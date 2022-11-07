https://ria.ru/20221107/koreya-1829682474.html

Президент Южной Кореи возложил вину за трагедию с давкой на полицию

Президент Южной Кореи возложил вину за трагедию с давкой на полицию - РИА Новости, 07.11.2022

Президент Южной Кореи возложил вину за трагедию с давкой на полицию

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед народом за трагедию с давкой, обещал тщательно расследовать причины и заявил, что основную ответственность за... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:12

2022-11-07T15:12

2022-11-07T15:12

в мире

юн сок ель

южная корея

давка в сеуле

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СЕУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед народом за трагедию с давкой, обещал тщательно расследовать причины и заявил, что основную ответственность за произошедшее несет полиция, передает агентство Рёнхап."Я приношу извинения семьям погибших, которые столкнулись с неописуемой трагедией, и нации, которая разделяет их боль и печаль… Чтобы защитить безопасность людей, нам нужны серьезные инновации в плане того, каким образом полиция готовится к рискам и предотвращает несчастные случаи", - заявил президент.Он пообещал тщательно расследовать причину трагедии и сделать этот процесс прозрачным для общества, чтобы ни у кого не осталось сомнений, а виновных привлечь к ответственности. Юн Сок Ёль пока не уточнил, какое наказание может ждать виновных, но уже в целом возложил ответственность за произошедшее на полицию."Кто несет ответственность за предотвращение несчастных случаев? Полиция. Я думаю, это выходит за рамки здравого смысла, что полиция не знала, что (в районе Итхэвон – ред.) ожидается прибытие большего числа людей. Наша полиция не такая уж никчемная, у них замечательные информационные возможности. Так почему же они безучастно наблюдали в течение четырех часов? Они были на месте происшествия. Они должны были принять меры, даже если бы не было звонка на 112. Как вы можете говорить, что они не смогли отреагировать из-за недостатков системы? Произошла ли трагедия в Итхэвоне из-за плохой системы? Я не могу понять" - заявил президент.Как отмечает агентство, полиция и пожарные службы, а также офис местных властей округа Йонсан подверглись критике после того, как стало известно, что до начала трагической давки в полицию и экстренные службы поступали звонки от граждан с сообщениями об опасном скоплении народа и возможной давке, но соответствующие ведомства не отреагировали вовремя и мало сделали, чтобы ее предотвратить.По состоянию на 18.00 (12.00 мск) понедельника самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, еще 197 пострадали, 19 из них все еще госпитализированы. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки. Одна девушка из РФ пострадала и была госпитализирована, но выписана из больницы в четверг. В Южной Корее до 5 ноября включительно был объявлен национальный траур.

https://ria.ru/20221107/davka-1829550951.html

https://ria.ru/20221107/padenie-1829598011.html

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в мире, юн сок ель, южная корея, давка в сеуле