09:44 05.11.2022 (обновлено: 12:06 05.11.2022)
Володин опубликовал опрос об отношении к отказу от новогодних мероприятий
Спикер ГД Володин разместил в Telegram-канале опрос об отказе от новогодних мероприятий
Праздничное украшение Москвы к Новому году . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своём Telegram-канале опрос на тему отказа от новогодних мероприятий корпоративов, концертов, салютов.
"Меньше двух месяцев остаётся до Нового 2023 года. Предлагаю обсудить: вы поддерживаете отказ от новогодних мероприятий - корпоративов, концертов, салютов?", - написал Володин в своём Telegram-канале.
Читателям предлагается три варианта ответа на заданный вопрос - "да, поддерживаю, необходимо отменить любые празднования", "оставить только детские праздники и новогодние ёлки" и "праздновать как обычно".
В опросе приняло участие более 100 тысяч человек. При этом 23% опрошенных поддержали отмену любых празднований, 66% высказались за проведение только праздников для детей и новогодних ёлок, 11% сообщило, что нужно проводить новогодние мероприятия как обычно.
Ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направят на текущие нужды, в том числе на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей.