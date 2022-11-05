https://ria.ru/20221105/volodin-1829323586.html

Володин опубликовал опрос об отношении к отказу от новогодних мероприятий

Володин опубликовал опрос об отношении к отказу от новогодних мероприятий - РИА Новости, 05.11.2022

Володин опубликовал опрос об отношении к отказу от новогодних мероприятий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своём Telegram-канале опрос на тему отказа от новогодних мероприятий корпоративов, концертов, салютов. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T09:44

2022-11-05T09:44

2022-11-05T12:06

общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

новый год

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своём Telegram-канале опрос на тему отказа от новогодних мероприятий корпоративов, концертов, салютов.Читателям предлагается три варианта ответа на заданный вопрос - "да, поддерживаю, необходимо отменить любые празднования", "оставить только детские праздники и новогодние ёлки" и "праздновать как обычно".В опросе приняло участие более 100 тысяч человек. При этом 23% опрошенных поддержали отмену любых празднований, 66% высказались за проведение только праздников для детей и новогодних ёлок, 11% сообщило, что нужно проводить новогодние мероприятия как обычно.Ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направят на текущие нужды, в том числе на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей.

https://ria.ru/20221105/tseny-1829298294.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, госдума рф, россия, новый год