https://ria.ru/20220824/shaman-1811715242.html

Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube

Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube - РИА Новости, 24.08.2022

Клип с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube

Клип певца SHAMAN, где он исполняет гимн России, на момент публикации материала вышел на первое место в главных трендах YouTube. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T01:23

2022-08-24T01:23

2022-08-24T10:17

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Клип певца SHAMAN, где он исполняет гимн России, на момент публикации материала вышел на первое место в главных трендах YouTube. Видео было опубликовано 23 августа. За 14 часов оно собрало более 750 тысяч просмотров. Во вкладке "Музыка" клип занимает вторую строчку после видео BLACKPINK на песню Pink Venom.SHAMAN исполнил гимн России в Ялте. Концерт артиста состоялся в рамках его тура по городам юга России, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск, Феодосию, Ялту, Симферополь и Севастополь.

https://ria.ru/20220818/shaman-1810577815.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

youtube, новости культуры, россия, ялта, сочи