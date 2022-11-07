https://ria.ru/20221107/kommentariy-1829823552.html
Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией
Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией - РИА Новости, 07.11.2022
Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между США и Россией, заявив, что "люди много что... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:17
2022-11-07T23:17
2022-11-07T23:17
в мире
карин жан-пьер
джейк салливан
юрий ушаков
россия
сша
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администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между США и Россией, заявив, что "люди много что утверждают".По словам Жан-Пьер, Вашингтон обсуждает вопросы, которые беспокоят Соединенные Штаты, но не затрагивают Украину."Наши обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией", - подчеркнула пресс-секретарь.Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. Подчеркивается, что урегулирование специальной военной операции России на Украине не является целью указанных обсуждений.
https://ria.ru/20221107/peskov-1829638135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карин жан-пьер, джейк салливан, юрий ушаков, россия, сша, украина, администрация президента сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Джейк Салливан, Юрий Ушаков, Россия, США, Украина, Администрация президента США
Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией
Белый дом о сообщениях о секретных переговорах США с Россией: люди много что утверждают