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Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией - РИА Новости, 07.11.2022
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Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией
Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией - РИА Новости, 07.11.2022
Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между США и Россией, заявив, что "люди много что... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:17
2022-11-07T23:17
в мире
карин жан-пьер
джейк салливан
юрий ушаков
россия
сша
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администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между США и Россией, заявив, что "люди много что утверждают".По словам Жан-Пьер, Вашингтон обсуждает вопросы, которые беспокоят Соединенные Штаты, но не затрагивают Украину."Наши обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией", - подчеркнула пресс-секретарь.Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. Подчеркивается, что урегулирование специальной военной операции России на Украине не является целью указанных обсуждений.
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в мире, карин жан-пьер, джейк салливан, юрий ушаков, россия, сша, украина, администрация президента сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Джейк Салливан, Юрий Ушаков, Россия, США, Украина, Администрация президента США
23:17 07.11.2022
 
Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией

Белый дом о сообщениях о секретных переговорах США с Россией: люди много что утверждают

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между США и Россией, заявив, что "люди много что утверждают".
"Люди много что утверждают об обсуждениях, которые Соединенные Штаты ведут или не ведут", - заявила она журналистам.
По словам Жан-Пьер, Вашингтон обсуждает вопросы, которые беспокоят Соединенные Штаты, но не затрагивают Украину.
"Наши обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией", - подчеркнула пресс-секретарь.
Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. Подчеркивается, что урегулирование специальной военной операции России на Украине не является целью указанных обсуждений.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
12:49
Песков отреагировал на сообщения о переговорах Салливана с Ушаковым
 
В миреКарин Жан-ПьерДжейк СалливанЮрий УшаковРоссияСШАУкраинаАдминистрация президента США
 
 
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