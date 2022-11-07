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Президент Южной Кореи возложил вину за трагедию с давкой на полицию - РИА Новости, 07.11.2022
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Президент Южной Кореи возложил вину за трагедию с давкой на полицию
Президент Южной Кореи возложил вину за трагедию с давкой на полицию - РИА Новости, 07.11.2022
Президент Южной Кореи возложил вину за трагедию с давкой на полицию
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед народом за трагедию с давкой, обещал тщательно расследовать причины и заявил, что основную ответственность за... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:12
2022-11-07T15:12
в мире
юн сок ель
южная корея
давка в сеуле
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СЕУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед народом за трагедию с давкой, обещал тщательно расследовать причины и заявил, что основную ответственность за произошедшее несет полиция, передает агентство Рёнхап."Я приношу извинения семьям погибших, которые столкнулись с неописуемой трагедией, и нации, которая разделяет их боль и печаль… Чтобы защитить безопасность людей, нам нужны серьезные инновации в плане того, каким образом полиция готовится к рискам и предотвращает несчастные случаи", - заявил президент.Он пообещал тщательно расследовать причину трагедии и сделать этот процесс прозрачным для общества, чтобы ни у кого не осталось сомнений, а виновных привлечь к ответственности. Юн Сок Ёль пока не уточнил, какое наказание может ждать виновных, но уже в целом возложил ответственность за произошедшее на полицию."Кто несет ответственность за предотвращение несчастных случаев? Полиция. Я думаю, это выходит за рамки здравого смысла, что полиция не знала, что (в районе Итхэвон – ред.) ожидается прибытие большего числа людей. Наша полиция не такая уж никчемная, у них замечательные информационные возможности. Так почему же они безучастно наблюдали в течение четырех часов? Они были на месте происшествия. Они должны были принять меры, даже если бы не было звонка на 112. Как вы можете говорить, что они не смогли отреагировать из-за недостатков системы? Произошла ли трагедия в Итхэвоне из-за плохой системы? Я не могу понять" - заявил президент.Как отмечает агентство, полиция и пожарные службы, а также офис местных властей округа Йонсан подверглись критике после того, как стало известно, что до начала трагической давки в полицию и экстренные службы поступали звонки от граждан с сообщениями об опасном скоплении народа и возможной давке, но соответствующие ведомства не отреагировали вовремя и мало сделали, чтобы ее предотвратить.По состоянию на 18.00 (12.00 мск) понедельника самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, еще 197 пострадали, 19 из них все еще госпитализированы. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки. Одна девушка из РФ пострадала и была госпитализирована, но выписана из больницы в четверг. В Южной Корее до 5 ноября включительно был объявлен национальный траур.
https://ria.ru/20221107/davka-1829550951.html
https://ria.ru/20221107/padenie-1829598011.html
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в мире, юн сок ель, южная корея, давка в сеуле
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Давка в Сеуле
15:12 07.11.2022
 
Президент Южной Кореи возложил вину за трагедию с давкой на полицию

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль возложил вину за трагедию с давкой в Сеуле на полицию

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед народом за трагедию с давкой, обещал тщательно расследовать причины и заявил, что основную ответственность за произошедшее несет полиция, передает агентство Рёнхап.
"Я приношу извинения семьям погибших, которые столкнулись с неописуемой трагедией, и нации, которая разделяет их боль и печаль… Чтобы защитить безопасность людей, нам нужны серьезные инновации в плане того, каким образом полиция готовится к рискам и предотвращает несчастные случаи", - заявил президент.
Порт Владивостока - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Он пообещал тщательно расследовать причину трагедии и сделать этот процесс прозрачным для общества, чтобы ни у кого не осталось сомнений, а виновных привлечь к ответственности. Юн Сок Ёль пока не уточнил, какое наказание может ждать виновных, но уже в целом возложил ответственность за произошедшее на полицию.
"Кто несет ответственность за предотвращение несчастных случаев? Полиция. Я думаю, это выходит за рамки здравого смысла, что полиция не знала, что (в районе Итхэвон – ред.) ожидается прибытие большего числа людей. Наша полиция не такая уж никчемная, у них замечательные информационные возможности. Так почему же они безучастно наблюдали в течение четырех часов? Они были на месте происшествия. Они должны были принять меры, даже если бы не было звонка на 112. Как вы можете говорить, что они не смогли отреагировать из-за недостатков системы? Произошла ли трагедия в Итхэвоне из-за плохой системы? Я не могу понять" - заявил президент.
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Как отмечает агентство, полиция и пожарные службы, а также офис местных властей округа Йонсан подверглись критике после того, как стало известно, что до начала трагической давки в полицию и экстренные службы поступали звонки от граждан с сообщениями об опасном скоплении народа и возможной давке, но соответствующие ведомства не отреагировали вовремя и мало сделали, чтобы ее предотвратить.
По состоянию на 18.00 (12.00 мск) понедельника самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, еще 197 пострадали, 19 из них все еще госпитализированы. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки. Одна девушка из РФ пострадала и была госпитализирована, но выписана из больницы в четверг. В Южной Корее до 5 ноября включительно был объявлен национальный траур.
"Даже на колено упал — тебя снесли": последствия давки в Сеуле
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на месте давки в Сеуле
1 из 12

Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© AP Photo / Lee Jin-man

Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.

Машины скорой помощи и спасатели прибывают на улицу возле места давки в Сеуле, Южная Корея
2 из 12

Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.

© AP Photo / Lee Jin-man
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.

Люди возлагают цветы рядом с местом трагедии, в результате которой погибли 151 человек в Сеуле
3 из 12

На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© AP Photo / Lee Jin-man

Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.

Люди помогают раненым рядом с местом трагедии в Сеуле, Южная Корея
4 из 12

Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.

© AP Photo / Lee Jin-man
© AP Photo / Lee Jin-man

В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.

Спасатели пытаются вынести пострадавших с места трагедии в Сеуле, Южная Корея.
5 из 12

В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.

© AP Photo / Lee Jin-man
© AP Photo / Lee Jin-man

Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.

Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка
6 из 12

Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.

© AP Photo / Lee Jin-man
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.

На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.

Министр здравоохранения соцобеспечения Чо Кю Хон во время разговора с журналистами на месте трагедии в Сеуле
7 из 12

Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.

На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.

Полицейские на месте, где произошла давка в Сеуле
8 из 12

В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

Работники спасательных служб на месте трагедии в Сеуле
9 из 12

По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

В Южной Корее объявлен общенациональный траур в связи с давкой в Сеуле
10 из 12

В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.

В Южной Корее объявлен общенациональный траур в связи с давкой в Сеуле
11 из 12

Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.

Люди на месте трагедии в Сеуле
12 из 12

На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
1 из 12

Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
2 из 12

Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.

© AP Photo / Lee Jin-man
3 из 12

На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
4 из 12

Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.

© AP Photo / Lee Jin-man
5 из 12

В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.

© AP Photo / Lee Jin-man
6 из 12

Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.

© AP Photo / Lee Jin-man
7 из 12

Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.

На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
8 из 12

В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
9 из 12

По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
10 из 12

В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
11 из 12

Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
12 из 12

На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
 
В миреЮн Сок ЕльЮжная КореяДавка в Сеуле
 
 
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