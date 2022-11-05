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Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат - РИА Новости, 05.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/pomosch-1829358245.html
Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат
Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат - РИА Новости, 05.11.2022
Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат
Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для военнослужащих, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:03
2022-11-05T15:03
специальная военная операция на украине
сергей меликов
дахадаевский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для военнослужащих, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Женщины из Дахадаевского района связали свыше 2000 пар теплых шерстяных носков для военнослужащих. Они, как мамы и бабушки, лучше всех знают, как важно держать ноги в тепле. Наши ребята на передовой уже скоро получат эти посылки и смогут ощутить уют домашнего очага", — говорится в сообщении.Руководитель республики поблагодарил всех причастных к благому делу и пожелал, чтобы сделанное добро вернулось в двойном размере.
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сергей меликов, дахадаевский район, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меликов, Дахадаевский район, Республика Дагестан
15:03 05.11.2022
 
Жительницы Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для солдат

Женщины из Дахадаевского района Дагестана связали солдатам две тысячи пар шерстяных носков

© Пресс-служба главы РДЖенщины из Дахадаевского района Дагестана вяжут шерстяные носки для военнослужащих. Кадр из видео
Женщины из Дахадаевского района Дагестана вяжут шерстяные носки для военнослужащих. Кадр из видео
© Пресс-служба главы РД
Женщины из Дахадаевского района Дагестана вяжут шерстяные носки для военнослужащих. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для военнослужащих, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"Женщины из Дахадаевского района связали свыше 2000 пар теплых шерстяных носков для военнослужащих. Они, как мамы и бабушки, лучше всех знают, как важно держать ноги в тепле. Наши ребята на передовой уже скоро получат эти посылки и смогут ощутить уют домашнего очага", — говорится в сообщении.
Руководитель республики поблагодарил всех причастных к благому делу и пожелал, чтобы сделанное добро вернулось в двойном размере.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей МеликовДахадаевский районРеспублика Дагестан
 
 
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