https://ria.ru/20221107/armeniya-1829565011.html

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе - РИА Новости, 07.11.2022

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на понедельник, в Баку также заявили об использовании... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:09

2022-11-07T09:09

2022-11-07T09:09

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совет федерации рф

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ЕРЕВАН/БАКУ, 7 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на понедельник, в Баку также заявили об использовании другой стороной стрелкового оружия по азербайджанским позициям."В ночь с 6 на 7 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - говорится на сайте минобороны Армении.Отмечается, что с армянской стороны потерь нет. "По состоянию на 8.00 (7.00 мск) ситуация на передовой относительно стабильная" - говорится в сообщении."Шестого ноября с 19.35 до 21.50 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Базирхана Кяльбаджарского района (граница с Арменией - ред.)", - сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.Указывается, что подразделениями азербайджанской армии "были приняты адекватные ответные меры".На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221107/diplomatiya-1829564359.html

https://ria.ru/20221104/es-1829148556.html

армения

азербайджан

баку

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, баку, совет федерации рф