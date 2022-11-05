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Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат

Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат - РИА Новости, 05.11.2022

Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат

Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для военнослужащих, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:03

2022-11-05T15:03

2022-11-05T15:03

специальная военная операция на украине

сергей меликов

дахадаевский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для военнослужащих, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Женщины из Дахадаевского района связали свыше 2000 пар теплых шерстяных носков для военнослужащих. Они, как мамы и бабушки, лучше всех знают, как важно держать ноги в тепле. Наши ребята на передовой уже скоро получат эти посылки и смогут ощутить уют домашнего очага", — говорится в сообщении.Руководитель республики поблагодарил всех причастных к благому делу и пожелал, чтобы сделанное добро вернулось в двойном размере.

дахадаевский район

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей меликов, дахадаевский район, республика дагестан