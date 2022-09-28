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SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане - РИА Новости, 28.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220928/shaman-1820085647.html
SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане
SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане - РИА Новости, 28.09.2022
SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал в своем Telegram-канале скандал, возникший из-за выступления артиста Сергея Полунина в Ташкенте. Организаторы... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:51
2022-09-28T22:32
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
узбекистан
сергей полунин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал в своем Telegram-канале скандал, возникший из-за выступления артиста Сергея Полунина в Ташкенте. Организаторы концерта попытались сорвать выступление знаменитого танцовщика под песню Дронова "Встанем". "Грустно и больно от того, что некоторые потомки тех спасителей и победителей забыли нашу общую историю и в погоне за сиюминутным хайпом и ничтожно мелочными интересами предают своих дедов и прадедов. На мои концерты приходят очень разные люди — искусство объединяет всех. И я рассчитываю, что власти страны пресекут подобные провокации в корне, не допустят, чтобы отдельные выскочки сеяли между нами рознь и топтали память наших предков", — написал SHAMAN в Telegram-канале.Ранее директор Севастопольского театра оперы и балета Сергей Полунин в своем аккаунте в Instagram* сообщил, что сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана устроили скандал на его выступлении. Номер был посвящен русским солдатам, а главный посыл — благодарность за выполненный долг. Артист заявил, что будет добиваться справедливости, и обратился к посольству России в Узбекистане с тем, чтобы дипломаты разобрались в этой ситуации. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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shaman (ярослав дронов) , узбекистан, сергей полунин
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Узбекистан, Сергей Полунин
16:51 28.09.2022 (обновлено: 22:32 28.09.2022)
 
SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане

SHAMAN ответил на скандал с песней "Встанем" на концерте Полунина в Ташкенте

© Sputnik / Перейти в медиабанкПраздничный концерт в честь Дня России в Минске
Праздничный концерт в честь Дня России в Минске
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал в своем Telegram-канале скандал, возникший из-за выступления артиста Сергея Полунина в Ташкенте. Организаторы концерта попытались сорвать выступление знаменитого танцовщика под песню Дронова "Встанем".
"Грустно и больно от того, что некоторые потомки тех спасителей и победителей забыли нашу общую историю и в погоне за сиюминутным хайпом и ничтожно мелочными интересами предают своих дедов и прадедов. На мои концерты приходят очень разные люди — искусство объединяет всех. И я рассчитываю, что власти страны пресекут подобные провокации в корне, не допустят, чтобы отдельные выскочки сеяли между нами рознь и топтали память наших предков", — написал SHAMAN в Telegram-канале.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкАртист балета Сергей Полунин перед Второй церемонией вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра
Артист балета Сергей Полунин перед Второй церемонией вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Артист балета Сергей Полунин перед Второй церемонией вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра
Ранее директор Севастопольского театра оперы и балета Сергей Полунин в своем аккаунте в Instagram* сообщил, что сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана устроили скандал на его выступлении. Номер был посвящен русским солдатам, а главный посыл — благодарность за выполненный долг.

"Они позволили себе орать на весь театр: "Кто разрешил ему танцевать под эту песню?" Мол, ее нужно было сразу выключить. Позволили себе кричать на моих сотрудников. Решили после этого не платить танцовщикам суточные. Они приехали, потратили свое время, выступили, провели два успешных концерта. И после этого решили нас судить и отсудить деньги, которые заплатили", — рассказал Полунин.

Артист заявил, что будет добиваться справедливости, и обратился к посольству России в Узбекистане с тем, чтобы дипломаты разобрались в этой ситуации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Певец SHAMAN
29 июля, 08:00Шоубиз
SHAMAN: "Моя следующая песня будет диалогом с Богом"
 
ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)УзбекистанСергей Полунин
 
 
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