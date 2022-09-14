Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube
Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на YouTube и опроверг слухи о накрутке
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Певец Shaman раскрыл источники многомиллионных просмотров на своем YouTube-канале, предоставив РИА Новости официальную статистику сервиса. Таким образом артист опровергнул слухи о "накрутках" на своих клипах и использовании рекламного трафика.
Согласно полученным данным, общее число просмотров на канале составляет более 202 миллионов. Большая часть трафика за последний год приходится на рекомендации алгоритма самого YouTube – 53,3%. Сервис в автоматическом режиме отбирает видео, вызывающие наибольший интерес у пользователей платформы, и добавляет их в рекомендации пользователей.
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN Детализация по Youtube-каналу
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN
Детализация по Youtube-каналу
Следом среди источников трафика числятся плейлисты пользователей и прямой поиск на YouTube – 25% и 8,2% соответственно. Напротив графы "Реклама" стоит 0%.
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN Весь YouTube канал - детализация по внешним источникам трафика
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN
Весь YouTube канал - детализация по внешним источникам трафика
Среди уже упомянутых "внешних источников" наибольшее число запросов приходится на поиск Google и Yandex – это 20,5%. У мессенджеров доля – 36%.
Статистика по отдельным клипам совпадает с общими данными канала.
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN "Я русский" - общая статистика по источникам трафика
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN
"Я русский" - общая статистика по источникам трафика
Рекомендации сервиса для видео "Я русский" занимают 33,3% от общего трафика. 21,5% просмотров было получено от "внешних источников" – поисковиков, мессенджеров, социальных сетей и новостных сайтов. Рекламный трафик снова составил 0%.
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN"Я русский" - детализация по внешним источникам трафика
© Даные предоставлены пресс-службой певца SHAMAN
"Я русский" - детализация по внешним источникам трафика
Ранее стало известно, что клип с гимном России в исполнении Shaman вышел на первое место в главных трендах YouTube.