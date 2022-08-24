https://ria.ru/20220824/shaman-1811715242.html
Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube
Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube - РИА Новости, 24.08.2022
Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube
Клип певца SHAMAN, где он исполняет гимн России, на момент публикации материала вышел на первое место в главных трендах YouTube. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T01:23
2022-08-24T01:23
2022-08-24T10:17
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Клип певца SHAMAN, где он исполняет гимн России, на момент публикации материала вышел на первое место в главных трендах YouTube. Видео было опубликовано 23 августа. За 14 часов оно собрало более 750 тысяч просмотров. Во вкладке "Музыка" клип занимает вторую строчку после видео BLACKPINK на песню Pink Venom.SHAMAN исполнил гимн России в Ялте. Концерт артиста состоялся в рамках его тура по городам юга России, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск, Феодосию, Ялту, Симферополь и Севастополь.
https://ria.ru/20220818/shaman-1810577815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, новости культуры, россия, ялта, сочи
Шоубиз, YouTube, Новости культуры, Россия, Ялта, Сочи
01:23 24.08.2022 (обновлено: 10:17 24.08.2022)
Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube
Клип с гимном России в исполнении Shaman вышел на первое место в главных трендах YouTube
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Клип певца SHAMAN, где он исполняет гимн России, на момент публикации материала вышел на первое место в главных трендах YouTube.
Видео было опубликовано 23 августа. За 14 часов оно собрало более 750 тысяч просмотров.
Во вкладке "Музыка" клип занимает вторую строчку после видео BLACKPINK на песню Pink Venom.
SHAMAN исполнил гимн России в Ялте. Концерт артиста состоялся в рамках его тура по городам юга России, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск, Феодосию, Ялту, Симферополь и Севастополь.