канала.
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN "Я русский" - общая статистика по источникам трафика
 Я русский - общая статистика по источникам трафика
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN
"Я русский" - общая статистика по источникам трафика
Рекомендации сервиса для видео "Я русский" занимают 33,3% от общего трафика. 21,5% просмотров было получено от "внешних источников" – поисковиков, мессенджеров, социальных сетей и новостных сайтов. Рекламный трафик снова составил 0%.
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN"Я русский" - детализация по внешним источникам трафика
Я русский - детализация по внешним источникам трафика
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN
"Я русский" - детализация по внешним источникам трафика
Ранее стало известно, что клип с гимном России в исполнении Shaman вышел на первое место в главных трендах YouTube.
Певец SHAMAN
29 июля, 08:00Шоубиз
SHAMAN: "Моя следующая песня будет диалогом с Богом"
 
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