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"Это чудо": SHAMAN поделился историей создания песни "Встанем" - РИА Новости, 25.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221025/shaman-1826697556.html
"Это чудо": SHAMAN поделился историей создания песни "Встанем"
"Это чудо": SHAMAN поделился историей создания песни "Встанем" - РИА Новости, 25.10.2022
"Это чудо": SHAMAN поделился историей создания песни "Встанем"
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился историей создания своей первой патриотической композиции "Встанем", сделавшей его популярным. Исполнитель рассказал, как РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:15
2022-10-25T17:15
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
музыка
сергей полунин
узбекистан
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился историей создания своей первой патриотической композиции "Встанем", сделавшей его популярным. Исполнитель рассказал, как написал композицию, в интервью в передаче "Малахов".Артист подчеркнул, что идея песни пришла ему в голову совершенно случайно. Кроме того, он отметил, что написал композицию 2 января.Также артист добавил, что благодарен своему хиту за обретение популярности. Ранее SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" на концерте Сергея Полунина в Узбекистане. Он призвал власти страны пресекать подобные провокации.
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shaman (ярослав дронов) , музыка, сергей полунин, узбекистан
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка, Сергей Полунин, Узбекистан
17:15 25.10.2022
 
"Это чудо": SHAMAN поделился историей создания песни "Встанем"

SHAMAN рассказал, что идея хита "Встанем" пришла ему в голову совершенно случайно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади
Президент РФ В. Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился историей создания своей первой патриотической композиции "Встанем", сделавшей его популярным. Исполнитель рассказал, как написал композицию, в интервью в передаче "Малахов".
Артист подчеркнул, что идея песни пришла ему в голову совершенно случайно.

"За 15 лет я написал 200 песен, и это первая именно такой тематики. Не знаю, что меня сподвигло, но вообще музыка – это голос Бога. Мы музыканты, как проводники. Что сверху дается, то и поем. Пришло в голову слово "Встанем" и я понял, что из этого может получиться мощная песня", – рассказал SHAMAN.

Кроме того, он отметил, что написал композицию 2 января.

"Написал второго января этого года. Некоторые не верят, но у меня есть скриншоты с датами проекта. А выложил 23 февраля, потому что она подходит этой дате", – пояснил исполнитель.

Также артист добавил, что благодарен своему хиту за обретение популярности.

"Родилась такая песня, которая мгновенно ушла в народ. Это чудо, потому что я много работал, искал себя. А мне хотелось стать известным благодаря своим песням. Чтобы мои песни люди любили. Только в этом году у меня это получилось", – поделился он.

Ранее SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" на концерте Сергея Полунина в Узбекистане. Он призвал власти страны пресекать подобные провокации.
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