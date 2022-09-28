https://ria.ru/20220928/shaman-1820085647.html

SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане

SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане - РИА Новости, 28.09.2022

SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал в своем Telegram-канале скандал, возникший из-за выступления артиста Сергея Полунина в Ташкенте. Организаторы... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:51

2022-09-28T16:51

2022-09-28T22:32

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

узбекистан

сергей полунин

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал в своем Telegram-канале скандал, возникший из-за выступления артиста Сергея Полунина в Ташкенте. Организаторы концерта попытались сорвать выступление знаменитого танцовщика под песню Дронова "Встанем". "Грустно и больно от того, что некоторые потомки тех спасителей и победителей забыли нашу общую историю и в погоне за сиюминутным хайпом и ничтожно мелочными интересами предают своих дедов и прадедов. На мои концерты приходят очень разные люди — искусство объединяет всех. И я рассчитываю, что власти страны пресекут подобные провокации в корне, не допустят, чтобы отдельные выскочки сеяли между нами рознь и топтали память наших предков", — написал SHAMAN в Telegram-канале.Ранее директор Севастопольского театра оперы и балета Сергей Полунин в своем аккаунте в Instagram* сообщил, что сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана устроили скандал на его выступлении. Номер был посвящен русским солдатам, а главный посыл — благодарность за выполненный долг. Артист заявил, что будет добиваться справедливости, и обратился к посольству России в Узбекистане с тем, чтобы дипломаты разобрались в этой ситуации. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html

узбекистан

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

shaman (ярослав дронов) , узбекистан, сергей полунин