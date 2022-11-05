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Володин опубликовал опрос об отношении к отказу от новогодних мероприятий - РИА Новости, 05.11.2022
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Володин опубликовал опрос об отношении к отказу от новогодних мероприятий
Володин опубликовал опрос об отношении к отказу от новогодних мероприятий - РИА Новости, 05.11.2022
Володин опубликовал опрос об отношении к отказу от новогодних мероприятий
Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своём Telegram-канале опрос на тему отказа от новогодних мероприятий корпоративов, концертов, салютов. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T09:44
2022-11-05T12:06
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
новый год
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своём Telegram-канале опрос на тему отказа от новогодних мероприятий корпоративов, концертов, салютов.Читателям предлагается три варианта ответа на заданный вопрос - "да, поддерживаю, необходимо отменить любые празднования", "оставить только детские праздники и новогодние ёлки" и "праздновать как обычно".В опросе приняло участие более 100 тысяч человек. При этом 23% опрошенных поддержали отмену любых празднований, 66% высказались за проведение только праздников для детей и новогодних ёлок, 11% сообщило, что нужно проводить новогодние мероприятия как обычно.Ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направят на текущие нужды, в том числе на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия, новый год
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Новый год
09:44 05.11.2022 (обновлено: 12:06 05.11.2022)
 
Володин опубликовал опрос об отношении к отказу от новогодних мероприятий

Спикер ГД Володин разместил в Telegram-канале опрос об отказе от новогодних мероприятий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПраздничное украшение Москвы к Новому году
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Праздничное украшение Москвы к Новому году . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своём Telegram-канале опрос на тему отказа от новогодних мероприятий корпоративов, концертов, салютов.
"Меньше двух месяцев остаётся до Нового 2023 года. Предлагаю обсудить: вы поддерживаете отказ от новогодних мероприятий - корпоративов, концертов, салютов?", - написал Володин в своём Telegram-канале.
Читателям предлагается три варианта ответа на заданный вопрос - "да, поддерживаю, необходимо отменить любые празднования", "оставить только детские праздники и новогодние ёлки" и "праздновать как обычно".
В опросе приняло участие более 100 тысяч человек. При этом 23% опрошенных поддержали отмену любых празднований, 66% высказались за проведение только праздников для детей и новогодних ёлок, 11% сообщило, что нужно проводить новогодние мероприятия как обычно.
Ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направят на текущие нужды, в том числе на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей.
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