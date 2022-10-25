"Это чудо": SHAMAN поделился историей создания песни "Встанем"

"За 15 лет я написал 200 песен, и это первая именно такой тематики. Не знаю, что меня сподвигло, но вообще музыка – это голос Бога. Мы музыканты, как проводники. Что сверху дается, то и поем. Пришло в голову слово "Встанем" и я понял, что из этого может получиться мощная песня", – рассказал SHAMAN.