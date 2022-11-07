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Половина банков в Киргизии приостановили обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 07.11.2022
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Туризм
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Половина банков в Киргизии приостановили обслуживание карт "Мир"
Половина банков в Киргизии приостановили обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 07.11.2022
Половина банков в Киргизии приостановили обслуживание карт "Мир"
Киргизские "Капитал банк" и "Демир-банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир", таким образом о прекращении работы с этой платежной системой заявила... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:54
2022-11-07T12:25
экономика
киргизия
узбекистан
турция
министерство финансов сша
карта "мир"
туризм
новости - туризм
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БИШКЕК, 7 ноя - РИА Новости. Киргизские "Капитал банк" и "Демир-банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир", таким образом о прекращении работы с этой платежной системой заявила уже половина банков страны."Уважаемые клиенты, приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК "Мир" (Национальная система платежных карт) в банкоматах и POS-терминалах "Капитал банка", а также денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК на платежные карты, эмитированные ОАО "Капитал банк". Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Капитал банка".В "Демир-банке" журналистам также сообщили, что временно приостанавливают обслуживание карт "Мир". О причинах такого решения финансовые учреждения не информируют.Ранее в Киргизии о приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили восемь коммерческих банков - "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима-Банк" - и один госбанк "Айыл-банк". Всего в республике, по последним данным - 22 банка. Национальный банк (центробанк) Киргизии ранее заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам.
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экономика, киргизия, узбекистан, турция, министерство финансов сша, карта "мир", новости - туризм
Экономика, Киргизия, Узбекистан, Турция, Министерство финансов США, Карта "Мир", Туризм, Новости - Туризм
11:54 07.11.2022 (обновлено: 12:25 07.11.2022)
 
Половина банков в Киргизии приостановили обслуживание карт "Мир"

Половина банков в Киргизии приостановили обслуживание российских карт "Мир"

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
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Карта "Мир". Архивное фото
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БИШКЕК, 7 ноя - РИА Новости. Киргизские "Капитал банк" и "Демир-банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир", таким образом о прекращении работы с этой платежной системой заявила уже половина банков страны.
"Уважаемые клиенты, приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК "Мир" (Национальная система платежных карт) в банкоматах и POS-терминалах "Капитал банка", а также денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК на платежные карты, эмитированные ОАО "Капитал банк". Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Капитал банка".
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В "Демир-банке" журналистам также сообщили, что временно приостанавливают обслуживание карт "Мир". О причинах такого решения финансовые учреждения не информируют.
Ранее в Киргизии о приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили восемь коммерческих банков - "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима-Банк" - и один госбанк "Айыл-банк". Всего в республике, по последним данным - 22 банка. Национальный банк (центробанк) Киргизии ранее заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".
После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам.
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ТуризмЭкономикаКиргизияУзбекистанТурцияМинистерство финансов СШАКарта "Мир"Новости - Туризм
 
 
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