"Это чудо": SHAMAN поделился историей создания песни "Встанем"
SHAMAN рассказал, что идея хита "Встанем" пришла ему в голову совершенно случайно
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился историей создания своей первой патриотической композиции "Встанем", сделавшей его популярным. Исполнитель рассказал, как написал композицию, в интервью в передаче "Малахов".
Артист подчеркнул, что идея песни пришла ему в голову совершенно случайно.
"За 15 лет я написал 200 песен, и это первая именно такой тематики. Не знаю, что меня сподвигло, но вообще музыка – это голос Бога. Мы музыканты, как проводники. Что сверху дается, то и поем. Пришло в голову слово "Встанем" и я понял, что из этого может получиться мощная песня", – рассказал SHAMAN.
Кроме того, он отметил, что написал композицию 2 января.
"Написал второго января этого года. Некоторые не верят, но у меня есть скриншоты с датами проекта. А выложил 23 февраля, потому что она подходит этой дате", – пояснил исполнитель.
Также артист добавил, что благодарен своему хиту за обретение популярности.
"Родилась такая песня, которая мгновенно ушла в народ. Это чудо, потому что я много работал, искал себя. А мне хотелось стать известным благодаря своим песням. Чтобы мои песни люди любили. Только в этом году у меня это получилось", – поделился он.
Ранее SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" на концерте Сергея Полунина в Узбекистане. Он призвал власти страны пресекать подобные провокации.