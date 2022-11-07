https://ria.ru/20221107/kommentariy-1829823552.html

Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией

Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией - РИА Новости, 07.11.2022

Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между США и Россией, заявив, что "люди много что... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T23:17

2022-11-07T23:17

2022-11-07T23:17

в мире

карин жан-пьер

джейк салливан

юрий ушаков

россия

сша

украина

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между США и Россией, заявив, что "люди много что утверждают".По словам Жан-Пьер, Вашингтон обсуждает вопросы, которые беспокоят Соединенные Штаты, но не затрагивают Украину."Наши обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией", - подчеркнула пресс-секретарь.Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. Подчеркивается, что урегулирование специальной военной операции России на Украине не является целью указанных обсуждений.

https://ria.ru/20221107/peskov-1829638135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, карин жан-пьер, джейк салливан, юрий ушаков, россия, сша, украина, администрация президента сша