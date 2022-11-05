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Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат
Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат - РИА Новости, 05.11.2022
Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат
Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для военнослужащих, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:03
2022-11-05T15:03
2022-11-05T15:03
специальная военная операция на украине
сергей меликов
дахадаевский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для военнослужащих, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Женщины из Дахадаевского района связали свыше 2000 пар теплых шерстяных носков для военнослужащих. Они, как мамы и бабушки, лучше всех знают, как важно держать ноги в тепле. Наши ребята на передовой уже скоро получат эти посылки и смогут ощутить уют домашнего очага", — говорится в сообщении.Руководитель республики поблагодарил всех причастных к благому делу и пожелал, чтобы сделанное добро вернулось в двойном размере.
дахадаевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меликов, дахадаевский район, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меликов, Дахадаевский район, Республика Дагестан
Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат
Женщины из Дахадаевского района Дагестана связали солдатам две тысячи пар шерстяных носков