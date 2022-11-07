Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе
Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах на границе
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН/БАКУ, 7 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на понедельник, в Баку также заявили об использовании другой стороной стрелкового оружия по азербайджанским позициям.
"В ночь с 6 на 7 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - говорится на сайте минобороны Армении.
Отмечается, что с армянской стороны потерь нет. "По состоянию на 8.00 (7.00 мск) ситуация на передовой относительно стабильная" - говорится в сообщении.
"Шестого ноября с 19.35 до 21.50 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Базирхана Кяльбаджарского района (граница с Арменией - ред.)", - сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
Указывается, что подразделениями азербайджанской армии "были приняты адекватные ответные меры".
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.