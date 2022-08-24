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Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube - РИА Новости, 24.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220824/shaman-1811715242.html
Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube
Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube - РИА Новости, 24.08.2022
Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube
Клип певца SHAMAN, где он исполняет гимн России, на момент публикации материала вышел на первое место в главных трендах YouTube. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T01:23
2022-08-24T10:17
шоубиз
youtube
новости культуры
россия
ялта
сочи
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Клип певца SHAMAN, где он исполняет гимн России, на момент публикации материала вышел на первое место в главных трендах YouTube. Видео было опубликовано 23 августа. За 14 часов оно собрало более 750 тысяч просмотров. Во вкладке "Музыка" клип занимает вторую строчку после видео BLACKPINK на песню Pink Venom.SHAMAN исполнил гимн России в Ялте. Концерт артиста состоялся в рамках его тура по городам юга России, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск, Феодосию, Ялту, Симферополь и Севастополь.
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youtube, новости культуры, россия, ялта, сочи
Шоубиз, YouTube, Новости культуры, Россия, Ялта, Сочи
01:23 24.08.2022 (обновлено: 10:17 24.08.2022)
 
Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube

Клип с гимном России в исполнении Shaman вышел на первое место в главных трендах YouTube

© Фото предоставлено пресс-службой певца ShamanПевец Shaman
Певец Shaman
© Фото предоставлено пресс-службой певца Shaman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Клип певца SHAMAN, где он исполняет гимн России, на момент публикации материала вышел на первое место в главных трендах YouTube.
Видео было опубликовано 23 августа. За 14 часов оно собрало более 750 тысяч просмотров.
Во вкладке "Музыка" клип занимает вторую строчку после видео BLACKPINK на песню Pink Venom.
SHAMAN исполнил гимн России в Ялте. Концерт артиста состоялся в рамках его тура по городам юга России, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск, Феодосию, Ялту, Симферополь и Севастополь.
Праздничный концерт в честь Дня России в Минске
18 августа, 18:59Шоубиз
Клип на песню SHAMAN "Я русский" собрал более 10 миллионов просмотров
 
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